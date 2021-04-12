В Челябинске продолжают устранять последствия провала возле многоэтажки, а в Свердловской области подвели итоги местных выборов. Об интересном и актуальном — в обзоре ИА REGNUM за 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Где проиграла «Единая Россия»

В Свердловской области выдвиженцы «Единой России» проиграли довыборы в думу Сухого Лога по избирательному округу №4. Первые места заняли самовыдвиженцы Виктор Мезенцев и Алексей Кузнецов. Они и получат мандаты в представительном органе власти. Выдвиженки «Единой России» Ирина Строкина и Юлия Зубарева завоевали третье и пятое места и не прошли в представительный орган.

На довыборах в гордуму Бисерти у ЕР ситуация лучше. Один её представитель, Ирина Гущина, стал депутатом. А вот другой кандидат от «партии власти», Александр Ряпасов, занял лишь третье место. Не повезло…

В региональном отделении «Единой России» признали факт проигрыша некоторых своих кандидатов. В качестве причины этого назвали то, что партия плохо мобилизовала своих сторонников. Некоторые «оппозиционные» наблюдатели уже делают из этих неудач соответствующие выводы с прицелом на выборы в Госдуму. Но отметим, что проигрышами представителей ЕР на местных довыборах, по крайней мере на Среднем Урале», мало кого можно удивить. Зато на региональных и федеральных выборах они выступают обычно неплохо. Поломается ли эта тенденция, узнаем уже в сентябре.

Congress of local and regional authorities Выборы

Устраняют последствия провала

В Челябинске уже несколько дней устраняют последствия провала грунта возле дома №7 на улице Куйбышева. Специалисты обследовали фундамент здания и пришли к выводу, что ему ничего не угрожает.

К работам пришлось приступить после двух провалов грунта. В обоих случаях причиной стал разрушившийся коллектор, который увлёк за собой грунт и асфальтовое покрытие. Жильцам дома на время предложили переехать в маневренный фонд. Чиновники объяснили это заботой о комфорте граждан, так как вблизи от них ведутся весьма шумные работы. Последствия провалов собираются устранить в течение двух недель.

Обварившийся ребёнок

В Нижневартовске (Югра) ребёнок попал в яму с кипятком и получил ожоги. Инцидент произошёл утром 12 апреля.

Мальчик учится в первом классе. По пути в школу, возле дома № 14в по улице Декабристов, грунт подмыло из-за аварии на сети горячего водоснабжения. Мальчик туда провалился и получил ожоги 20% тела. Его доставили в больницу с ожогом нижних конечностей.

Примечательно, что пластиковый трубопровод, на котором произошла авария, был проложен в 2006 году и расчётный срок эксплуатации трубы составляет 50 лет. Специалисты городского управления теплоснабжения отправили кусок трубы на экспертизу и собираются предъявлять подрядчику, выполнявшему тогда работы, претензии.

А руководство АО «Горэлектросеть» уже вышло на связь с матерью мальчика. Оно выразило женщине сочувствие и пообещало всемерное содействие в лечении ребёнка и восстановлении его здоровья.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

Кто заблокировал школьные карты?

В Перми оказались оказалась заблокирована часть льготных транспортных карт для школьников. Это произошло из-за ошибки школьных операторов.

В городском департаменте транспорта пояснили журналистам, что операторы некорректно заполнили реестр социальных транспортных карт. Теперь для разблокировки владельцы карт должны обратиться к школьному оператору либо в любое отделение Почтобанка и предъявить там документы, подтверждающие право на льготу.

Ситуацию со школьными карами активно обсуждают в интернете. Граждане возмущены тем, что из-за чьей-то ошибки страдает население.

«Вот прекрасно, кто-то что-то забыл, а разбираться должен каждый человек по-отдельности? А нельзя массово решить эту техническую проблему? Опять дети крайними будут, потому что не смогут оплатить проезд?» — негодует пользователь «Город-М» на портале 59.ru.

«Нет, нельзя, страна для чиновников, а не каких-то детей», — иронично отвечает ему анонимный гражданин.

Gorodperm.ru Автобус. Пермь

Без моста…

В Бузулуке Оренбургской области рухнула часть моста через реку Самара. Причиной стало то, что паводковые воды подмыли правый берег.

Площадь составила 20 квадратных метров. Сейчас мост закрыт. Движение транспорта временно организовано по трассе Бугульма — Уральск.

Сооружение пока не ремонтируют. К работам приступят после окончания паводка.