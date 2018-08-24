После смены власти в Армении, которую принято называть революцией, новое правительство во главе с премьер-министром решило использовать инструменты, ставшие уже традиционными в странах, где так же, как и в Армении, власть менялась не в результате выборов. Речь идет о переходном правосудии, которое, судя по всему, призвано служить дополнительной возможностью поддерживать в сторонниках новой армянской власти надежду на обещанные великие перемены. Вероятность создания переходного правосудия озвучил премьер-министр Никол Пашинян. Он представил это как вынужденную меру в ответ на не прекратившуюся (после революции) скверную практику судов и судей «получать приказы от прежних властей». Кстати, угроза премьера Пашиняна создать органы переходной юстиции последовала за решением Апелляционного суда, отменившим арест бывшего президента Роберта Кочаряна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Люстрация

Р. Кочарян обвиняется в том, что десять лет назад использовал армию для подавления беспорядков в стране, вызванных недовольством результатами президентских выборов. Тогда погибли десять человек — и демонстранты, и представители правоохранительных органов, а дело «1 марта» так и не было раскрыто. Неизвестно, что именно стало причиной заявления о переходном правосудии, но очевидно одно: применительно к Армении эта система инструментов не сработает в силу того, что условий для ее применения просто нет.

Полицейское подразделение преследует толпу демонстрантов, не согласных с результатами выборов а Армении. 2008

Переходное правосудие, переходная юстиция или правосудие переходного периода применяются скорее в конфликтной и постконфликтной среде, где были попраны права человека, с целью восстановить доверие между разными противоборствующими группами.

А что имеем мы? С точки зрения власти, налицо погрязшие в коррупции и связях с прошлым руководством страны судебные органы, политики, чиновники и их родственники, нажившие состояние не совсем понятным и честным способом. Именно с этими явлениями революционная власть, как она заявляет, будет бороться. Но почему Никол Пашинян говорит о переходном правосудии, когда и заявления, и действия его указывают на наступающую большими шагами на страну люстрацию? Скорее всего, потому, что люстрация в Армении ошибочно воспринимается как запрет на нахождение во власти тем, кто когда-либо сотрудничал с КГБ.

Очевидно, что не всем известно о люстрациях без советского подтекста в странах, которые не так давно затронула «арабская весна». В некоторых из них запрещалось занимать высокопоставленные должности представителям прежних властей. И в Армении этот сценарий возможен, тем более что первые сигналы уже начали поступать. После того как подследственный, бывший президент Роберт Кочарян заявил, что «не может сидеть в стороне, когда в стране такое происходит», Никол Пашинян категорически исключил возможность возвращения президента в политику. А за несколько дней до этого неоднократно подчеркнул, что «все виновные по делу «1 марта» будут сидеть». Своими заявлениями премьер фактически оказывает давление и препятствует Р. Кочаряну заниматься политикой.

Limegirl Роберт Кочарян

Это и есть не что иное, как предвестник люстрации, которая, судя по всему, будет набирать обороты. И только от политической зрелости молодого, во всех смыслах этого слова, правительства зависит, будет ли люстрация протекать с соблюдением всех правовых норм или выльется в политическое сведение счетов, а может и привести к гражданской войне, как в Ливии. А в этих условиях и до чрезвычайных судов рукой подать.