Новое правительство Армении, по всей видимости, взяло курс на укрепление армянского языка и армянской культуры в и так уже почти полностью моноэтническом государстве. Согласно статистике, национальные меньшинства составляют не более двух процентов населения страны, из коих самая большая община — курдская. Тем не менее языком общения для многих других нацменьшинств наряду с армянским остается русский.

Иван Шилов ИА REGNUM Армяне

Коренным жителям — армянам по национальности — советское прошлое оставило в наследство совершенное владение русским языком, которое они сумели передать еще поколению 1980-х. Дальше уже было сложнее. Сегодня в Армении сложилась такая ситуация, что новый министр образования объявляет войну армянскому письму с использованием латинского алфавита, не говоря уже о кириллице. Чуть позже появляются сведения о намерении сократить русскоязычный радиоэфир. И кульминацией всего этого является категорическое нежелание нового министра культуры решить затянувшийся спор в Ереванском русском драматическом театре им. К. Станиславского вокруг должности художественного руководителя.

Министр культуры Армении, не желая разбираться во внутритеатральных течениях, распорядилась, чтобы художественный совет театра до 21 июня избрал себе худрука. Уважаемая министр Лилит Макунц действительно не знает, что если бы худсовет был в состоянии кого-то выбрать, эта тема не была бы одной из самых обсуждаемых в прессе, театральной среде и даже среди самых высокопоставленных лиц в стране.

Armineaghayan Ереванский русский драматический театр имени Константина Станиславского

Но проблема русского театра не только в отсутствии художественного руководителя. Главная проблема в русском языке, точнее, в его отсутствии. Зачем Армении русский театр, в котором актеры плохо говорят по-русски? А отчего им хорошо говорить? Недавно из театрального университета выпустился последний «русский курс», который вел бывший худрук театра Александр Григорян, который из-за своей болезни в последние годы практически не занимался студентами. То есть театральный институт как поставщик потенциальных русскоговорящих актеров можно уже сбросить со счетов.

Ранее при театре действовала театральная студия, которая подарила сцене и зрителям блестящих актеров. Но времена изменились: студия закрылась, актеры разъехались, а со сцены стала исчезать русская речь. Зрителей, которые хотят посмотреть на хороший спектакль с некачественной речью, становится всё меньше.

То есть вместо того, чтобы помочь театру подняться на прежний уровень, руководство страны руками министра культуры вгоняет театр в еще больший тупик, подталкивает к самоуничтожению. Такими темпами вскоре здание в центре Еревана перейдет в руки каких-нибудь более предприимчивых представителей культуры, это в лучшем случае. Если, конечно, не это является целью руководства страны.

Поэтому, если это не так, пока Армения еще поддерживает связи в рамках ЕАЭС со странами, в которых театральные вузы всё еще выпускают русские курсы, необходимо восстановить действовавшую в СССР традицию: пригласить режиссеров, актеров из этих стран, а им предложить местных — заслуженных и достойных.