Сегодня, 5 декабря, на Украине разгорелся очередной политический триллер в жанре «бешеный Мишико».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

С утра, следователи генпрокуратуры в сопровождении спецподразделения СБУ нагрянули в квартиру экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, чтобы провести обыски. Силовикам пришлось выбивать двери, поскольку испугавшийся расправы политик убежал на крышу.

Номер с крышей не прошел

Силовики и спасатели кинулись вслед за отчаянным беглецом. Фотографии напуганного Саакашвили (на этот раз без галстука) в очередной раз облетели СМИ. Как рассказывают очевидцы, политик угрожал спрыгнуть. Видимо, чтобы Саакашвили не навредил своему здоровью, украинские правоохранители аккуратно скрутили и «сняли» горячего джигита с крыши.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что «от поедания галстука до залезания на крышу» Саакашвили «проделал определенный путь в политике».

«Путь был тернистый. Ситуация у него сложная. Вот что мы можем сказать», — с иронией сказал он, комментируя отчаянный побег Саакашвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы в семь утра в разрешенной судом процедуре вместе с адвокатом пришли домой к Саакашвили, он отказался открывать, двери были взломаны, как позволяет нам закон в подобных случаях, сам Саакашвили выскочил на крышу и провел около полутора часов на крыше с криками «Киев, вставай». После того, как Киев не «встал», Саакашвили угрожал сброситься с крыши», — рассказал 5 декабря генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что ГПУ обвиняет Саакашвили в попытке свержения государственной власти. По его словам, к организации госпереворота и реваншу «русской зимы» на Украине «причастна Москва».

В частности, по данным Луценко, «Саакашвили получил 500 тыс. долл. от сбежавшего в Москву олигарха Сергея Курченко (приближенный экс-президента Виктора Януковича)».

«Спецслужбы надо поблагодарить за спокойствие на улицах Киева и нейтрализацию московского плана русской зимы в Киеве… Разглашаю первую часть операции СБУ и ГПУ по срыву плана-реванша прокремлевских сил в Украине. Касается это сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича», — сказал Луценко 5 декабря на брифинге в Киеве.

В качестве доказательства Луценко продемонстрировал аудиозапись, где зафиксированы якобы переговоры самого Саакашвили и его соратника, руководителя Киевского областного отделения «Руха новых сил» Севериона Дангадзе с доверенным лицом Курченко.

В свою очередь, Саакашвили опроверг обвинения ГПУ в связях с Курченко, назвав их «абсолютным фейком».

На своей странице в Facebook Саакашвили также отметил, что еще в конце ноября знал о планах правоохранителей сфальсифицировать аудиозапись с ним путем взятия образцов его голоса.

В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко дал Михаилу Саакашвили сутки на добровольную явку к следователю

Побег

Тем не менее, силовикам не удалось доставить задержанного Саакашвили в СИЗО. Сначала радикалы заблокировали авто СБУ, которое перевозило грузинского политика, а потом и вовсе прорвали полицейский кордон и выкрали экс-губернатора Одесской области.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье 343 Уголовного кодекса по факту организации побега задержанного (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, сотрудника государственной исполнительной службы).

Ее санкция предусматривает штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов, исправительные работы на срок до двух лет либо арест сроком до 6 месяцев.

Кроме того, уголовные производства открыты в отношении восьми депутатов Верховной рады, которые помогли бежать Саакашвили из-под стражи.

«Также уголовным делом мы считаем, и об этом уже зарегистрировано уголовное производство, действия всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите украинского государства, правоохранителей СБУ, среди них действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Виктор Чумак», — сказал Луценко.

При этом ГПУ попросила Национальную полицию объявить Саакашвили в розыск. Соответствующее постановление уже передано Нацполиции, сообщил спикер ГПУ, полковник Андрей Лысенко на странице в Facebook.

Примечательно, что депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил об угрозах в свой адрес со стороны Саакашвили.

«Только что позвонил мне кто-то из окружения Саакашвили. Тот кто звонил, стоял рядом с Михо так четко слышал его голос. Единственное, что я услышал в трубку: «Мы тебя взорвем!», — написал Мосейчук на своей странице в Фейсбук.

Очередным витком политического кризиса на Украине и неразберихи пытается воспользоваться фракция Оппозиционный блок, которая уже призвала к смене власти.

«Общество требует смены власти. Итогом должно стать формирование новой коалиции национального единства и правительства гражданского доверия, которые положат конец войне, обеспечат рост экономики и уровня жизни граждан, вновь объединят украинское государство и общество», — говорится в заявлении фракции Оппоблок.

При этом депутат, сопредседатель фракции ОБ Александр Вилкул считает, что на Украине началась борьба кланов.

«НАБУ, Саакашвили. Это позорит Украину, но это не война власти с оппозицией. Это борьба внутри правящих кланов за корыто, за должности, за контроль над силовиками. Все — ради сиюминутной выгоды. Было выгодно — раздали паспорта сброду со всего мира, назначили на должности… После победы на выборах мы быстро закончим этот карнавал», — комментирует Вилкул.

Кроме того, соратница Саакашвили, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала происходящее «политическим террором».

«Никто не имеет права в свободной, европейской, демократической Украине после двух революций, после массовых репрессий в глазах всего цивилизованного мира творить расправу над экс-президентом Грузии. А это — именно расправа: когда врываются в дом, не допускают адвокатов и народных депутатов», — возмутилась Тимошенко, слова которой цитирует пресс-служба «Батькивщины».

В то же время лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал ГПУ остановить политиков, которые «играют на руку Кремлю».

«Сегодня мы увидели доказательства того, что Саакашвили устраивает мятежи на деньги бывшего регионала Курченко, который скрывается в Москве. Все, кто поддерживает грузинского зайду, сознательно или бессознательно играют на руку Кремлю», — утверждает Ляшко.

Депутат от «Народного фронта», советник министра МВД Антон Геращенко считает, что Курченко «получил деньги на финансирование госпереворота Саакашвили от ФСБ РФ».

«Иосиф Джугашвили грабил банки. Владимир Ленин брал деньги на революцию у немцев. Михаил Саакашвили — у Сергея Курченко, а тот — у российских спецслужб. История повторяется. Сначала как трагедия, а потом как фарс», — написал Геращенко в Фейсбуке.

За событиями на Украине следят не только в Кремле, но и на Западе. В частности, пресс-служба Представительства ЕС в Украине выразила надежду в то, что следствие по делу Саакашвили будет отвечать требованиям украинского законодательства.

«Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона… Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили», — сказали в представительстве.

Чем все закончится?

Адвокат Саакашвили Николай Недилько допускает, что украинские власти попробуют выдворить его подзащитного из Украины.

«Им (украинским властям — ИА REGNUM ) не нужно юридически его отправлять в тюрьму, потому что должно быть решение суда. Их задача — максимально быстро выдворить Саакашвили с территории Украины. Они хотят сделать это до следующей акции, которая запланирована на 10 декабря», — сказал Недилько в интервью изданию «Апостроф».

Напомним, 1 декабря в Киеве сторонники лидера «Рух новых сил» Саакашвили (до 3 тысяч человек) провели «Марш за импичмент» президента Украины Порошенко. Участники акции прошлись колонной к Европейской площади.

Комментируя результаты митинга, Саакашвили заявил о «вставании страны с колен». Еще с 17 октября сторонники Саакашвили разбили под Радой палаточный городок. Сначала митинг стоял под требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Два из трех требований частично выполнены депутатами Рады. Законопроект о создании антикоррупционного суда находится в стадии разработки.