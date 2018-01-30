Тарас Перебыйнис
Последние публикации
«Гитлерюгенд» на Украине: «Все, что было до этого — цветочки»
На Украине националисты из партии «Национальный корпус» представили собственную общественную организацию «Национальные дружины», которая обещает «навести в стране порядок». «Азов», как и партию «Национальный корпус», традиционно связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Так, накануне в...
30 января 2018
Бизнес по-украински: Еще ничего не построили, а уже «попали» на $50 млн
Дороги Трассу Одесса — Киев частично будет реконструировать турецкая компания Onur. Ранее ремонтом занималась украинская компания «Альтком», однако результат её работы не устроил министерство ни по срокам, ни по качеству: тендер на реконструкцию трассы «Альтком» выиграла ещё в 2013 году. Несмотря...
10 января 2018
Убивать теперь можно без визы: внешняя политика Украины в 2017 году
Для Украины самыми важными внешнеполитическими событиями 2017 года стали получение безвизового режима с Европейским союзом, а также снятие моратория США и Канады на поставку летального вооружения. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, а также экспертные мнения, высказанные в новогодние дни...
4 января 2018
Разорительная «победа» Украины над «Газпромом»: главное за неделю
Украинские и российские СМИ уже успели отчитаться о победе в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» соответственно. Что же произошло на самом деле, в чью пользу действительно вынесено решение? Понять этого нельзя, если ориентироваться только на букву газовых соглашений между...
23 декабря 2017
«Полыхнуло!»: Украина — главное за неделю
На прошлой неделе (11—17 декабря) знаковыми для Украины оказались два совершенно, на первый взгляд, разноплановых события. Между ними нет ничего общего, кроме того, что в обоих случаях, что называется, полыхнуло. Сначала в Австрии, где во вторник, 12 декабря, произошла авария на газовом хранилище...
18 декабря 2017
Приключения «агента Кремля» Михо в Киеве: версии, комментарии, прогнозы
Сегодня, 5 декабря, на Украине разгорелся очередной политический триллер в жанре «бешеный Мишико». С утра, следователи генпрокуратуры в сопровождении спецподразделения СБУ нагрянули в квартиру экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, чтобы провести обыски. Силовикам...
5 декабря 2017
Мира здесь не хотят ни правители, ни «пастыри»: Украина — главное за неделю
Главная политическая новость недели (27 ноября — 3 декабря) на Украине — министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что необходимо подписать новые соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку «минские соглашения мертвы». Свое заявление глава МВД и один из лидеров партии «Народный...
2 декабря 2017
«Как они нас достали!» — раздражение Украиной в ЕС достигает максимума
Ассоциация с ЕС: саммит «Восточного партнёрства» Долгожданное мероприятие, состоявшееся 24 ноября в Брюсселе, для Украины по факту оказалось сплошным разочарованием. Ещё до начала саммита официальный Киев пытался внести правки в текст проекта совместной декларации, принимаемой участниками и ЕС...
28 ноября 2017