В Армении не произошло пока никакой революции или смены власти, поскольку по закону право избирать фактического главу государства, то есть премьер-министра страны, все еще имеет партия отставного премьера Сержа Саргсяна — Республиканская партия Армении. Лишь новые парламентские выборы в случае изменения расклада сил могут сломить республиканскую монополию на ключевые портфели кабинета министров.

Армения

Однако это вопрос ближайшего, но все-таки будущего. Досрочные парламентские выборы будут назначены, но проведены не ранее, чем через полгода. До этого времени либо лидер оппозиции Никол Пашинян согласится с предлагаемым переходным вариантом со временным правительством во главе, либо будет периодически выдвигать новые (может быть, даже невыполнимые) требования с целью удержать напряжение в народе, который пойдет снова на улицы с целью добиться справедливого выполнения требований лидера оппозиции.

iravabannet Никол Пашинян

Положение Никола Пашиняна усложняет отсутствие у него не только четкой программы, но и круга соратников — команды, которая готова будет занять ключевые посты, в случае, если до этого дойдет, в новой власти Армении. Чем больше Пашинян будет растягивать переговоры о дальнейшей судьбе руководителей ключевых постов и их новых фигурах, тем больше вокруг него будут собираться отвергнутые некогда властью и оппозицией лица, которые сегодня уже не то чтобы забыты, но в Армении сегодня уже не вызывают никакой ностальгии.

Другое дело — насколько Никол Пашинян политически дальновиден, чтобы взять в свои соратники действительно образованных, опытных политиков и чиновников, которые оказались в рядах Республиканской партии или их партнеров по коалиции, а теперь состоят в рядах бывшего правительства Сержа Саргсяна. Нынешний министр обороны Виген Саркисян, министр юстиции Давид Арутюнян, министр экономики Ваче Габриелян и даже нынешний временный премьер-министр Карен Карапетян и еще многие другие могут, действительно, составить костяк будущего, уже не партийного, республиканского правительства.

Шахматы

Никол Пашинян пока не распространялся официально о своих аппетитах, поэтому обвинять его в намерении занять пост премьера, несмотря на отсутствие у него соответствующего управленческого опыта, пока рано. На 25 апреля анонсировано начало переговоров Пашиняна и временного премьера Карапетяна: если у Никола Пашиняна есть реально осуществимая программа, то переговоры с временным премьером пройдут в конструктивном русле. Если же у Пашиняна будет задача взять все и сразу, то временному премьеру придется лишь подождать и феномен Пашиняна сдуется за очень короткое время.

Армения, Гюмри