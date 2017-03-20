В Свердловской области до сих пор точно непонятно, кто станет основным кандидатом на выборах губернатора в сентябре 2017 года. Встреча президента Владимира Путина с главой региона Евгением Куйвашевым скорее породила у местной элиты вопросы о его политическом будущем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Евгением Куйвашевым, 24 января 2017 года

Губернатор на старте

Напомним, Евгений Куйвашев возглавил Средний Урал 14 мая 2012 года в качестве временно исполняющего обязанности. До этой даты он был полпредом президента России в Уральском федеральном округе, а Свердловской областью руководил Александр Мишарин. Он правил регионом лишь половину отведённого ему пятилетнего срока. 29 мая региональное Заксобрание подтвердило полномочия Куйвашева на посту губернатора.

Полномочия главы Свердловской области истекают в конце мая. Он и его окружение дают понять, что высший свердловский чиновник собирается участвовать в выборах 2017 года. Но эксперты неоднозначно оценивают его шансы стать временно исполняющим обязанности губернатора, а значит и основным кандидатом на этот пост.

24 января Куйвашева принял Владимир Путин. По итогам встречи у наблюдателей возникли вопросы. С одной стороны, с явными аутсайдерами президент не встречается, а просто отправляет их в отставку. Именно так было с теперь уже бывшим главой Пермского края Виктором Басаргиным. С другой же, стенограмма встречи, опубликованная на сайте Кремля, не заканчивалась традиционным президентским «Хорошо».

Именно это и озадачило наблюдателей. О чём же договорились президент и пока ещё губернатор, ломали головы эксперты.

Впрочем, ответы можно увидеть на поверхности. К 1 июня Владимир Путин поручил Куйвашеву привести в нормативное состояние дорогу до села Серебрянки, по поводу которой к нему обратились на декабрьской пресс-конференции. Срок практически совпадает с окончанием полномочий главы региона. Возможно, на решение Путина о судьбе Куйвашева повлияет и качество выполнения президентского поручения.

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То, что у Куйвашева есть шансы стать врио, подтверждает и ещё одно обстоятельство. Практически сразу после опубликования на сайте Кремля стенограммы его встречи с Путиным в официальном печатном органе свердловских властей «Областной газете» и на сайте издания была опубликована его программная статья под названием «Переломный момент». В ней он фактически рассказал о планах на ближайшие пять лет и о том, что по его поручению идёт разработка областной программы «Пятилетка развития». Главной задачей этого документа губернатор назвал возвращение Свердловской области в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты вполне разумно предположили, что предварительной поддержкой Владимира Путина губернатор уже заручился, иначе бы эта статья не появилась в прессе.

Ожидания отставки и громкие заявления

Во время прошедшей в феврале серии губернаторских отставок некоторые наблюдатели ожидали, что и Куйвашеву в ближайшие дни придётся распрощаться с должностью губернатора.

Некоторые эксперты уже заявляли, что в случае отставки Куйвашев всё равно останется в государственной системе. Но последующие две недели показали, что увольнять его с поста пока не планируют.

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Тем не менее пока шансы Куйвашева стать врио губернатора эксперты оценивают как 50 на 50. Видимо, можно сказать, что очков перед президентом ему прибавило поздравление уралочек с Женским днём. Напомним, тогда, 8 марта, на одном из местных телеканалов вышел поздравительный видеоролик. Губернатор стал его главным героем: прочёл стихотворение советского поэта Булата Окуджавы. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин поздравил женщин России с международным женским днём и прочёл стихи Константина Бальмонта.

Кроме того, официальная «Областная газета» 8 февраля объявила, что нашумевшая и противоречивая реформа общественного транспорта в Екатеринбурге была отменена городскими властями под влиянием губернатора. Возможно, это заявление и добавило ему симпатий с стороны противников реформы. Впрочем, далеко не факт. Дело в том, что некоторые наблюдатели изначально рассматривали объявленные планы городских властей по реформе как своего рода предвыборный акт.

