В 1953 году Голливуд вновь ошеломил зрителей. Американцам были предложены новая система широкоэкранного кино с многоканальным звуком, а также объёмное изображение.

Цитата из к/ф «Римские каникулы». реж Уильям Уайлер. 1953. США Кто же вы, девушка

Широкоэкранный «Синемаскоп» отличался от «Синерамы» большей практичностью. Здесь использовались одна киноплёнка вместо трёх и специальный «анаморфотный» объёктив. Его разработал французский изобретатель Анри Кретьен и усовершенствовала американская фирма «Бауш энд Ломв» по заказу «ХХ век — Фокс».

Страстным апологетом «Синемаскопа» был Дэррил Занук, сумевший сделать «ХХ век — Фокс» флагманом индустрии.

Возможности новой технологии были продемонстрированы в драме «Багряница», славящей первых христиан, и комедии «Как выйти замуж за миллионера», славящей расчётливых девушек. Обе картины установили рекорды кассовых сборов.

Шумные премьеры привлёкли к «Синемаскопу» внимание других студий. Вскоре компания Уолта Диснея выпустила в новом формате «20 000 лье под водой», а «МГМ» — «Рыцарей Круглого стола». Началась эпоха цветного широкоэкранного кино с многоканальным звуком.

В том же, в 1953-м, начался «3D-бум». «Коламбия» и «Уорнер Бразерс» выпустили стереоскопические фильмы «Человек в темноте» и «Дом восковых фигур». Зрители надевали специальные очки и могли наслаждаться иллюзией глубины кадра.

Переполох был таким, что вдогонку за лидерами бросились все крупные студии. На техническое перевооружение стали тратится огромные деньги.

Однако картины, снятые в привычном формате, вызывали подчас гораздо большее восхищение.

«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» / ROMAN HOLIDAY

В конце 1952 года на улицах Лос-Анджелеса появились афиши спектакля «Жижи». Это была сценическая версия популярного романа французской писательницы Сидони Колетт. Главную роль исполняла актриса, чьё имя журналисты слышали впервые. Лишь самые пронырливые из них знали, что эта симпатичная девушка с осиной талией снялась в новой картине Уайлера. Она называлась «Римские каникулы».

Несмотря на то что гастроли европейской труппы проходили с успехом, пресса Лос-Анджелеса встретила постановку прохладно. Студия «Парамаунт», где создавались «Каникулы», разослала газетчикам бесплатные билеты и смогла выжать из них лишь пару рецензий со сдержанной похвалой.

Цитата из к/ф «Римские каникулы». реж Уильям Уайлер. 1953. США Понятненько

Если бы пресса знала тогда, какой ей уготован сюрприз. Пройдёт несколько месяцев, и вся журналистская рать будет гоняться за новой звездой, мечтая взять у неё интервью. Она прочтёт о себе массу восторженных глупостей. Её игру, к примеру, уподобят сиянию бриллианта. Отзывы критиков будут напоминать признания в любви. Ей вручат «Оскар» и засыплют предложениями. И всему этому 23-летняя Одри Хепберн будет обязана фильму Уильяма Уайлера.

«Римские каникулы» — удивительное творение. И сегодня оно столь же молодо и очаровательно, как в дни премьеры, состоявшейся в далёком августе 1953 года. Такой жизнестойкостью обладают только шедевры.

Идею картины подал Фрэнк Капра. Он хотел повторить успех «Это случилось однажды ночью» в похожем проекте: сбежавшая принцесса встречает журналиста, и начинается полный приключений роман. Как независимый продюсер, Капра заказал литературный сценарий Яну Хантеру, а тот тайно передал заказ и гонорар сидящему без работы Трамбо.

Капра вполне мог осуществить проект, но студии «Либерти» грозило банкротство, и её прошлось продать вместе с купленными сценариями. Часто пишут, что Капре предлагали ставить «Римские каникулы» на «Парамаунте», но он отказался, узнав об авторстве Трамбо. Это весьма спорное утверждение. Скорее всего, режиссёра смутил бюджет, не позволяющий по-настоящему развернуться.

