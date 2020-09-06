Симон Караханян
Последние публикации
Россия может всерьёз заняться Нагорным Карабахом, а Ереван потерять его
Пока в Армении всячески ограничивают, сокращают русскоязычное теле‑ и радиовещание, пока обсуждается ненадобность увеличения часов по русскому языку в школах или даже поднимается вопрос о целесообразности русского театра в независимой Армении, Нагорный Карабах решил пойти другим путём. В преддверии...
6 сентября 2020
Золото Амулсара и новый протест: Пашинян лишится власти и уйдёт в оппозицию
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна разрешить работы на золотоносном месторождении Амулсар может стать решающим в его дальнейшей политической судьбе. Некогда ярый противник эксплуатации Амулсарского рудника, рупор экологов, оппозиционер — Пашинян сегодня уже дал согласие на...
21 августа 2019
Никол Пашинян не тот лидер, который решит карабахский конфликт
Через несколько месяцев, в мае 2019 года исполнится 25 лет со дня подписания Бишкекского протокола, то есть соглашения о прекращении огня в регионе нагорно-карабахского конфликта. За 25 лет посредникам так и не удалось представить сторонам конфликта приемлемый для всех вариант решения. Все варианты...
12 февраля 2019
Нужна ли Николу Пашиняну Диаспора
Оптимизация состава правительства, а именно сокращение количества министерств с 22-х до 12-ти, и тем более исключение из списка «министерства диаспоры», стало еще одним поводом для осуждения политики премьера Никола Пашиняна. Действительно, такого рекордно малого количества министерств в Армении не...
6 февраля 2019
ЕС готовит примирение Армении и Турции
Правление Никола Пашиняна, ныне являющегося главой Армении в должности премьер-министра, по всей вероятности, ознаменуется прорывом в армяно-турецких отношениях. При этом не обязательно, чтобы этот прорыв был скреплен подписями под документом, полностью устраняющим все приграничные и...
17 января 2019
Никол Пашинян может оказаться на улице
Внеочередные парламентские выборы в Армении, прошедшие 9 декабря 2018 года, стали первыми в истории выборами, по результатам которых в законодательный орган страны прошли всего три политические силы. Такого беспрецедентно малого количества партий не было даже в первом созыве Национального собрания...
13 декабря 2018
Никол Пашинян теряет мощный политический потенциал армянской диаспоры
Всего 729 граждан Армении, находившихся за рубежом, получили право участвовать в голосовании на выборах депутатов в парламент Армении. День голосования назначен на 9 декабря, а 30 ноября стартовало электронное голосования для привилегированных — дипломатов, членов их семей, военнослужащих...
30 ноября 2018
Ереван: «Трон, на котором восседает Назарбаев, основал Левон Мирзоян»
Армения сменила своего полномочного представителя в ОДКБ. Указом президента страны ранее возглавлявший управление внешних связей аппарата Национального собрания (парламента) Виктор Биягов будет представлять интересы Армении в ОДКБ. Его предшественник — Давид Вирабян — займет должность в структуре...
22 ноября 2018
Армянский театр: классика против политики
В Армении в течение одного дня произошли два важных события: премьер-министр страны Никол Пашинян подал в отставку, и в Ереванском русском драматическом театре им. К. Станиславского был назначен новый художественный руководитель. Эти два события никак не связаны друг с другом, но каждый по-своему...
16 октября 2018
Русский театр в Армении будет уничтожен
Для Ереванского русского драматического театра им. Станиславского этот театральный сезон может оказаться последним, поскольку политика министерства культуры Армении явно преследует цель закрыть театр. Иначе нельзя объяснить желание министерства назначить художественным руководителем человека...
14 октября 2018
Армения в ЕАЭС: что опаснее — введение рубля или отказ от доллара?
Первого ноября этого года исполнится 25 со дня основания Европейского союза, хоть и региональная интеграция юридически была закреплена чуть ранее, Маастрихтским соглашением в 1992 году (вступило в силу 1 ноября 1993 года). Спустя 6 лет Европейский союз уже имел свою региональную валюту, правда, в...
16 сентября 2018
Премьера Армении не подпускают к карабахскому вопросу?
Недостаточность доступной информации о содержании переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина дает возможность фантазии разгуляться и сделать предположения о том, какие именно вопросы на самом деле затронули лидеры двух стран. Сторонники прежней власти...
8 сентября 2018
Армения. Угроза гражданской войны: переходное правосудие и люстрация
После смены власти в Армении, которую принято называть революцией, новое правительство во главе с премьер-министром решило использовать инструменты, ставшие уже традиционными в странах, где так же, как и в Армении, власть менялась не в результате выборов. Речь идет о переходном правосудии, которое...
24 августа 2018
Армения и Турция: от Севра до Цюриха — 100 лет и 600 километров
Накануне 98-летия Севрского мирного договора, подписанного 10 августа 1920 года между странами Антанты и присоединившимися к ним другими странами с одной стороны, и Османской империей с другой, турецкий историк Рефик Туран поднял вопрос о необходимости отказаться от термина «договор» применительно...
9 августа 2018
Дело Кочаряна: либо обвинение лопнет, либо истечёт срок давности
Прошла неделя с момента ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которому предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Уголовный кодекс Армении не уточняет, за какие именно действия применяется эта статья — 300.1 УК — и просто отсылает к Конституции. На помощь пришел глава...
3 августа 2018
Трудное золото Амулсара: премьер Армении выступит в споре арбитром
Пока у новых властей Армении не получается управлять определенными процессами в стране, находящимися на стыке экологии, гражданских прав и экономики. Без малого месяц простаивает работа на Амулсарском золотоносном месторождении из-за протестов местных жителей, а собственник утверждает, что каждый...
6 июля 2018
Армения: Кто вернет русскую речь в русский театр
Новое правительство Армении, по всей видимости, взяло курс на укрепление армянского языка и армянской культуры в и так уже почти полностью моноэтническом государстве. Согласно статистике, национальные меньшинства составляют не более двух процентов населения страны, из коих самая большая община —...
18 июня 2018
Армения: Никол Пашинян берёт власть в свои руки
Лидер общенародного восстания в Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване продемонстрировал, что готов и в состоянии взять на себя всю полноту ответственности, если окажется на должности премьер-министра страны. Взвешенные комментарии Пашиняна по главным внешнеполитическим вопросам...
24 апреля 2018
Армения: Феномен Пашиняна против республиканской монополии
В Армении не произошло пока никакой революции или смены власти, поскольку по закону право избирать фактического главу государства, то есть премьер-министра страны, все еще имеет партия отставного премьера Сержа Саргсяна — Республиканская партия Армении. Лишь новые парламентские выборы в случае...
23 апреля 2018