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В связи с недовольством значительной части горожан предполагалось, что кандидат на пост губернатора Свердловской области своим «волевым решением» поставит шлагбаум на пути этой реформы и тем самым выступит в роли спасителя, заручится симпатией электората. О том, что реформа отложена до 2019 года, объявил сити-менеджер Александр Якоб, а не губернатор Евгений Куйвашев. В связи с этим заявления о том, что глава региона повлиял на решение городских властей, некоторые эксперты расценили как попытки администрации главы региона сохранить лицо. Переубедить их не помогло даже то, что нынешний руководитель администрации губернатора — Владимир Тунгусов — является выходцем из мэрии и до сих пор имеет там очень сильное влияние.

Камни в огород губернатора

Но есть и факторы, которые вряд ли пойдут губернатору на пользу. Государственный долг региона вырос с 20,7 млрд рублей по итогам 2012 года до 72,1 млрд рублей на начало 2017-го. К этому добавим скандальное решение областных властей построить храм на территории городского пруда. По мнению горожан, это уничтожит пруд — излюбленное место отдыха жителей и гостей Екатеринбурга. Решение построить храм на пруду уже вызвало протесты в городе и вряд ли поможет Куйвашеву заручиться поддержкой граждан.

Не всё просто и в социальной сфере. В начале марта губернатор потребовал от своих подчинённых добиваться ускоренного роста заработной платы врачей. Однако сами они утверждают, что для получения тех денег, которые областные власти представляют в Москву для отчётности о росте зарплаты медиков, приходится работать на износ. Не в плюс областной власти и скандалы с медицинскими учреждениями. В феврале СМ облетела весть об угрозе закрытия стационара города Карпинска. В Минздраве выводы сделали: главного врача, который неоднократно заявлял вышестоящему начальству об имеющихся проблемах, уволили как неэффективного менеджера.

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Не в плюс губернатору и результаты прошедших 19 марта довыборов в Екатеринбургскую городскую думу. Во всех двух одномандатных округах кандидаты от «Единой России» проиграли. Примечательно, что курировал их глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. Поражение единороссов можно воспринимать как проигрыш губернаторской команды, считают некоторые эксперты.

Если не Куйвашев, то кто?

Пока свердловский губернатор считается главным кандидатом на пост главы региона. Впрочем, эксперты называют и других потенциальных претендентов. Среди них глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он ранее заявлял о том, что пойдёт на выборы, если действующий губернатор выдвинет свою кандидатуру. Эксперты считают его достаточно популярным политиком. Впрочем, за то время, пока он является главой города, ряды его сторонников заметно поредели.

Также в борьбе за пост губернатора может принять участие мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Его полномочия заканчиваются в октябре. Опыт руководства областью он уже имел, в июле — октябре 2012 года являлся вице-губернатором. Его переход на работу в качестве губернатора некоторые эксперты считают вполне логичным.

Также возможно участие лидера свердловского регионального отделения «Справедливой России» Александра Буркова. Отметим, что в 1999 году он он уже был кандидатом. На тех выборах во второй тур вышли тогдашний губернатор Эдуард Россель и сам Бурков. «Тяжеловес» свердловской политики и мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий занял лишь третье место.

Можно предположить одно — зарегистрированных кандидатов будет немного. Свердловские депутаты отказались снижать муниципальный фильтр с 7,9% до 5% количества подписей муниципальных депутатов, как того требовала оппозиция. С инициативой об этом обратились депутаты Заксобрания от «Справедливой России» и от Партии пенсионеров за справедливость. На данный момент для того, чтобы пройти муниципальный фильтр, потенциальный кандидат в губернаторы должен собрать не менее 126 подписей депутатов и глав в двух третях муниципалитетов области. Если бы его снизили, то нужно было бы собрать всего не менее 80 подписей.

Кроме того, на выборы не пустят самовыдвиженцев. Одним словом, кто бы ни стал основным кандидатом, победить в сентябре он сможет максимально легко. Условия для этого уже прописаны в региональном законодательстве.