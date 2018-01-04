Для Украины самыми важными внешнеполитическими событиями 2017 года стали получение безвизового режима с Европейским союзом, а также снятие моратория США и Канады на поставку летального вооружения. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, а также экспертные мнения, высказанные в новогодние дни в открытых источниках — телеэфирах и социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, по состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с ЕС воспользовались почти 380 тыс. украинцев. Сегодня биометрический паспорт Украины позволяет его обладателю 90 дней находиться в Шенгенской зоне (26 стран Европы). При этом многие страны ЕС существенно упростили процедуру оформления украинцев на работу.

Украинские паспорта

Согласно последним результатам опроса украинского Фонда «Демократические инициативы», значимость «безвиза» отметили 26,1% респондентов. При этом 16,7% опрошенных назвали главным международным событием вступление Дональда Трампа на пост президента США. Данный опрос проводился с 15 по 19 декабря во всех регионах Украины, кроме отдельных регионов Донбасса. В опросе участвовали 2004 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

В то же время разрешение на поставки летального вооружения США и Канады воспринято как признание важности Украины для обеспечения безопасности западной цивилизации и прогресса в реформе ВСУ.

Так, министр обороны Украины Степан Полторак среди достижений 2017 года отметил укрепление международной поддержки процессов реформ в ВСУ. Он поблагодарил США и Канаду за решение поставлять украинской армии современное летальное вооружение.

«Украина получит оружие от США! Эта помощь не для наступления, а для защиты нашей территории от агрессора», — заявил министр.

Близкий к администрации президента Украины политолог Тарас Березовец также позитивно оценивает возможное предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin.

«Контракт стал ответом администрации Трампа на провал переговоров Курта Волкера с Владиславом Сурковым. Во время последней встречи Сурков отклонил 26 из 29 предложений американцев. И вот мы уже видим ответ. К чести Волкера, он предупредил Суркова, что провал переговоров может привести к решению о выделении Украине летального оружия… В Кремле с содроганием ожидают итогов расследования о вмешательстве российских спецслужб в президентские выборы в США в начале февраля. За этим неминуемо последует новый пакет персональных санкций», — предсказывает Березовец.

В свою очередь политолог Дмитрий Джангиров считает, что поставки американского оружия Украине нельзя считать победой, поскольку Киев обязали закупать его втридорога от их реальной стоимости.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Кроме того, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин назвал 2017 год переломным, поскольку Запад осознал, что «самый большой враг Украины» находится внутри страны.

«2017 г. стал переломным для Запада: там наконец увидели, что самый большой враг Украины сидит внутри нее самой. Например, Financial Times очень четко передает видение Запада относительно официального Киева: «Украинское общество уже утратило веру в то, что нынешнее политическое руководство сможет создать то современное государство европейского образца, которое оно им обещало». Одновременно с этим власть подменяла реформы запуском избирательных кампаний, и уже «друзьям в США и Евросоюзе такие перемены кажутся зловещими», — отмечает в своем заявлении Ларин.

Директор Центра инновационного консалтинга Дмитрий Корнейчук считает, что в 2017 году президент Украины Петр Порошенко получил «оплеуху» от Запада.

«Пока «католик» Порошенко отмечал Рождество первый раз из двух обещанных на всю страну, он получили очередную публичную антиевроинтеграционную «оплеуху» от католического Запада. После которой все сложнее строить свою президентскую кампанию на светлом европейском будущем. Глава МИД Германии Габриэль в интервью заявил: в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами ЕС. А вообще стоит разработать некий формат сотрудничества между ЕС и Украиной — Турцией, который станет альтернативой членству в ЕС. Напомню, что такой формат для Украины уже есть. Это «Восточное партнерство». И из него мы получили все возможное — Ассоциацию, ЗСТ и безвиз с ЕС. И все», — отметил Корнейчук.

Он призвал официальный Киев менять свою внешнюю политику.

«Теперь Запад начинает придумывать очередную дипломатическую «отговорку», чтобы откровенно «не посылать» Украину. Можно назвать эту инициативу «Восточное партнерство — 2150». Или что-то подобное. Но суть ясна — членом ЕС Украине никогда не быть. При этом та же Турция это прекрасно поняла. И резко изменила свою внешнюю политику с прозападной на пророссийскую. Мы, конечно, не Турция. И в России нас никто не ждет. Но поумерить прозападный пыл можно», — добавил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2017 года президент Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины». Так, согласно документу, власти законодательно прописали стремление страны стать членом НАТО и ЕС. До этого 8 июня Верховная рада внесла изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописала в нем, что «основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации». С 11 июня 2017 года начал действовать безвизовый режим ЕС для граждан Украины.