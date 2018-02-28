Дороги

Иван Шилов REGNUM Обзор инфраструктуры Украины

Трассу Одесса — Киев частично будет реконструировать турецкая компания Onur. Ранее ремонтом занималась украинская компания «Альтком», однако результат её работы не устроил министерство ни по срокам, ни по качеству: тендер на реконструкцию трассы «Альтком» выиграла ещё в 2013 году.

Несмотря на разрекламированные правительством и профильным министерством миллиарды гривен, вложенные в ремонт дорог в 2017 году (успели отчитаться о 2100 км отремонтированных дорог, не считая ямочного ремонта), ситуация не слишком улучшилась. Более того, на ямы начинают жаловаться даже украинские политики, у которых гораздо больше возможностей, чем у простых украинцев. Так, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко разместила в facebook снимок участка дороги с глубокими ямами.

«Это — дорога в село Рожны Киевской области Броварского района. Ежедневно здесь проезжают сотни авто и пригородный транспорт. Маневрируют по встречной, и всё равно оставляют в этих окопах колеса и детали машин. Похожие ямы — и на въезде в Бровары со стороны Чернигова, а это уже трасса международного значения», — комментирует она.

News.tut.by Украинские челноки

Как утверждает Геращенко, о состоянии дороги она сообщила главе Киевской облгосадминистрации ещё весной, однако с тех пор ничего не изменилось:

«Затем были еще десятки обращений. Но ямы становятся всё больше. А улыбка губернатора всё безмятежнее».

В 2018 году премьер министр Украины Владимир Гройсман пообещал выделить на дороги 47 млрд грн.

Железная дорога

Летом российские, а вслед за ними и ряд украинских СМИ сообщили о скором прекращении ж/д сообщения между Россией и Украиной по инициативе последней. Тогда новость оказалась «уткой», и мы даже подчеркнули, что клюнуть на неё было немудрено, ведь в последнее время Украина балует только такого рода сообщениями: прекращение прямых авиаперелётов между Киевом и Москвой, введение с 2018 года биоконтроля для граждан РФ при пересечении границы Украины и т.п. Однако министерству инфраструктуры «утка» пришлась по вкусу: в конце года с такой инициативой выступил его глава Владимир Омелян.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Укрзализныцей». Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению «Кишинев — Москва», и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного «Укрзализныцей», мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — заявляет профильный министр.

Железная дорога

Разумеется, свои поезда УЗ может снять в любой момент, поэтому больше интересует, как решение украинского правительства коснётся, например, поезда Кишинёв — Москва. Их на самом деле даже несколько, один формируется РЖД, остальные — молдавской железной дорогой. И для её граждан транзит через Украину — единственная возможность попасть в РФ железнодорожным маршрутом.

«С 22 декабря «Укрзализныця» имеет право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую во время использования вагонов собственного парка», — сообщил Владимир Омелян, прокомментировав отмену приказа ещё от 2012 года, которым такая практика запрещалась, а взамен устанавливались нерыночные тарифы.

Иными словами, грузоотправителям следует готовиться к увеличению стоимости перевозок.

Любопытно, что бывший глава УЗ, скандальный польский менеджер Войцех Балчун на протяжении всего своего недолгого пребывания в должности добивался как раз того же самого: права для компании самостоятельно устанавливать тарифы на грузоперевозки. Однако тогда мининфраструктуры и Владимир Омелян лично всячески этому препятствовали. Теперь же министр фактически занимается тем же самым, за что он ещё год назад критиковал не полюбившегося ему поляка.

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Аэропорты

Итальянский лоукостер Ernest Airlines, который ранее заявлял о начале полётов на Украину, 9 декабря выполнил первый рейс из Милана в Киев. Также компания будет совершать рейсы из Неаполя. Также в декабре сообщалось о том, что авиакомпания Eurowings ведёт переговоры сразу с двумя столичными аэропортами («Киев» и «Борисполь»).

"У нас есть целый ряд авиакомпаний, которые планируют к нам лететь. Порядка пяти авиакомпаний ведут переговоры. После появления безвизовых желающих улететь стало больше», — подтверждает генеральный директор компании «Мастер-Авиа» Валерий Полищук.

«Я рад, что мы выполнили свое обещание, и будет объявлено о национальном лоукосте. Это будет компания SkyUp туристического оператора Join Up. Очень рад, что это произошло, надеюсь, что переговоры еще с одной авиакомпанией тоже завершатся успешно, и мы возможно будем иметь две новых национальных компании», — с таким сообщением в середине декабря выступил Владимир Омелян.

Также министр сообщил, что лоу-костер Ryanair и «Борисполь» всё же смогли найти общий язык, и переговоры вышли на финальную стадию. Уже в январе министр пообещал, что в течение месяца порадует хорошей новостью по этому поводу.

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Статус аэропорта в Полтаве в конце декабря был повышен до международного, проинформировал Омелян, отметив в этом заслугу главы полтавской облгосадминистрации. По логике, теперь аэропорт может рассчитывать на включение в правительственную программу по развитию региональных аэропортов, а значит — на реконструкцию.

