Украинские и российские СМИ уже успели отчитаться о победе в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» соответственно. Что же произошло на самом деле, в чью пользу действительно вынесено решение? Понять этого нельзя, если ориентироваться только на букву газовых соглашений между Россией и Украиной. А ведь именно букву разбирал арбитраж. Поэтому обратимся к пунктам решения суда, которые на Украине считают победой и за которые готовятся в очередной раз премировать руководство «Нафтогаза».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Тезис — «Стокгольмский суд снизил цену природного газа, который украинская компания покупала у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, с 485 долл. за тыс. кубометров (контрактное значение) до 352 долл. за тыс. кубометров (рыночное значение)».

485 долларов за тысячу кубометров — это цена, обозначенная в контракте, подписанном премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в январе 2009 года. Поскольку арбитраж работал именно с контрактом, то именно к контрактной цене он и применял ретроактивное снижение. Однако существует не только контракт. Во-первых, ещё в 2010 году между Украиной Россией были подписаны т.н. Харьковские соглашения. Сегодня они уже неактуальны из-за, скажем так, территориальных потерь Украины. Суть этих соглашений: предоставление скидки от суммы контракта (100 долл с ежегодным уменьшением скидки на 20%) в обмен на пролонгацию пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года. Иными словами, полной суммы контракта Украина никогда и не платила.

Далее. 17 декабря 2013 года Виктор Янукович подписал в Москве ряд соглашений. Во-первых, Украина получила первые 3 млрд долл. кредита из обещанных 15 млрд. Во-вторых, что даже важнее, Янукович и президент России Владимир Путин согласовали очередную скидку к контрактной цене. С середины 2014 года стоимость газа должна была пересматриваться ежеквартально. На I квартал она была зафиксирована на уровне 268,5 долл./тыс. кубометров, а совсем не 485 долл./тыс. кубометров. К тому же условием этих соглашений было вовремя оплачивать поставляемый Украине газ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Поэтому, когда в 2014 году новые украинские власти начали эти соглашения нарушать, они автоматически перестали действовать, а цена действительно вернулась к контрактной. Но по факту — «Нафтогаз» в упорной борьбе отстоял право заплатить «Газпрому» 352 долл./тыс. кубометров вместо 268,5 долл./тыс. кубометров. Речь о необходимости доплаты в размере 650 млн долл., плюс ещё 240 млн штрафных санкций, плюс ещё 630 млн долл. за газ, поставленный ещё в 2013 году — итого 1,5 млрд долларов выплат, плюс еще проценты — всего получается долг больше $2 млрд.

Сами судите, можно ли считать это победой Киева. Хотя президент Порошенко в пятницу, 22 декабря, по горячим следам встретился с главой правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым, чтобы поздравить его с «победой» в Стокгольмском арбитраже.

«Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Я считаю, что это историческая победа. Потому что, если бы был проигрыш в этом суде, перед Украиной была бы прямая угроза дефолта», — заявил Порошенко, добавив, что «победа» обеспечит Украине более сильную позицию в переговорах с западными партнерами о будущем газотранспортной системы и самого «Нафтогаза».

Теперь о мифических «выигранных» 75 млрд долларов за неотобранный Украиной по условию «бери или плати» газ. Этим моментом Киев гордится едва ли не больше всего. Да, такое условие в договоре действительно было. Менее известно, что со времени подписания контракта Юлией Тимошенко Украина никогда полностью не выбирала указанный в контракте объём. Просто до тех пор, пока в Киеве сидели вменяемые политики, в Москве закрывали на это глаза. В качестве компенсации за недоотбор всегда можно было выторговать что-то ещё.

Как утверждает сооснователь Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, это ещё не все потери Украины. По его расчётам, если бы постмайданные власти продолжали выполнять декабрьские соглашения Януковича, то смогли бы сэкономить порядка 1−1,2 млрд долл. Именно столько на сегодня составляет переплата за более чем 2 года поставок т. н. реверсного газа (т. е. российского же топлива, купленного у европейских посредников).

Лучшим доказательством того, что нет никакой победы Украины в Стокгольме, может служить то обстоятельство, что решением арбитража в Киеве не удовлетворены и готовят апелляцию. Это и неудивительно: помимо выплат «Газпрому» решение суда фактически обязывает Украину купить в 2018—2019 гг. у «Газпрома» 10 млрд кубометров газа, т. е. порядка 25% годового импорта.

Деньги

По мнению Марунича, исполнять решение суда в Киеве не станут, а будут тянуть время как минимум до вынесения решения по транзитному контракту (ожидается в феврале будущего года), где рассматриваются претензии Украины относительно снижения объёмов транзита. Дело в том, что в финплане «Нафтогаза» на 2018 год нет лишних 1,5 млрд долларов и единственная надежда Киева — на взаимозачёт по двум искам.

И это не все решения Стокгольмского арбитража, вынесенные на этой неделе насчет украинской энергетики.

Словно бы в насмешку над «Нафтогазом», своим решением суд арестовал поставки газа в адрес украинской компании. Иск подан итальянской компанией «Югаз», долг тянется за «Нафтогазом» ещё с 2007 года и составляет на сегодня 21 млн долл.

Иными словами, выходит, что к «Нафтогазу» выстраивается очередь кредиторов с решениями судов. А руководство компании бегает от них по Европе, попеременно подавая апелляции и фонтанируя абстрактными идеями «газовых хабов» и «полноправного партнёрства» с европейскими газовыми компаниями.

Между тем, эксперты в один голос напоминают, что Коболев и главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко обещали в случае выигрыша в Стокгольме снизить тарифы на газ для населения Украины. Хочется посмотреть, как именно это будет реализовано — особенно с учетом того, что МВФ сильно требует очередного повышения. С учетом этого и обязательных выплат «Газпрому», данная «победа» может запустить в еле дышащей украинской экономике целый ряд интересных процессов.