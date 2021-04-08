В регионах Урала 8 апреля не обошлось без крупных пожаров и смертельных ДТП. Но есть и хорошие новости. Советский партизан Виктор Слюсарев после 42 лет борьбы наконец получит благоустроенную квартиру. Об интересном и актуальном — в ежедневном обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Сгорел водитель фуры

В Челябинской области на трассе М-5 утром 8 апреля погиб водитель фуры «Скания». Он выехал на встречную полосу, и затем произошло лобовое столкновение с другой «Сканией». Машины загорелись. Тело мужчины сильно обгорело.

Выяснилось, что он проживал в Астраханской области. Трагедия дала интернет-пользователям очередной повод порассуждать на тему фур, которые порой ездят очень быстро, а также на тему расширения федеральной трассы.

«Фуры гоняют как ужаленные, стиль вождения как на спорткаре», — негодует один из граждан.

«В сытые нулевые нам обещали в этом месте сделать объездной виадук», — напоминает другой форумчанин. И предполагает, что деньги, видимо, ушли на другие цели.

Цитата из видео на YouTube Авария на трассе М-5

Партизану — благоустроенную квартиру

Ветеран труда и советский партизан, 95-летний Виктор Слюсарев, сможет получить благоустроенное жильё. 8 апреля он поехал смотреть подобранную специально для него трёхкомнатную квартиру, площадь которой составляет 60 квадратных метров. Трёхэтажный дом находится в новостройке в центре Новой Ляли. Он был сдан в конце 2020 года.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева варианты решения жилищного вопроса пожилого человека ищет вице-губернатор Сергей Бидонько. К приобретению жилья были привлечены благотворительные средства. Ситуация будет и дальше находиться под контролем руководства региона. Напомним, что сейчас Виктор Слюсарев и его супруга живут в доме 1914 года постройки. Туда их вселили в 1960-х годах. Борьбу за переезд в благоустроенную квартиру они ведут с 1978 года.

Аптекарский сад возродят

В Тобольске Тюменской области восстановят Аптекарский сад. Теперь в нём снова будут расти лекарственные растения.

Впереди — реконструкция объекта, которому уже 200 лет. Проектная документация успешно прошла госэкспертизу.

«В саду появятся современные детские игровые комплексы, зона для занятия спортом, место для выгула собак. В результате реконструкции на территории будет восстановлен пруд», — отметил губернатор региона Александр Моор.

Отметим, в соцсетях к этой новости отнеслись по-разному. Татьяна Б. призвала губернатора восстановить детский сад в микрорайоне Утяшево (Тюмень), который, как сообщало ИА REGNUM, власти были вынуждены закрыть из-за угрозы обрушения.

«Будьте так любезны, обратите внимание на людей, у которых из-за невыполнения обязательств администрации г. Тюмени появились проблемы», — написала гражданка на странице главы региона.

Проект благоустройства Аптекарского сада и Базарной площади Тобольска

Обыски у адвоката

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыски в офисе адвоката Сергея Колосовского и адвокатской конторы «Магнат». В самой конторе заявили журналистам о том, что визитёры не показали постановления суда на проведение такого мероприятия.

Просроченную рыбу — в больницу?

В Магнитогорске просроченная рыба чуть не попала на столы пациентов АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Туда было отправлено 104 кг мороженого минтая, срок годности которого истёк ещё в сентябре 2020 года.

Также просроченная рыбная продукция поступила ещё в ряд организаций города. Управление Россельхознадзора по Челябинской области приостановило регистрацию ответственного за это лица в системе «Меркурий» и направило получателям опасной еды предупреждения.

Иски мэрии Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга подала иски против мусульманской и лютеранской общин. От Духовного управления мусульман Свердловской области чиновники требуют 205,7 тыс. рублей за аренду земли на улице Шейнкмана, а от евангелическо-лютеранской общины — 108,6 тыс. рублей тоже за аренду земли.

Мэрию Екатеринбурга реформируют

Дума Екатеринбурга утвердила реформу администрации города. По новым правилам, глава муниципалитета сможет распределять полномочия между своими заместителями без согласования депутатов, а у вице-мэров убирают профильную специализацию. Также в мэрии создадут новые департаменты.

Кто собирается в Госдуму

Шахматист Анатолий Карпов решил снова баллотироваться в Госдуму. Он уже зарегистрирован для участия в праймериз «Единой России». С 2011 года Карпов представляет в нижней палате Федерального собрания РФ Тюменскую область, Югру и Ямал.

Также в Госдуму собирается бывший мэр Сургута, а ныне заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов. Он тоже подал документы на участие в праймериз.

Голодовка в колонии

В Оренбургской области заключённые колонии строгого режима объявили голодовку. Эту информацию подтвердили журналистам в региональном управлении ФСИН.

В акции протеста участвуют водворённые в штрафной изолятор. Они написали заявление об отказе принимать пищу. Свой поступок эти граждане объяснили несогласием с действиями администрации и выдвинули требования, которые противоречат правилам внутреннего распорядка.

Fotonotas.net Заключение

«Данная акция направлена на дестабилизацию деятельности учреждения. Физическая сила и специальные средства в отношении осужденных не применялись, конфликтных ситуаций не возникало», — отмечают в УФСИН. И добавляют, что колония работает в штатном режиме.

Село заливает фекалиями

В Пермском крае жители села Кичаново жалуются на то, что весной их заливает фекалиями. Нечистоты выливаются из переполненных канализационных колодцев. А детская площадка с качелями, беседками, горкой и футбольными воротами целиком находится в фекальной луже.

По словам граждан, в селе нет системы стоков. Канал был, но пропал после возведения дороги Пермь — Усть-Качка. Глубина фекальной лужи достигает полуметра, а люди вынуждены ходить по нечистотам и дышать зловонным воздухом.

В администрации Култаевского сельского поселения признают, что пока проблему решить не удаётся. Для строительства нового накопителя бытовых отходов в селе просто не хватает земли.

Суды эвакуировали

В Екатеринбурге 8 апреля эвакуированы сотрудники и посетители шести районных судов. Причиной стало сообщение о «минировании». Рабочий процесс был приостановлен.

Отметим, 7 апреля был «заминирован» аэропорт Челябинска. Тревога оказалась ложной, но два самолёта вылетели с задержкой.

Погром в парке

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана ночью произошёл погром. Мэр Андрей Потапов был вынужден обратиться к горожанам со специальным заявлением.

По его словам, в парке неизвестные поломали столы, вскрыли бытовку, а также перевернули лавочки и урны.

«Все хотят жить в красивом городе, но не все бережно относятся к тому, что сделано. Уже два года благоустраиваем ЦПКиО, пытаемся сделать его более комфортным и удобным для жителей. Очень жаль, что приходится сталкиваться с подобным отношением. Город не изменится к лучшему, если крушить и ломать то, что уже сделано», — написал градоначальник в соцсети «ВКонтакте».

Цитата страницы Андрея Потапова в VK Погром в Центральном парке культуры и отдыха Кургана

Отметим, комментариев горожан к этой записи нет. Не потому, что людям нечего сказать, просто возможность комментирования ограничена.

Отставка вице-мэра

Заместитель главы Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин покинет свой пост. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов 8 апреля на пресс-конференции.

«Алексей Бирюлин, скорее всего, перейдёт в структуры области», — отметил Орлов. Имя преемника он пока не назвал, но отметил, что проведёт консультации, и предложил журналистам не верить слухам.

Отметим, ранее о грядущей отставке вице-мэра сообщал ряд СМИ. Таким образом, слухи подтвердились.