Кабардино-Балкария, 12 декабря, 2010, 11:23 — ИА Регнум. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии вечером 11 декабря подорван автомобиль "Лада-Приора", принадлежащий местному жителю Омару Даппуеву, который позже скончался в больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 декабря в Следственном управлении СКП по республике.

"Инцидент произошел примерно в 19.00 мск недалеко от райцентра Эльбрусского района - поселка Эльбрус, в 300 м от федеральной автодороги "Баксан - Азау". Взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено под водительским сиденьем. Омар Джаппуев, 1977 года рождения, скончался в больнице", - сообщили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (умышленное убийство), 222 (незаконный оборот взрывных устройств), 223 (незаконное изготовление взрывных устройств).

Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, Омар Джаппуев был братом Адамея Джаппуева, находившегося в розыске по подозрению в участии в бандформировании и ликвидированного в прошлом году.