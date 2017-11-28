Ассоциация с ЕС: саммит «Восточного партнёрства»

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Долгожданное мероприятие, состоявшееся 24 ноября в Брюсселе, для Украины по факту оказалось сплошным разочарованием. Ещё до начала саммита официальный Киев пытался внести правки в текст проекта совместной декларации, принимаемой участниками и ЕС. Украинская сторона, в частности, настаивала на совместном признании России «страной-агрессором», а также на более чёткой фиксации своих европейских перспектив. Президент Пётр Порошенко в один момент даже договорился до того, что не поедет в Брюссель, если указанные правки не будут внесены. Однако признавать Россию «агрессором» никто не стал, что же до перспектив членства Украины в ЕС, то всем памятны условия, на которых Соглашение об ассоциации согласились подписать Нидерланды: СА не может рассматриваться как шаг к членству Украины в Европейском союзе.

Бойкота также не состоялось. Подождал-подождал Порошенко реакции Брюсселя на свои угрозы, но в итоге собрал котомочку и поехал на саммит. Впрочем, ответа он всё же дождался.

«Среди стран — членов «Восточного партнерства» только Украина, Грузия и Молдова сейчас четко выражают свое стремление европейской интеграции. Однако спекулировать сейчас относительно членства этих стран в ЕС не время. Если вы скажете: «Мы станем немедленно членами ЕС», — это нереально. Но люди хотят это услышать, хотят верить, что это случится через три года. И в этом случае правительство попадает под давление, а мы не хотим, чтобы правительство, которое успешно работает, находилось под давлением», — такое заявление сделал европейский комиссар по политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза Йоханнес Хан.

Взамен он посоветовал Порошенко побольше думать о внедрении норм, закреплённых в СА, и не думать о следующих шагах «евроинтеграции».

Более того, Йоханнес Хан, в принципе известный своим благожелательным отношением к Украине, ещё до начала саммита дал понять, что не поддерживает т.н. «Европейский план для Украины» (ранее известный как «План Маршалла»):

«У нас уже есть много инструментов, которые используются как для Украины, так и для других стран — участниц Восточного партнерства… я считаю, уже и так достаточно денег, чтобы их использовать, а у Украины с этим проблемы».

При этом за неделю до саммита в эфире телеканала «UA: Перший» он высказался ещё более жёстко:

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные… Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение».

Надо отметить, что одной из причин недовольства стал весьма скромный прогресс в проверке антикоррупционными органами электронных деклараций чиновников. На сегодня их проверено всего около сотни. Нет, не тысяч. Просто сотни. С такой эффективностью украинские чиновники могут смело вписывать туда заводы, пароходы, дома и мешки наличности (многие, собственно, так и делают) — вероятность скандала не слишком велика, тогда как неподача декларации фактически гарантирует его.

«Мы будем сотрудничать с Украиной в будущем с точки зрения макрофинансовой поддержки при условии, что Украина будет выполнять определенные условия, на которые она согласилась», — заявил, в свою очередь, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, что в этом случае он имеет в виду прежде всего отмену моратория на экспорт необработанной древесины, действующий на Украине с конца 2015 года. Несмотря на обещания Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, он до сих пор действует. Европа же, в свою очередь, отказывается предоставлять Украине обещанные 600 млн евро той самой макрофинансовой поддержки. Причём уже даже в украинских СМИ крепнет уверенность в том, что этих миллионов Украина попросту не получит никогда.

Раздражение европейцев имеет ещё одну причину: Украина банально «достала» евробюрократов перед саммитом. Брюссель по разным каналам получал от Украины одни и те же требования, причём они продолжали поступать даже после «-надцатого» объяснения, что никакого членства не будет.

Так, замглавы АП Украины Константин Елисеев пристроил в издание EUobserver свою статью, основной посыл которой заключался в тезисе «ЕС должен объяснить Украине, за что она борется [т.е. чётко пообещать следующие шаги на пути евроинтеграции]». В ответ на это европейцы возмутились:

«Это напоминает диалог глухих и немых. Мы говорим Киеву: «Вы хотели Соглашение об ассоциации и безвизовый режим — вы их получили. Теперь время вам показать результат со своей стороны». Но вместо борьбы с коррупцией и реформ мы слышим новые требования — объяснить Украине, за что вы боретесь. Это вы сами должны определить. И странно, что вы до сих пор не знаете, за что боретесь», — такую реакцию европейских политиков и дипломатов приводит издание «Апостроф» со ссылкой на собственные источники.

Впрочем, европейцы дали понять, что готовы к прогрессу в отношениях с подопечными. Нет, вступления в ЕС никто не обещает. Однако «морковку» всё же предложили. Речь о новом формате отношений, получившем название «Восточное партнёрство+»: таможенный союз, энергетический союз, цифровой союз и Шенгенская зона. Т. е. большинство формальных атрибутов членства, но без фиксации собственно членства. Правда, для этого Украине придётся показать «…существенный прогресс на европейском пути», как указано в резолюции саммита. И тут мы снова возвращаемся к словам Йоханнеса Хана о выполнении Соглашения об ассоциации: прогресс — это как раз его исполнение, а бонусы — по факту исполнения.

