Киев, 18 декабря, 2017, 11:30 — ИА Регнум. На прошлой неделе (11—17 декабря) знаковыми для Украины оказались два совершенно, на первый взгляд, разноплановых события. Между ними нет ничего общего, кроме того, что в обоих случаях, что называется, полыхнуло.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Сначала в Австрии, где во вторник, 12 декабря, произошла авария на газовом хранилище Баумгартен, которое является частью т.н. Центрально-европейского газового хаба. Хаб обеспечивает примерно треть транзита российского газа в направлении Западной Европы, поэтому до ликвидации последствий аварии поставки газа сразу в несколько стран (Венгрия, Италия, Словения) были сначала сокращены, а затем и вовсе приостановлены. Что, конечно же, сказалось и на Украине.

«Из-за чрезвычайной ситуации на Баумгартене в Австрии транзит газа по территории Украины уменьшился на 23%, до 200 млн куб. м в сутки», — сообщил журналистам замминистра энергетики Максим Белявский.

Учитывая, что транзит российского газа в этом году ожидается рекордный (почти 81 млрд кубометров прокачано на 13 ноября — 7-летний максимум), сокращение на каких-то 50—100 млн кубометров не выглядит какой-то проблемой. Однако это актуализировало вопрос зависимости европейских потребителей от критической инфраструктуры. Украинская ГТС вполне может считаться таковой, ведь, в случае чего, дублирующих мощностей, способных принять на себя такие объёмы поставок, попросту не существует.

К тому же в последнее время позиция РФ в отношении транзита через ГТС Украины после постройки «Северного потока-2» изменилась. Как утверждает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, транзит сохранится, но: а) не в текущих объёмах; б) он будет дороже, чем по СП-2.

Это, в свою очередь, оперативный ответ на советы западных аналитиков руководству Украины по поводу того, как сохранить транзит после запуска СП-2.

«Украина… должна доказать, что она не только надежный транзитный партнер, но и наиболее экономный транзитный путь для российского газа в Европу», — советовал в конце ноября аналитик американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Чау в интервью «Голосу Америки».

Основное же предложение аналитика состоит в том, чтобы Украина передала ГТС в управление одной из западных компаний. Это имеет смысл при текущих объёмах транзита. Однако Баумгартен грозит стать своего рода поворотным моментом в отношении Европы к СП-2 и украинской «трубе».

На Украине это, кстати, считали сразу же. Уже в день аварии обозреватель издания «Деловая столица» Александр Суков отметил, что авария в Баумгартене… «вполне может быть использована «Газпромом» для обоснования необходимости строительства газопроводов в обход Украины». Или вот директор Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, который рассуждает так:

«Вне зависимости от того, какова причина этой неисправности, из-за которой произошел взрыв, россияне являются теми, кто может больше [всех] пожать плоды».

И лишь только оперативное расследование, исключившее возможность теракта, упредило обычные в таких случая «версии» о российских диверсантах, генерируемые украинскими политиками.

На самой же Украине с газом даже без взрыва на австрийском хабе довольно весело. Дело в том, что только за ноябрь его цена успела вырасти на 14,6%. А это означает, что в конце отопительного сезона правительство, в соответствии с меморандумом МВФ (весна 2017 г.), будет обязано пересмотреть тариф для бытовых потребителей и коммунальных предприятий.

Второе «полыхнуло» не связано ни с Европой, ни с рынком газа. И даже с Украиной весьма опосредованно.

13 декабря на Youtube было опубликовано видео, на котором выпускников Харьковского национального университета гражданской защиты принимают на работу в МЧС ДНР. Трое студентов, родом из бывшей Донецкой области Украины, этим летом закончили обучение в харьковском ВУЗе и приняли решение вернуться домой. Выбор места жительства и работы — вроде бы личное дело каждого, да и официальная украинская пропаганда не перестаёт повторять, что «Донбасс — это Украина». Однако чиновники и «говорящие головы» сильно возбудились.

«Сколько ещё таких потенциальных перебежчиков учится в «силовых» ВУЗах Украины?» — задаётся вопросом известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Тот факт, что выпускники учились за государственные средства, только добавляет раздражению «патриотов» градуса.

Корень этого раздражения в том, что в обоих случаях Украина — бессубъектный наблюдатель процессов, которые считает для себя важными. Альтернативный газопровод строится, выпускники уезжают жить и работать в Донецкую народную республику. Что же остаётся — пожалуй, только строчить злобные посты в facebook.