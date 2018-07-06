Ереван, 6 июля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Пока у новых властей Армении не получается управлять определенными процессами в стране, находящимися на стыке экологии, гражданских прав и экономики. Без малого месяц простаивает работа на Амулсарском золотоносном месторождении из-за протестов местных жителей, а собственник утверждает, что каждый день простоя обходится компании в $500 тыс.

lydianarmenia.am Амулсарское золотоносное месторождение

6 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян лично посетил курортный Джермук, рядом с которым находится Амулсарское месторождение, и лично выступил арбитром между местными жителями и руководством разрабатывающей компании Lydian Armenia.

По его же словам, он посетил эту точку напряжения близ Джермука для сбора фактов. Какие новые факты можно найти после 12 лет всевозможных экологических, биохимических и прочих экспертиз, оценок местных и иностранных организаций, — не совсем понятно. При этом Пашинян пытается лично утихомирить местных жителей, которые в свое время получили более чем щедрые компенсации за свои земли и сады, поскольку компания как-то намекнула, что свои деньги вернет через международный суд, если государство не обеспечит свои обязательства по договору. То есть не создаст условия для полноценной деятельности.

Понятно одно: власти Армении до мая этого года находились в одной лодке с экологами и активистами, борющимися против разработки месторождения. Но теперь приходится работать при противоположных обстоятельствах. Разгонять протестующих власти тоже не могут, они ведь борются теми же методами, с помощью которых новые власти стали таковыми. Они мирно перекрывают дороги на месторождение, а компания заявляет, что в результате протестов уже не досчиталась $14 млн.

«Мы имеем ситуацию, когда осуществлены огромные инвестиции по де-юре разрешению правительства Армении, по крайней мере, на этот момент у нас нет информации, что были какие-то нарушения. По поводу эксплуатации месторождения начались проверки, которые будут продолжены. Мы должны ответить на два вопроса — выявить возможное воздействие рудника на водные ресурсы и влияние на Джермук в качестве курорта», — отметил в Джермуке премьер Армении.

Представители Lydian согласны с Пашиняном и готовы на любые проверки, только с условием, что работа продолжится. Непонятно, как и что решили стороны по последнему пункту, но Пашинян обещал, что вскоре правительство выступит со своей оценкой относительно данного проекта.

Амулсарское золоторудное месторождение — второе по запасам чистого золота месторождение в Армении. Месторождение расположено на юго-востоке страны, в 13 км от города Джермук, на горе Амулсар. По утвержденным данным, месторождение содержит 75 тонн золота и 350 тонн серебра. По данным компании, в проект уже вложено $400 млн. Месторождение обнаружено относительно недавно, в 2006 году. Месторождение разрабатывает компания Lydian International, основными акционерами которой являются Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития. В свое время в совете директоров компании числился и теперешний президент Армении Армен Саркисян.

По мнению ряда экологических организаций Армении эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам. В частности, проект может угрожать озеру Севан, поскольку находится в водозаборном бассейне рек Арпа и Воротан, откуда вода поступает в Севан через Кечутское водохранилище.