К бесплотным мечтаниям Украину подталкивают страны Прибалтики. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на вопрос, когда же ЕС признает перспективу членства восточных партнеров, ответила в духе, что случиться это может в любой момент, а значит, и готовыми к этому следует быть постоянно.

«Когда этот момент придет, вы должны быть в ситуации, когда вы сможете в понедельник утром открыть первые главы переговоров, касающихся верховенства права и прав человека, и завершить эти переговоры в пятницу вечером», — сказала она журналистам накануне саммита.

Напомним, что «Европейский план для Украины» также продвигали представители Прибалтики (Литва), а значит, раздражение Хана притягиванием за уши Украины к ЕС в определённой степени относится и к ним. Так скоро может дойти до того, что любые попытки стран Прибалтики выступить на стороне Украины будут автоматически блокироваться на уровне Брюсселя.

Майдан в составе единой Европы Киев в 1943 году

Безвизовый статус

В Европе тоже не лыком шиты. На спам-атаку «Пообещайте перспективу членства» там ответили своей собственной атакой. Раз Украина не желает слушать ответы официальных представителей ЕС, те же самые тезисы было поручено озвучивать неофициальным.

Экс-журналист, депутат Верховной рады Сергей Лещенко накануне саммита также написал статью для OpenDemocracy. В материале он «призывает» страны ЕС пересмотреть решение о безвизовом статусе, если Порошенко не начнёт исполнять Соглашение об ассоциации и будет препятствовать работе антикоррупционных органов (которые, по сути, — прямые рычаги управления Украиной, созданные на деньги ЕС).

Слово «призывает» мы берём в кавычки неслучайно. Сергей Лещенко — давний агент влияния ЕС и США в украинской политике. И совсем не случайно его призывы почти полностью совпадают с тем, что евробюрократы отвечают украинским чиновникам. Единственное отличие — отзывом «безвиза» из Европы Киеву пока открыто не грозят. Просто неофициальному представителю позволили изложить точку зрения ЕС чуть более свободно.

Следует также напомнить, что приём «журналисты просят ЕС покарать украинские власти» далеко не нов. Тот же Лещенко с успехом использовал его во времена Януковича. В конце августа прошлого года редакция издания «Украинская правда», в которой Лещенко долго работал, аналогичным образом обратилась к ЕС с призывом не давать Украине «безвиз». За что? Всё за те же грехи: нежелание бороться с коррупцией и исполнять СА. И, конечно же, этот «призыв» был точно таким же сигналом украинской власти через неофициальных представителей ЕС в среде украинской журналистики.

Даже временное приостановление действия безвизового режима накануне президентских выборов (весна 2019 года) будет ощутимым ударом по Порошенко. Тем более что коррупционный бэкграунд присутствует в изобилии, достаточно лишь грамотно скомпоновать и изложить. Порошенко ещё только предстоит понять, что «безвиз» — это не один из его козырей на выборах, а один из крючков, на которые его подвесила Европа.

Экономика и экспорт

Мы уже однажды приводили объём неучтённого «экспорта» на Украину европейских товаров — до 1 млрд евро в год. И это только из Польши! Неучтённый он потому, что товары ввозятся в основном жителями приграничных регионов — «челноками», делающими иногда до десяти ходок в день. В правительстве Украины, наконец, обратили на них внимание и готовятся ограничить этот способ заработка.

И. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан поясняет, что сегодня «челнок» имеет право провезти товаров на сумму до 500 евро — пошлина с них не взимается. В ГФС не собираются отменять эту норму, однако хотят дополнить её небольшой поправкой: в случае пребывания за рубежом более суток. Налоговики уверены, что это сильно снизит привлекательность такого бизнеса и остановит потоки беспошлинной продукции.

«За 10 месяцев текущего года наш украинский экспорт в ЕС по сравнению с предыдущим, 2016 годом вырос на 30% — на треть за год. Доля Европейского союза во внешней торговле Украины достигла почти 43%. Скоро 50% всего товарооборота Украины будет приходиться именно на Европейский союз», — такое заявление сделал Пётр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр (так сейчас на Украине называют город Днепропетровск).

Напомним, что 30%-ный рост объясняется эффектом низкой базы — в 2016 году украинский экспорт, в т.ч. в Европу, показывал, мягко говоря, не самые лучшие показатели. Что же касается доли ЕС, то таких показателей удалось достичь благодаря общему снижению объёма экспорта. Так, в 2013 году Украина экспортировала товаров на 63,3 млрд долл., в этом — скорее всего, достигнет планки 50 млрд. Примерно 21−22 млрд из них будет приходиться на ЕС (17 млрд в 2013 году). Немного, учитывая колоссальные потери от торговли с РФ.

Впрочем, для детального анализа результатов торговли за текущий год понадобится время. Тогда как торговые отношения за прошлый год ясно показывают: ЕС выиграл от ЗСТ с Украиной гораздо больше, чем она сама.

