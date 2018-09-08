Недостаточность доступной информации о содержании переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина дает возможность фантазии разгуляться и сделать предположения о том, какие именно вопросы на самом деле затронули лидеры двух стран. Сторонники прежней власти в Армении, в частности, бывшего президента Армении Роберта Кочаряна (обвиняется по уголовному делу «1 марта») могут истолковать эту скупость информации как свидетельство того, что Николу Пашиняну было рекомендовано умерить рвение в вопросе разоблачения главных виновников, проходящих по уголовному делу «1 марта».

Нагорный Карабах

Просто так сложилось, что у России принято просить помощи не только финансовой, но и практической. Итак, бывший министр обороны Армении — гражданин России, бывший командующий частями ереванского гарнизона — генсек ОДКБ, бывший премьер Армении, который замешан в оффшорном скандале — председатель Евразийской экономической комиссии. А еще очевидная симпатия президента Путина к бывшему президенту Р. Кочаряну. То есть, сторонники правящей ранее Республиканской партии Армении не без основания могут тешить себя надеждой, что за их соратников Москва заступится.

С другой стороны, последователи революционной, «новой Армении», основываясь на словах своего премьера о блестящих отношениях с Россией, могут тешить себя уверенностью в том, что Россия не будет «спасать своих» и дает полный карт-бланш армянскому правосудию.

Действительно, отношения Армении и России, точнее премьера Пашиняна и президента Путина не такие, какими были ранее, в дореволюционной Армении. За четыре месяца правления состоялись три встречи Пашинян-Путин, все три — на территории России, состоялись также три телефонных разговора. Но по итогам ни одной из встреч не было сообщения, свидетельствующего о том, что стороны обсуждали урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Правда, о том, что этот вопрос обсуждался, сказал сам Пашинян после первой встречи с В. Путиным в Сочи. В официальных сообщениях для прессы этот факт не зафиксирован.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Нагорного Карабаха

Иной характер демонстрирует встреча Ильхама Алиева с Владимиром Путиным. «Мы обменялись мнениями по международной, региональной проблематике, в частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать всё возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта», — цитирует президента России пресс-служба Кремля. Создается такое впечатление, что премьера Армении намеренно держат в стороне от этого, несомненно, важного, в первую очередь для армянской стороны вопроса. Почему же так происходит? По сути, после прихода к власти Никол Пашинян не предпринял никаких действий, демонстрирующих отказ от переговорных усилий и промежуточных зыбких договоренностей прежних властей, в частности не отказался от «Мадридских принципов», на основе которых ведутся переговоры по урегулированию этого конфликта. Правда, Н. Пашинян однажды заявил, что Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров, однако пока никаких действий в этом направлении предпринято не было. Однажды, обвиняя прежние власти в пораженческой позиции на переговорах, он заявил, что «они ни о чем кроме как о сдаче земель не вели переговоры. Мне уже это доподлинно известно, потому что я обладаю информацией обо всем переговорном процессе, о том, кто и о чем говорил…». После этого, однако, не последовало никаких разоблачений, не были обнародованы подробности переговоров. Возможно, Н. Пашинян придерживает эту информацию для более удобного случая, например, чтобы подогреть народ в преддверии парламентских выборов в случае, если революционный пыл народа продолжит угасать. Тем более, что другого более мощного снаряда для удара по прежним властям у него может и не быть, и использовать этот козырь преждевременно, означает раньше времени сдать свои позиции и рассчитывать на парламентских выборах только на преданных сторонников революции.

Уже очевидно, что до парламентских выборов, премьер Никол Пашинян не получит возможности вести переговоры вокруг урегулирования карабахской проблематики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев об этом четко дал понять на встрече с президентом Владимиром Путиным, в противном случае уже сейчас должна была быть анонсирована первая встреча Пашинян — Алиев. Этого не произошло, а значит как минимум до подтверждения премьерства Пашиняна выборами, Ильхам Алиев не намерен с ним вести какие-либо переговоры. Это, в свою очередь, является прекрасным шансом еще раз подтвердить свое заявление о возвращении Карабаха за стол переговоров и отказа Армении от встреч с представителями Азербайджана от имени и вместо Степанакерта.