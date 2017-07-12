



Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Ты лгала мне!

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» / A STREETCAR NAMED DESIRE

К середине ХХ века в американской культуре сложилась нетерпимая ситуация. В то время как на литературных и кинематографических просторах собирали богатые урожаи, с драматургией дело обстояло невесело. Театр в США существовал уже триста лет, а своего Шекспира, Ибсена или Чехова у страны за это время не появилось.

Историкам американского театра почти не о чем писать до эпохи Великой депрессии, когда расцвёл мюзикл, а классика с её глубинами оказалась ненужной. Правительство помогало безработным актёрам. Оно обратилось к советскому опыту, привлекая артистов к жанру «Живой газеты». Но это быстро придушили борцы с коммунизмом. С 1930 по 1950 год количество сцен в Нью-Йорке сократилось почти в два раза.

На рубеже десятилетий ситуация изменилась коренным образом. Её переломил 36-летний драматург Теннесси Уильямс. Его пьеса «Трамвай «Желание» стала первой «серьёзной» американской драмой, получившей мировое признание.

Главная героиня, Бланш Дюбуа, была лицемерной и развратной особой. Она пустила по ветру родовое гнездо и, прославившись в сексуальных скандалах, сбежала к родной сестре. Она полагала, что дурная слава не догонит её, и ошиблась. Муженёк сестры, брутальный Стэнли Ковальский, всё про неё разузнал. Их схватка — южанки-аристократки и плебея-северянина — говорила о том, что гражданская война не закончилась. И, как видно, не кончится никогда. Она просто трансформируется в войну людей культуры с людьми, которым культура до лампочки.

Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Первая встреча

В своей пьесе автор никого не щадил: ни Бланш, которую её аристократизм не удержал от падения, ни её сестру, терпящую побои и оскорбления от своего сладкого муженька, ни Ковальского, вульгарного и мелкодушного «героя войны», ни жениха Бланш, передумавшего жениться на ней, но не передумавшего задрать ей юбку. Не пощадил драматург ни родную Америку с её «Елисейскими полями», населёнными сбродом и упирающимися в кладбище, ни в её лице весь мир божий.

Критика пришла в восторг от бескомпромиссности автора и сексуальной перегруженности его творения, кричащего о пронизывающей наш мир похоти. Она оценила его метафору. «Трамвай «Желание» ходил не только по Новому Орлеану. Он по всему свету ходил. И все — актёры, зрители, люди, которые театры не посещают, — ехали на нём в одну ясную сторону.

Где-то на периферии маячила ещё и смелая тема (важная для автора). Вскоре после свадьбы Бланш застукала мужа, который был «не как все». Она заявила, что не может уважать его после случившегося. Юноша застрелился, и эхо рокового выстрела доносилось до Бланш всю жизнь. Это и стало причиной её болезни.

Власть отнеслась к «Трамваю» в высшей степени благосклонно, потому что автор нарисовал мир, мягко говоря, не освещённый социальной мечтой, и создал образ Ковальского — неисправимой твари. Как написал театральный критик Гарольд Клермен: «Он — тот маленький человек, о которого разбиваются все попытки создать более разумный мир, исполненный мысли и гуманизма…» И, конечно, особая ценность героя заключалась в том, что он был «рабочей косточкой», пролетарием. Это был прекрасный щелчок по носу «красным» с их стремлением переделать то, что переделать нельзя.

Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Стэлла, вернись!

Пьеса была по своей сути глубоко антикоммунистической, строго нуаровой. Не только Ковальский был представлен неисправимой тварью. Ею было всё общество, полное похоти, корысти и истеричности. Героиня сходила с ума, когда рушилась её надежда ухватиться за кого-нибудь и выбраться из омута жизни, когда она, ещё и изнасилованная плебеем, осознавала, что спасения нет. Бланш бежала из невыносимой реальности в мир своих грёз, в сладостное безумие.

Оглушительный успех пьесы, поставленной на Бродвее, привлёк к ней интерес кинопродюсеров. Права на экранизацию приобрели братья Уорнеры. Снимать фильм они поручили Элиа Казану, стараниями которого триумфальная театральная постановка и была осуществлена.

Всех актёров, занятых в спектакле, «Трамвай» довёз от Бродвея до Голливуда. Исключением стала лишь Джессика Тэнди, сыгравшая Бланш Дюбуа. Эту роль отдали Вивьен Ли. Выбор был продиктован тем, что она играла в пьесе Теннесси Уильямса на лондонской сцене. Спектакль поставил Лоуренс Оливье, которому пьеса не нравилась. Он находил её скучной и грубой. Его прельстил легко прогнозируемый успех, поскольку вокруг пьесы разгорелась полемика. Палата общин признала её «низкой и отвратительной», а подобные заявления, как правило, разжигают ажиотаж.

Оливье оказался провидцем. Спектакль шёл при переполненных залах. Критики, бросавшие упреки в аморальности, раздули невиданное пламя общественного интереса.

Несмотря на протесты из-за океана, Вивьен Ли переосмыслила образ своей героини. Из коварной шлюхи, ищущей где и чем поживиться, она превратилась в жертву обстоятельств, затравленного зверька, который просит защиты, но видит лишь алчные глаза хищников. Лондонская пресса окрестила постановку «Трамвай «Вивьен», намекая, что актриса тянет одеяло на себя и затеняет других актеров.

Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Насилие

Поначалу фильм хотели сделать точной копией спектакля Элиа Казана. И это бы удалось, если бы у Ли не было иных планов. Она сумела убедить режиссёра, что её трактовка образа Бланш намного интереснее, а главное — человечнее. Казан согласился с этим не без внутренней борьбы. Образ коварной шлюхи был ему понятен и близок. Он с ним сжился. А тут ему предлагали трепетного мотылька с опалёнными крыльями. Но Вивьен Ли была столь убедительна, доказывая свою правоту, и играла с такой самоотдачей, что режиссёр пошёл на попятную.

Пьеса Уильямса оказалась судьбоносной для Марлона Брандо. Критики назвали его игру блистательной. По их мнению, 23-летний юноша с бронзовым бюстом в образе вульгарного самца выглядел идеально. Сам Брандо говорил, что просто играл себя в предлагаемых обстоятельствах. Он заявил, что не изображал свирепое, неконтролируемое животное, способное разнести всё вокруг. Он просто был этим животным.

На съёмочной площадке между англичанкой Ли и её американскими коллегами сложились натянутые отношения. Это напоминало ситуацию, сложившуюся на съёмках «Ребекки», когда англичане с Лоуренсом Оливье во главе гнобили Джоан Фонтейн. Ей мстили за то, что она отняла роль у Вивьен.

Однако у Ли были и другие, более серьёзные проблемы, схожие с проблемами её героини. У неё развивалась психическая болезнь, и роль в пьесе Уильямса сделала это несчастье необратимым.