«Экспорт из ЕС на Украину и импорт с Украины увеличился на 17,6% и 1,9% соответственно в 2016 году», — говорится в докладе ЕС «Об осуществлении соглашений о свободной торговле», опубликованном в середине ноября. Следует отметить, что и в этом году импорт Украины растёт более активными темпами, чем экспорт, приводя к росту негативного сальдо торгового баланса.

Количество компаний, получивших право экспорта в ЕС, выросло до 289. Как уточняют в Государственной фискальной службе, в течение 2016−2017 годов украинской таможней было выдано уже более 10 тыс. сертификатов для экспорта в страны ЕС.

«…Наибольшее количество сертификатов выдано в Польшу — 28 957 шт., или 29%, Германию — 13 643 шт., или 13%, Румынию — 8042 шт., или 8%, Италию — 5319 шт., или 5%, Нидерланды — 4159 шт., Литву — 3903 шт., Болгарию — 3348 штук», — отметили в ГФС.

В 2018—2019 гг. Украина будет поставлять в ЕС комплектующие для танков Т-72, находящиеся на вооружении в странах Восточной Европы. Компания «Спецтехноэкспорт», входящая в состав госкорпорации «Укроборонпром», выиграла тендер в ЕС. Следует также отметить, что это первый случай, когда Украина выигрывает тендер ЕС. Сумма поставки и количество комплектующих не разглашаются.

В ближайшее время экспорт Украины в Европу, скорее всего, будет расти, однако в этом будет заслуга не только украинского бизнеса. Как информирует торговый представитель Украины Наталья Микольская, к Украине как к площадке экспорта товаров в ЕС проявляет интерес Китай. Иными словами, китайский бизнес готовится воспользоваться возможностями, которые даёт Украине Зона свободной торговли с ЕС. По словам той же Микольской, в основном речь идёт об аграрной переработке, в меньшей степени — об экспорте промышленных товаров. Однако и в последнем случае вряд ли Украине стоит рассчитывать на нечто большее, чем сборочное производство.

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Трудовая миграция

В Польше напоминают, что с 2018 года разрешение на трудоустройство иностранных рабочих становится платным, а сами разрешения будут двух видов: для находящихся за пределами Польши и находящихся в Польше. Плата (7 злотых) берётся в обоих случаях при регистрации иностранного работника в управлении труда. Регистрация — обязанность работодателя. Если же последний уклоняется от регистрации, это грозит ему крупным штрафом.

Однако украинцы работают не только в Польше. Скажем, издание Rzeczpospolita, со ссылкой на французских и британских пограничников, сообщает, что украинцы работают в этих странах по подложным польским документам. Сами документы настоящие, украинцы покупают их у поляков и используют при пересечении границы, а также в случае проверок в странах пребывания. В некоторых случаях по одному паспорту ездит работать несколько человек.

В самой же Польше украинцам становится некомфортно — усиливаются трения с местными. Причины этого пока чисто идеологические: трудовым мигрантам сильно пакостят украинские националисты, из-за которых поляки начинают думать, что все украинцы — поклонники Степана Бандеры.

«Украинские заробитчане все чаще жалуются на преследования и избиения в Польше. Закон против «бандеризма» может еще больше настроить часть польского общества против украинцев. Особенно на фоне роста националистических настроений в обеих странах», — рассказал изданию «Страна.ua» польский журналист Марчин Ковальчик.

Упомянутый закон был внесён в Сейм в начале ноября и предусматривает до трех лет лишения свободы за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны (героизация также подпадает под действие закона).

При этом пример методики подают польским националистам их украинские коллеги, взявшие моду приставать к приезжим из РФ или к «нелояльным» украинцам с вопросом «Чей Крым?». В случае принятия закона после неправильного ответа на вопрос: «Бандера преступник?» может последовать гражданский арест, и трудовой мигрант вместо фабрики или фермы отправится в местную тюрьму.

С ростом количества гастарбайтеров-украинцев в Польше выросло и число людей, находящихся на положении рабов. Об этом говорится в докладе группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА). По их данным, в 2015 году полицией и пограничной службой было выявлено 58 предполагаемых жертв, а в 2016-м — уже 119. К тому же авторы доклада указывают, что единой системы учёта таких преступлений в Польше на сегодня не существует (прокуратура и специальный центр консультаций для жертв трудовой миграции ведут свою статистику), т. е. общее количество пострадавших ещё больше.

В целом отъезд на заработки за границу всегда воспринимался на Украине нейтрально — жить-то надо. Даже направление не играло особой роли, о чём свидетельствует постоянно забитый пассажирами поезд Львов — Москва. Однако в конце ноября дискуссия всё-таки случилась. Спровоцировала её жительница Закарпатской области Виолетта Македон. В прошлом году президент Украины Пётр Порошенко присвоил ей звание «Учитель года». А в этом она уехала в Лондон работать сиделкой. История получила огласку в СМИ, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях — некоторые принялись осуждать учительницу за… недостаток патриотизма:

«Получить звание учителя года, надеть вышиванку, а потом выехать — не очень патриотично… Какой пример она подает другим?» — рассуждает её землячка из Ужгорода в facebook.