Съёмкам фильма предшествовали великие поиски. Уильям Уайлер пытался найти актрису, говорящую без американского акцента и способную убедить зрителя в том, что перед ними принцесса.

Цитата из к/ф «Римские каникулы». реж Уильям Уайлер. 1953. США Смываемся!

Этим требованиям отвечала, на его взгляд, только Джин Симмонс, но она была занята. Уайлер уже готов был отказаться от работы, когда пришла «молния». Его помощник сообщил о своей находке — юной голландской актрисе, играющей на лондонской сцене. У девушки были милое личико, тонкая талия и безупречные манеры.

Проба, привезённая из британской столицы, привела всех в восторг.

Надо сказать, что Уильям Уайлер был не первым голливудским режиссёром, обратившим внимание на Одри Хепберн. Двумя годами ранее Марвин Ле Рой хотел дать ей роль в фильме «Камо грядеши», но передумал.

«У девочки тогда совсем не было опыта», — сказал он в одном из интервью.

«У Одри его не стало больше к тому моменту, когда мы начали снимать «Римские каникулы», — в другом интервью парировал Уайлер.

На главную мужскую роль прочили Кэри Гранта, но тот проворчал, что эта роль не совсем главная. Женская роль, по его словам, была явно главнее. Когда он отказался, пригласили Грегори Пека, предложившего имя его партнёрши в титрах поставить первым.

Цитата из к/ф «Римские каникулы». реж Уильям Уайлер. 1953. США Похоже, мы где-то встречались

Картину снимали в Риме в разгар туристического сезона. На улицах царила невообразимая суета. Съёмочную группу окружала толпа. Шумные итальянцы узнавали Грегори Пека и подавали ему знаки своего восхищения.

Иногда приходилось перекрывать движение и огораживать места съёмок. Публика реагировала бурно. Со всех сторон раздавались сигналы машин и возмущенные крики.

Благодаря этим адским условиям фильм сняли быстро. Уайлер был известен свой требовательностью. Подчас он доводил до исступления актёров, многократно переснимая эпизоды. На улицах Рима ему пришлось ограничиваться парой дублей. Грегори Пек вспоминал, как однажды толпа заорала, что актриса сыграла отлично, лучше быть просто не может, что не надо переснимать эпизод, и режиссёру пришлось уступить.

В Голливуде режиссёр вернулся к привычной манере работы. Он целый год готовил картину к выходу на экран.

После премьеры, состоявшейся одновременно в Нью-Йорке и Лондоне, пресса провела сенсационную аналогию между героиней фильма и принцессой Маргарет (младшей сестрой Елизаветы II), которая влюбилась в капитана британских ВВС Питера Таусенда и готовилась выйти за него замуж. Этот светский скандал послужил отличной рекламой фильму.

На съёмках

Эрих фон Штрогейм поставил «Римские каникулы» в один ряд с такими шедеврами, как «Дорога» Феллини, «Орфей» Кокто, «Запрещённые игры» Клемана и «К востоку от рая» Казана. Название фильма содержит аллюзию, из-за которой Штрогейм, видимо, так высоко его оценил. Словосочетание «римские каникулы» ввёл в оборот Байрон. В поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда» он написал о гладиаторе, убитом на римском празднестве. В английском это выражение означает сладостное наблюдение за чужими страданиями.

Сам Уайлер называл свой фильм «сказкой на современную тему», старой как мир сказкой о том, как принцесса влюбилась в простого парня. День, что они провели вместе, стал глотком свободы и счастья для них обоих. На короткое время она вырвалась из плена королевских, а он из плена профессиональных обязанностей. Часы, проведённые ими на улицах Вечного города, стали удивительным подарком судьбы, о котором они будут вспоминать всю жизнь. Режиссёр говорил, что его фильм способен пробудить светлые чувства даже в самых чёрствых душах. И именно в этом он видел причину его успеха.