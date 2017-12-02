Главная политическая новость недели (27 ноября — 3 декабря) на Украине — министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что необходимо подписать новые соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку «минские соглашения мертвы». Свое заявление глава МВД и один из лидеров партии «Народный фронт» сделал 28 ноября на знаковом мероприятии — национальном экспертном форуме «Формула безопасности Украины» — в присутствии западных дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

С одной стороны, Арсен Аваков в принципе и не сказал ничего сенсационного. Только слепой и глухой не в курсе, что Минские соглашения по урегулированию в Донбассе системно не исполняются украинской стороной. С другой стороны, у него получилось сказать это так, что сразу натолкнуло на невесёлые мысли.

«Я считаю, что Минские соглашения мертвы и говорить об этом уже не стоит», — заявил он во время выступления на форуме.

До последнего времени эта тема оставалась зоной умолчания для официального Киева, хоронили соглашения в основном «командиры» т. н. добробатов и фрики «евромайдана», для которых оппозиция режиму и крайний радикализм — единственный электоральный ресурс. Получается, что Аваков, неофициально являющийся вторым лицом в государстве, сам встал на позицию таких фриков. Для малознакомых со спецификой политической системы Украины нужно пояснить: Аваков — своего рода хранитель заключённого пару лет назад коалиционного соглашения, удерживающего команды Блока Петра Порошенко и партии «Народный фронт» в рамках единой политической команды. Они вместе — и есть та самая хунта. И периодически возникающие внутренние конфликты этого не отменяют. По факту — это одна из самых долгих коалиций за новейшую украинскую историю.

Для понимания заявления Авакова необходимо вернуться на пару недель назад. 11 ноября в Киеве прошёл первый за 3 года съезд «Народного фронта». Одной из его тем был вопрос возможного слияния партий для проекта «Второй срок Порошенко» (весна 2019 г.) и совместного похода на парламентские выборы (осень 2019 г.), о чём говорило присутствие на съезде премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Теперь уже точно можно сказать, что никакого объединения не будет, а агрессивная риторика Авакова — своего рода сигнал Петру Порошенко и старт избирательной кампании. Ведь кроме «нет» Минску, глава МВД сказал «нет» реинтеграции (проект закона о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада пытается принять с начала текущей сессии), на что обратили внимание гораздо меньше. А зря, ведь это президентский законопроект. Который не так чтобы сильно популярен. На Украине хватает тех, кто видит только один путь реинтеграции Донбасса: железом и кровью. Вот их голоса и будут собирать Аваков и компания. Если бы это означало только очередную склоку между киевскими политиками — полбеды. Однако слова «фронтовика» предполагают очередной переход конфликта в Донбассе в горячую фазу. И если это случится, то замирения не стоит ждать до окончания избирательного периода, т. е. до 2020 года.

На форуме присутствовали спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США на Украине Мари Йованович. Их примирительная риторика (Йованович якобы «жёстко» потребовала восстановить социальные выплаты жителям республик Донбасса) не должна обманывать. Обострение желательно и для США, поскольку, например, даёт повод каждый раз ставить вопрос о вводе миротворцев по американскому сценарию.

Очень удачно в старт избирательной кампании ложится история с письмом лидера раскольников из т. н. Киевского патриархата Филарета, в котором тот просил РПЦ о восстановлении молитвенного общения и о снятии анафемы за раскол. Уже на следующий день Филарет собрал пресс-конференцию и пояснил — его не так поняли, ни о каком покаянии речи не идёт. А единственная цель, которая толкнула его вести диалог с Москвой — снять анафему, получить признание для своей «церкви» и автокефалию. Публикация письма совпала по времени с новостью о подтверждении особого статуса Украинской православной церкви Архиерейским Собором РПЦ. Собор напомнил, что, в соответствии с решением 27-летней давности, центр управления УПЦ находится в Киеве. Причина — в постоянных нападках на «московскую» церковь, которым в настоящий момент подвергается каноническая УПЦ.

Ну, а Филарет, как и Аваков, показывает, что готов к дальнейшей борьбе. Мира на украинской земле не хотят ни называющие себя её правителями, ни считающие себя пастырями.