Но пока министерство пытается развивать одни региональные аэропорты, другие стремительно деградируют, хотя для их поддержания в рабочем состоянии достаточно хотя бы не допускать откровенного вредительства.

«Универсальные трапы на базе УАЗ 452 СТП 21 порезали на металлолом, несмотря на то, что они находились в исправном состоянии и подходили к самолетам иностранного производства Boeing, Airbus, Embraer. […] Сейчас неизвестно, каким образом аэропорт сможет принять самолет, не оснащенный своим трапом», — жалуются в письме в мининфраструктуры работники аэропорта в Сумах.

Кроме трапов был уничтожен также склад ГСМ, насосные станции и системы фильтрации. Таким образом, в сумской аэропорт SkyUp точно не полетит.

С проектом «Воздушный экспресс» в Киеве до сих пор нет ясности. В настоящее время известно о трёх вариантах его реализации: скоростная электричка, дизельные поезда, удлинение метро до аэропорта. Самый дешёвый из них — дизельные поезда (120 млн долл.), наиболее дорогой — скоростная электричка (372 млн долл.), причем именно под него Украина получила кредит от КНР. При этом Киев и министерство инфраструктуры лоббируют вариант с метро (300 млн долл.), а значит, именно у этой концепции больше шансов на реализацию.

Ни того, ни другого, ни третьего ещё нет, но проект уже стоил Украине 50 млн долл. на одних только процентах.

«Сегодня мы кредиты привлекаем под 2% годовых и настаиваем на снижении [ставки по кредиту, который уже получен — Ред]. Китайская сторона пока на это не идет. Максимум, что они готовы дать, — 4,5%. Если ставка не будет снижена, мы откажемся от кредита и вернем деньги… Ситуация на самом деле критическая. Мое личное мнение — проект нужно закрывать. Такими темпами, как он движется, смысла его продолжать нет», — обещает заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань в интервью LIGA.net.

Таким образом, вполне вероятно, что продлевать линию метрополитена до аэропорта Киев будет уже совсем за другие деньги.

Точных данных по доходности и пассажиропотоку в аэропортах Украины за 2017 году пока ещё нет. Однако согласно динамике, «Борисполь» планировал нарастить доход до 4 млрд грн, что на 20% выше, чем в 2016 году. Напомним также, что на 7 декабря «Борисполь» зарегистрировал десятимиллионного пассажира — по словам гендиректора аэропорта Павла Рябикина, это абсолютный рекорд за всю историю. Всего же в 2017 году руководство аэропорта ожидало выйти на 10,3—10,4 млн человек. Планы на 2018 год — выйти на 13 млн пассажиров. В принципе, цель вполне реальная, если вспомнить, что в 2016 году было только 8,6 млн. Вместе с тем это означает, что уже у Киева остаётся только один год на реализацию проекта «Воздушный экспресс». Если в дальнейшем пассажиропоток «Борисполя» будет расти такими же темпами, то уже в 2019 году он выйдет на 15 млн человек в год. А Рябикин неоднократно подчёркивал, что обслуживание такого количества пассажиров без «Воздушного экспресса» создаст Киеву пробки на восточном въезде в город.

Растёт пассажиропоток не только в «Борисполе». По словам Омеляна, в целом авиасектор Украины в 2016—2017 гг. прирастал на 30%. Почти одновременно с 10 млн пассажиров в «Борисполе» зафиксировали и 1 млн человек во Львове. У а/п «Киев» уже есть оперативные результаты за 2017 год: обслужено 1,9 млн человек (+64,2% к аппг). Наиболее популярный направления из а/п «Киев» с большим отрывом от прочих — Минск (читай транзит на Москву) и Дубай.

Аэропорт Харькова до миллионного результата не дотянул, однако нарастил пассажиропоток на 35%, до 806 тыс. человек. Пресс-служба аэропорта сообщает, что в 2018 году планируется открытие 5 новых направлений. 2 из них — от WizzAir на Катовице (Польша) и Дортмунд (Германия) и 3 — от того самого SkyUp, на базе которого Омелян хочет запускать национальный лоукост. Правда из Харькова SkyUp пока не предлагает полётов по Украине, только в Ларнаку (Кипр), Римини (Италия), Барселону (Испания).

В правительстве утвердили финплан а/п «Львов» на 2018 год, которым предусмотрена выплата государству 118,7 млн грн. Напомним, что ещё в 2017 году правительством было принято постановление, которым аэропорты «Львов» и «Борисполь» освобождались от выплат в пользу бюджета. Оба аэропорта в правительстве хотят сдать в концессию, а потому разрешили им использовать эти средства для реинвестирования. Похоже, в украинском Кабмине сами запутались в своих же планах относительно транспортной инфраструктуры.

