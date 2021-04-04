Воскресный день 4 апреля отметился на Урале задержкой самолёта Екатеринбург — Анталья, а также новостями о ловушке для автомашин и о том, что тюменские врачи удалили у женщины 25-килограммовую опухоль. О самом интересном и актуальном — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новости

Автомобили тонут

Возле Екатеринбурга местные жители обнаружили настоящую ловушку для автомобильного транспорта. Под железнодорожным мостом между кольцевой дорогой и посёлком Рудный возникла огромная лужа. Преодолеть её могут далеко не все. В ГИБДД уже призвали автовладельцев к осторожности и посоветовали искать пути объезда.

Ситуацию граждане обсуждают на форумах и в соцсетях. По их словам, мест, где участки дорог подтоплены, в городе, да и вообще на Урале, более чем достаточно. Что, впрочем, неудивительно — снег, накопившийся за зиму, активно тает.

«Land cruiser утонул, это рекорд, последняя надежда пропала. Теперь только Land cruiser с лодкой на крыше или судно на воздушной подушке может подойти для всех сезонов в столице Урала», — шутит один из пользователей портала Е1.ru.

В Анталью — с 10-часовой задержкой

Самолёт Екатеринбург — Анталья рейсом ZF-9695 должен был вылететь из аэропорта «Кольцово» в 03:20 по местному времени. Не вышло. Причиной стала техническая неисправность. Планы 193 пассажиров, в том числе 53 детей, оказались нарушены.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

На ночь людям предоставили гостиницу. А в 13:17 Boeing-737 авиакомпании Azurair, наконец, вылетел в Турцию.

Сбили девушку с собакой

В Челябинске автомобиль наехал на девушку, которая вместе со своей собакой двигалась по пешеходному переходу. Инцидент произошёл днём.

Девушка получила травмы. Медики оказали ей помощь. По данным СМИ, часть дороги она перешла на светофор, А в том месте, где на неё наехал автомобилист, светофора нет. Это обстоятельство дало пищу для разговоров на форумах и в соцсетях.

«Там действительно очень короткий сигнал светофора для пешеходов. Все вынуждены бежать, или останешься на островке между встречными летающими автомобилями. Скорость огромная. Стоять страшно. Особенно с детьми. Поэтому все всегда спешат», — пишет один из посетителей портала 74.ru.

Опухоль весом в 25 кг.

В Тюмени врачи удалили у 60-летней пациентки опухоль весом 25 килограммов. Новообразование было у женщины на животе и, к счастью для неё, оказалось доброкачественным. Примечательно, что сама гражданка долгое время не подозревала о том, что находится внутри неё. Большой живот приняла за обычный лишний вес. И только гинеколог, к которому она обратилась с болями, направил её к онкологу.

Фото департамент здравоохранения Опухоль весом 25 килограммов

Отметим, среди пользователей интернета новость вызвала удивление и шок. Некоторые даже не поверили в то, что такое возможно. Досталось и врачам, к которым, по словам отдельных граждан, непросто попасть на приём. Однако в целом общественность благожелательно отнеслась и к медикам, и к самой пациентке.

«Даже не подозревала, что что-то не в порядке? Женщине желаю здоровья, хотя немного шокирована увиденным», — написала одна из тюменок в комментариях на портале 72.ru.

Горячее утро

45.mchs.gov.ru Пожар площадью 800 кв. м на курганской пилораме ликвидирован

В Кургане день 4 апреля начался в буквальном смысле горячо. Ночью загорелась пилорама на улице Промышленной, 21.

Площадь возгорания составила 800 кв. метров, сообщает областное управление МЧС. Пожарные боролись с огнём более трёх часов. В условиях плохой видимости и высокой горючей загрузки помещения им удалось уберечь от огня пиломатериалы и автомобиль MAN, припаркованный возле пылающего цеха. Машину пожарные буквально отстояли, охлаждая водой, подаваемой из стволов. В 04:55 по местному времени распространение огня было остановлено. А в 07:33 пожар был полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших и погибших.