День 5 апреля запомнится жителям Урала переменчивой погодой и гигантской дырой посреди дороги в Челябинске. Об интересном и актуальном — в ежедневном обзоре ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мазай

Дорога ушла под землю

В Челябинске образовался гигантский провал на дороге. Инцидент произошёл на улице Куйбышева возле автоцентра. В том месте находится коллектор. Возможно, именно это обстоятельство и спровоцировало провал асфальта. В мэрии Челябинска подтвердили журналистам факт происшествия и заявили, что движение транспорта на этом участке ограничено. Также чиновники не исключили, что масштабы разрушений могут быть больше. Рабочие ещё утром приступили к ликвидации последствий произошедшего.

Фотографиями образовавшейся дыры диаметром в несколько метров делятся пользователи соцсетей. Зрелище впечатляет. На месте, где ещё недавно был асфальт, — бурая грязная вода. И её там немало. По разным оценкам, глубина провала могла достигать трёх метров. Видимо, счастье, что ни один из автомобилистов туда не угодил. Житель Челябинска Василий П. признался в паблике «Регион 74 Челябинск», что вовремя заметил дыру вечером 4 апреля, и приложил фотографию. Судя по снимку, воды в яме на тот момент видно не было.

«Уплыл армянский асфальт», — написал интернет-пользователь Тарас Б., видимо, намекая на то, что дорожные работы в Челябинске делали рабочие из Армении.

Отметим, собственником инженерных сетей на этом участке является МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», проще говоря, «Водоканал». Его рабочие ещё утром приступили к ликвидации последствий ЧП.

Социальные сети Гигантский провал грунта на улице Куйбышева в Челябинске

«Пришла весна. Асфальт растаял»

В Тюменской области из-за весенней распутицы граждане не смогли отправить своих детей в школы. На улицу со двора выйти было невозможно.

В частности, с такой проблемой столкнулись жители села Перевалово. Красноречивые фотографии и видеозаписи размещены в соцсетях, в частности в паблике «Наш Столичный | Тюменский район».

Пользователи интернета предлагают учредить приз «Тюменская Венеция» и вручать его самым пострадавшим от талого снега территориям. Кстати, в самой Тюмени ситуация тоже непростая. Местные жители советуют друг другу надевать на обувь бахилы. По их словам, они помогут уберечь обувь от полного промокания.

«Пришла весна. Асфальт растаял. Не только во дворах, но и на дорогах», — упражняется население в остроумии.

На Ямале распутица пока не проявила себя в полной мере. Там другая проблема — обилие снега. Причём убрать его удаётся не всегда. Так, в Ноябрьске жители дома №52 по улице Республики очень просили коммунальщиков расчистить снежные завалы. В местной Региональной жилищной компании откликнулись, скорректировали график, отложив другие дворы на «потом», и утром 5 апреля пригнали необходимую спецтехнику к страдающему двору. Но операции помешали припаркованные автомобили, которые их владельцы не торопились убрать.

«О чистке предупредили всех заранее. Увы, но основная часть личных авто, несмотря на предупреждение, осталась во дворе…» — негодуют представители компании.

Скриншот страницы социальной сети «ВКонтакте» @Наш Столичный | Тюменский район Деревня Ушаково

Все ли носят маски?

В Челябинске грядут очередные рейды по торговым организациям. Будут проверять соблюдение масочного режима и других антикоронавирусных мер. Инспекции подвергнут и общественный транспорт. Кстати, последний проверили в Екатеринбурге сегодня, 5 апреля. Результат удовлетворил инспекторов. Оказалось, что большинство пассажиров соблюдают масочный режим. Более того, даже привыкли ездить в масках.

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Отметим, рейд был проведён на Площади 1905 года, в самом центре Екатеринбурга. Утверждения чиновников о том, что пассажиры привыкли ездить в масках, вызвало на форумах вполне здоровый скепсис.

«А что, есть до сих пор люди, которые носят маски?) Простите, я в автобусах не езжу, даже не знал, что там такие послушные люди», — написал один гражданин на портале Е1.ru.

«90 процентов на подбородке и 9 процентов в кармане)», — полушутя ответили ему.

Кстати, сегодня же, 5 апреля, сотрудник ИА REGNUM побывал в одном из отделений крупного банка, снимал деньги в банкомате. В помещении, где находится эта умная и нужная машина, за пять минут он заметил лишь двоих человек в маске, включая и себя. Ещё трое оказались без масок. Название банка и адрес банкомата не называем сознательно, ибо полагаем, что такая ситуация характерна для многих подобных мест. Рейды по ним будут?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинские маски

«Заминировали» «дочек» Роснефти

В Югре атакам лжетеррористов подверглись здания дочерних предприятий Роснефти, расположенные в Нефтеюганске и Нижневартовске. Их сотрудников пришлось эвакуировать.

Речь идёт об административных зданиях предприятий «Самотлорнефтегаза» и «РН-Юганскнефтегаза». В полиции журналистам пояснили, что сообщение о якобы минировании этих объектов поступило по электронной почте. Взрывных устройств найдено не было.

Благодарность из Флоренции

Глава Флоренции Дарио Нарделла (Италия) поблагодарил жителей Челябинска за городскую роспись, на которой изображена знаменитая скульптура Микеланджело «Давид» — символ Флорентийской республики. Свою благодарность он выразил в видеообращении.

«Для Флоренции и её жителей большая честь стать частью вашей повседневной жизни с помощью такого значимого символа нашей культуры — «Давида» Микеланджело, который теперь представлен на стене здания в Челябинске», — отметил Нарделла.

«Цифровой Давид» был создан в Челябинске осенью 2020 года. Нарделла выразил своё восхищение муралом, а также выразил надежду на сотрудничество с Челябинском в сферах культуры и инноваций.

Shadr.info Виктор Ермишкин

Из кресла мэра — в депутаты Госдумы

Уходящий в отставку мэр города Шадринска Курганской области Виктор Ермишкинсдал документы на участие в праймериз «Единой России». Эту информацию подтвердили журналистам представители регионального отделения ЕР.

В отставку он подал на прошедшей неделе. А 6 апреля местный представительный орган может рассмотреть его заявление об уходе. Если оно будет принято, то Ермишкин официально покинет пост главы города.

Отметим, новость о том, что он идёт на праймериз, вызвала интерес горожан. При этом далеко не все комментаторы оценивают высоко его шансы на то, чтобы попасть в Госдуму.

Отметим, Шадринск он возглавлял с 2019 года. Кроме того, Ермишкин является секретарём шадринского городского отделения «Единой России», то есть не чужой человек для партии, от которой может выдвинуться в нижнюю палату парламента.

Алексей Степанов. Лось. 1910-е

Компенсация за лося

РЖД возместит государству ущерб за сбитого на Урале лося. Животное погибло в сентябре 2020 года на перегоне Бынговский — Анатольская Свердловской железной дороги.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оценило причинённый фауне ущерб в сумму 81 500 рублей. А затем транспортный прокурор обратился в суд с требованием взыскать эти деньги с РЖД. Суд Невьянска удовлетворил этот иск.

Отметим, что в соцсетях часть граждан удивлены таким решением суда. «Ладно, я понимаю, если бы была возможность предотвратить наезд на зверя. Если поезд в своем составе тянет 7000 тонн, как он может предотвратить наезд? Я считаю, что это самое обычное обдиралово, не более», — полагает Василий О. А некий Денис М. решил, видимо, поупражняться в остроумии и заявил: «Пусть родственники лося платят РЖД!»