Порты

В конце декабря прошлого года мининфраструктуры выдало громкую новость — Украина, дескать, вернула себе контроль над 38% пакетом акций порта «Лотос» в Хошимине (Вьетнам). Грузооборот порта в 2015 году составлял 1,5 млн тонн в год, порт может принимать суда с дедвейтом до 36 тыс. тонн, имеет 2 причала для судов и один — для барж.

История эта весьма древняя: ещё в 1991 году Черноморское морское пароходство — один из наиболее ценных невоенных активов, полученных Украиной в наследство от СССР — инвестировало во вьетнамский порт около 10 млн долл. Затем к середине 90-х ЧМП фактически перестало существовать, и про инвестицию забыли на долгие годы. О зарубежном активе в мининфраструктуры вспомнили только в 2015 году, а до этого доходы от вьетнамского порта, скорее всего, были чьим-то личным пенсионным фондом.

Сразу следует сказать, что пока Украине удалось поживиться немногим: сообщается о возврате 250 тыс. долл. инвестиций — довольно скромно, если учесть, что прошло уж более 25 лет. «…Но после проведенного аудита эта сумма вырастет в разы», — обещает Омелян.

В 2017 году порты Украины сработали в плюс, однако динамика такова, что вряд ли на рост можно будет надеяться в этом году.

Если в первом квартале 2017-го грузооборот был более чем на 5% выше, чем в 2016-м, за полгода — на 3%, то по итогам года удалось прибавить только 0,9% — 132,9 млн тонн. Однако важнее даже не темпы роста и/или их снижение, а структура грузооборота.

В 2017 году рос импорт, до 20,6 млн тонн (+29,1%), тогда как экспорт упал до 98,8 млн тонн (-1,4%).

Главными статьями портовой перевалки традиционно были зерно (38 млн тонн) и чёрная металлургия (33 млн тонн). На третьем месте — растительное масло (5,2 млн тонн), что на 19,5% выше, чем в 2016 году.

В 2017 году рос не только импорт, но и транзит — 11,78 млн тонн (+14%).

31,5% суммарного грузооборота пришлось на МТП «Южный» — бессменного лидера перевалки среди прочих морских портов. В минувшем году «Южный» смог нарастить перевалку почти до 42 млн тонн (+6,6%), поэтому общий рост на 0,9% — во многом его заслуга. Следует отметить, что в 2017 году, после проведения в «Южном» дноуглубительных работ, появилась возможность отправлять суда со сверхвысокой по меркам украинских портов загрузкой. Так в середине декабря из «Южного» отправили в Китай судно с 203 тыс. тонн железной руды. Последний раз сравнимое по количеству груза судно уходило из «Южного» в 2015 году.

На втором и третьем местах по результативности порты Одессы и Николаева — 24,1 и 23,5 млн тонн соответственно.

Также, говоря о росте в 2017 году, следует учитывать, что в 2016 году перевалка в украинских портах рекордно обвалилась: 131,7 млн тонн (-9% к 2015 году). В минувшем году удалось улучшить этот результат всего на 1,2 млн тонн — т. е. фактически повторить. Заметим, что произошло это на фоне активизации экспорта Украины как в ЕС, так и в Россию. Причём если рост экспорта в обоих направлениях измерялся двузначными числами, то на на грузообороте портов эти результаты никак не отразились.

По всей видимости, винить в этом следует торговую и транспортную блокаду Донбасса, следствием которой, в частности, стала национализация руководством республик ряда промышленных активов (до этого контролировались украинскими бизнесменами). Это, в свою очередь, привело к нарушению сложившихся производственных цепочек и довольно серьёзно (15—17%) снизило экспорт украинской металлургии. Если бы не морской экспорт антрацита, то динамика перевалки в портах была бы отрицательной.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес по-украински

Выше уже упоминалось дноуглубление. Нужно отметить, что оно становится важным факторов роста перевалки — в «Южный» уходят грузы из других портов, потому что он может принимать крупные суда, а значит, грузоотправители экономят на перевалке. Поэтому мининфраструктуры в конце декабря, не особо привлекая внимание, объявило тендер на дноуглубление портов Азовского моря.

«В этой акватории происходит более интенсивное заиливание, чем, например, в портах Большой Одессы, а это требует проведения регулярного эксплуатационного дноуглубления», — отметили в министерстве.

Правда, чиновники не стали указывать, что именно это, а совсем не строительство Россией Керченского моста стало причиной снижения судозаходов в порты Азова. Так, ранее мы сообщали, что по состоянию на лето 2017 года в порт Бердянска не могли зайти суда осадкой более 7,6 м.

Hutchison Ports в 2018 году может начать работу в порту «Черноморск», четвёртом по величине грузооборота на Украине. Во второй половине декабря комиссия министерства инфраструктуры согласовала заявку компании на аренду 1—6 причалов. Правда предстоит ещё конкурс (май 2018), однако в министерстве откровенно лоббируют интересы Hutchison Ports, поэтому конкурс, скорее всего, станет простой формальностью.

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