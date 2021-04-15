На Урале самой обсуждаемой новостью 15 апреля стала гибель пятерых детей под Нижним Тагилом. Ночью в селе Бызово вспыхнул старый деревянный дом. В считанные минуты он оказался объят пламенем. Двоих взрослых, а также девочку и мальчика, чудом удалось спасти. А затем рухнула кровля, и под ней остались пять маленьких детей — четыре мальчика и девочка.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Что погубило детей?

По факту трагедии в Бызове возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что в семье было девять человек, в том числе семеро детей от разных отцов. Воспитанием несовершеннолетних занимались их мать и брат одного из отцов детей. Некоторое время семья состояла в полиции на учёте, но затем её оттуда сняли. Тем не менее отец одного из детей находится в местах лишения свободы.

Дом, в котором произошла трагедия, был построен в 1950-х годах. Женщина купила его на средства материнского капитала. Старую печь заменили на новую. За семьёй и безопасностью её проживания в этом доме наблюдали и сотрудники МЧС. Как уверяют в пресс-службе регионального управления этого ведомства, инспекторы надзорной деятельности неоднократно проводили с семьёй «разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности». Тем не менее трагедия всё же произошла. Среди возможных причин возгорания силовики называют ветхость электропроводки и неосторожное обращение с огнём. Но пока окончательные выводы делать рано.

Отметим, изначально в СМИ попала официальная информация о том, что пятеро детей пропали и их ищут. На форумах некоторые граждане надеялись на то, что они выбежали куда-то и скоро найдутся живыми. Но эти надежды не оправдались.

Sverdlovsk.sledcom.ru Сотрудники следственного комитета России на месте пожара в деревне Бызова Свердловской области

Об этом: На Урале потушили пожар, в котором погибли пять детей

Новые смерти на железной дороге

Последние дни принесли на Урале новые смерти на железной дороге. 15 апреля под Челябинском погибла женщина. Её насмерть сбил грузовой поезд. В Перми состав сбил 13-летнего подростка, который переходил пути. По факту этой трагедии уже возбудили уголовное дело. А в Богдановиче Свердловской области грузовой поезд задавил 34-летнюю женщину. Это произошло днём 13 апреля.

Новое назначение в Прикамье

В Пермском крае назначен новый глава администрации губернатора и правительства. С 14 апреля этот пост занял Александр Смертин, который ранее работал заместителем главы администрации.

Назначение не стало неожиданным для местного политического бомонда. Этот пост ему предрекали ещё осенью. Кстати, он будет возглавлять объединённую структуру. Администрацию объединяют с аппаратом правительства.

Губернатор Дмитрий Махонин надеется на то, что после слияния исчезнут дублирующие функции, уменьшатся затраты на чиновников, а также усовершенствуется система управления. Насколько это станет явью, скоро узнаем.

Permkrai.ru Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

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Глава тюменской ГИБДД — под подозрением

Начальник управления ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин и его предполагаемый посредник стали фигурантами коррупционного уголовного дела. Следователи считают, что в августе-октябре 2020 года часть граждан могла получить водительские удостоверения без сдачи необходимых для этого экзаменов. Якобы за взятки они обращались к посреднику Селюнина и тот давал подчинённым указания принимать экзамены без фактической их сдачи.

Утром 15 апреля у Селюнина и «посредника» прошли обыски. Обоих задержали. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении им обвинения. Также обоим предстоит избрать меру пресечения.

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Потёк старый нефтепровод

На Ямале произошла ещё одна утечка нефтепродуктов. В этот раз она коснулась АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и территории Суторминского месторождения, сообщает окружная прокуратура.

Нефтепровод был выведен из эксплуатации ещё в 2013 году. Но 14 апреля возле федеральной трассы Сургут — Салехард был обнаружен разлив нефтепродуктов на общей площади не меньше четырёх соток.

ИА Красная Весна Нефть

Сотрудники АО «Газпромнефть-ННГ» приступили к ликвидации последствий аварии. А представителя организации вызвали в прокуратуру для подробных объяснений.

Об этом: На Ямале произошла авария на закрытом восемь лет назад нефтепроводе

«Золотой» дом экс-министра

В Оренбуржье на строительство дома экс-министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова было потрачено 52,8 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

В ходе судебного заседания свидетель заявил о том, что безналичным путём перевели 40 млн рублей. Остальные денежные средства были отданы наличными. А работы выполняли 19 юридических лиц, одно физлицо и четыре индивидуальных предпринимателя. Также свидетель заявил о том, что с 2013 года он на отдельной флеш-карте вёл учёт расходов на строительство дома. Носитель был предоставлен им следствию.

Minobr.orb.ru Экс-министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов

Отметим, в феврале Ленинский районный суд Оренбурга приступил к рассмотрению уголовного дела Лабузова. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество и отмывание денег.

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