В регионах Урала активно обсуждают приговор бывшему помощнику бывшего полпреда Николая Цуканова, а в пермских Березниках возникла угроза нового провала грунта. Об интересном и актуальном — в обзоре ИА REGNUM за 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Воробьёва посадили

Дело экс-помощника Цуканова Александра Воробьёва закончилось приговором. Мосгорсуд признал бывшего чиновника виновным в государственной измене и назначил ему 12 с половиной лет в колонии строгого режима.

Обвинение запрашивало для него 13 лет заключения. Но суд решил иначе. Также он лишён классного чина «действительный государственный советник РФ третьего класса». Правда, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Воробьёв проработал в уральском полпредстве всего ничего, примерно год. Задержали его 4 июля 2019 года. Некоторые наблюдатели полагали, что шпионский скандал ляжет пятном и на репутацию полпреда. Как бы то ни было, но 9 ноября 2020 года Цуканов потерял эту должность.

Uralfo.gov.ru Александр Воробьев

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Почему расселяют дома

В Березниках Пермского края власти намерены расселить девять домов. Причиной стала угроза провала грунта. Девять домов собираются расселить до июля 2021 года. Также в планах значатся перенос автомобильной дороги, сетей водоснабжения и воздушных линий электроснабжения.

Отметим, тема провалов в Березниках не нова. Первый возник на месте разработок месторождений калийно-магниевых солей предприятия «Уралкалий» ещё в 1986 году, а с 2006-го они участились. В 2014 году власти решили переселить граждан из того жилья, которое расположено над шахтными выработками.

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Ситуацию с провалами в Березниках обсуждают на форумах и в соцсетях. «Со времён царя ничего не изменилось: так же черпают недра и складывают в карман, а город уходит под землю», — считает один из посетителей портала 59.ru.

Нефть вылилась в реку

В реке Урьевский Еган на территории Югры обнаружена нефть. Её нашли в ходе рейда, сообщает окружной Природнадзор.

Сейчас сотрудники ООО «Лукойл — Западная Сибирь» занимаются устранением последствий аварии. Также устанавливаются обстоятельства инцидента и размер причинённого окружающей среде ущерба.

Загрязнение воды

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Спасли дома от огня

В Свердловской области пожарные отстояли от огня 30 жилых домов. Вблизи от построек 14 апреля загорелась сухая трава.

Угроза пожара создавалась для жителей посёлка Маян Талицкого городского округа. Растительность загорелась в районе улицы Максима Горького. Ближайший из домов от огня отделяло всего 50 метров. Благодаря действиям пожарных и органов местного самоуправления пожар был локализован на площади 20 га.

Погибли четыре человека

В Пермском крае пожар погубил четверых людей. Трагедия произошла в деревне Верх-Пещерка. В ночь на 14 апреля там сгорел дом. При тушении пожара и были найдены тела погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Идёт расследование.

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Отметим, в комментариях некоторые интернет-пользователи уже сделали свои выводы. «Очередное доказательство вреда алкоголя», — написал один из граждан на портале 59.ru.

Ребёнка унесло водой…

В Юрюзани Челябинской области утонул трёхлетний мальчик. Трагедия произошла 13 апреля. Он играл в компании других детей и упал в водоотводной канал. Его тело обнаружили спустя некоторое время в 50 метрах от места его падения.

С родителями ребёнка начали работать психологи. А глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович пообещал семье всевозможную помощь.

Йозеф Исраэлс. Рыбаки несут утопленника (фрагмент)

Трагический случай в Юрюзани обсуждают пользователи форумов и соцсетей. Одни недоумевают, почему взрослых не было рядом. Другие же считают это нормальным, так как частный сектор, где и произошла трагедия, — это не город. «Тут нормально, что дети сами играют на улице. Тут действительно несчастный случай», — написал один из посетителей 74.ru.

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Отметим, на Урале это не первая с начала весны гибель ребёнка в воде. 9 апреля в посёлке Красноармейский города Асбеста Свердловской области утонул семилетний мальчик. С двумя своими друзьями он катался на велосипедах. В районе моста через реку Островную он подошёл к реке помыть руки, поскользнулся и упал в воду. Течением его затянуло под лёд. Проезжавший поблизости в автомобиле мужчина нырнул и вытащил его из воды, а затем передал отцу ребёнка. Тот повёз его в больницу, но спасти мальчика не удалось.