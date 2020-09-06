Пока в Армении всячески ограничивают, сокращают русскоязычное теле‑ и радиовещание, пока обсуждается ненадобность увеличения часов по русскому языку в школах или даже поднимается вопрос о целесообразности русского театра в независимой Армении, Нагорный Карабах решил пойти другим путём.

Нагорный Карабах

В преддверии 29-летия независимости этой не признанной никем страны пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в Facebook, что в стране будет увеличено эфирное время телепрограмм на русском языке. Соответствующие изменения в закон уже инициированы.

Помимо этого, будет увеличено количество часов, отведенных на изучение русского языка, в общеобразовательных школах и вузах. Президент также распорядился разместить на информационных вывесках по всей территории республики тексты на русском языке.

(сс) vahemart Монумент погибшим в Великой Отечественной войне. Степанакерт

Формально это сообщение последовало за публикацией в одной из армянских газет, в которой власти Карабаха обвиняются в антироссийских настроениях. Однако если присмотреться, то нетрудно будет понять, что это своего рода ответ именно властям Армении.

Последние несколько лет, а особенно после июльских боестолкновений на армяно-азербайджанской границе, власти в Ереване не упускают случая напомнить, что справились с азербайджанской агрессией исключительно собственными силами. Таким образом, они косвенно говорят, что не рассчитывают на помощь ни ОДКБ, ни самой России, чья военная база все еще находится в Гюмри. Власти Нагорного Карабаха понимают, что с такой логикой Ереван вскоре не то что может потерять возможность представлять интересы Карабаха в переговорах, но и вообще потеряет сам Карабах. Форсируя события, Степанакерт хочет обеспечить для себя стабильность. Протекторат России, во-первых, укрепит карабахские позиции в переговорах с Ереваном, во-вторых, увеличит шансы на получение права сесть за стол переговоров в качестве стороны конфликта, в-третьих, принесет финансовые вливания в страну. А в долгосрочной перспективе, возможно, решит вопрос с частичным признанием.

Каковы бы ни были цели Степанакерта, на фоне постоянно анонсируемого балансирования Еревана между европейским и евразийским объединениями, ярко выраженная пророссийская позиция Карабаха выглядит как сигнал властям в Армении.

Почему Ереван балансирует между Западом и Россией? Потому что хочет на Запад, но то, что нужно Еревану, дает только Россия.

Карабаху тоже придется балансировать, только уже между Арменией и Россией. При этом в роли Запада в данном случае выступает Москва.

Marcelko89 Аэропорт Степанакерта

Пророссийский Карабах будет выгоден России намного больше, чем военная база в Армении. Это понимают в Ереване, поэтому разговоры о том, что следует вывести 102-ю военную базу, стихли. Более того, мало кто верит, что присутствие этой базы выгодно России больше, чем Армении. Если Москва направит все свое внимание в сторону Нагорного Карабаха, Армении придется пересмотреть свои акценты и чуть-чуть нарушить баланс.

ИА REX