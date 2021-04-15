Уральская редакция ИА REGNUM

В зону ответственности Уральской редакции ИА REGNUM входят восемь регионов России. Из них шесть относятся к Уральскому федеральному округу (Свердловская, Челябинская, Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ). Ещё два региона (Оренбургская область и Пермский край) входят в Приволжский федеральный округ. Среди направлений публикаций ИА REGNUM —предвыборные кампании, скандалы хозяйствующих субъектов, вопросы социальной поддержки граждан, темы защиты окружающей среды и другие. Шеф-редактор Уральской редакции - <a href=https://regnum.ru/analytics/author/aleksandr_komarov.html target=_blank >Александр Комаров</a>.