Редакция ИА REGNUM
Последние публикации
Спикер парламента Косово вызвала на дебаты своего бывшего лидера Мустафу
Спикер парламента Косово Вьоса Омани 15 октября выступила с критикой заявления лидера Демократической лидера Косово Исы Мустафы относительно Ассоациации сербских муниципалитетов в Косово. Политик выступил за создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово без исполнительных полномочий. Об...
17 октября 2020
Ученые выявили влияние уровня стресса на спортсменов во время пандемии
Ученые Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета совместно с зарубежными коллегами исследовали влияние уровня стресса на показатели спортсменов. Исследование проводилось во время пандемии коронавируса, что делает его еще более актуальным. Ученые пришли к...
15 октября 2020
Сладкая пилюля на карантине: регионы о турах с кешбэком
В России стартовал второй этап программы кэшбэка за туры по стране. Покупать путёвки нужно до 5 декабря, а путешествовать — до 10 января. Обязательным условием участия в программе по-прежнему является использование карты «Мир». Вместе с тем больше не ограничивается минимальная стоимость поездок, за...
15 октября 2020
Карантин по COVID-19 отменяется, зато будет всё остальное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз категорически опроверг возможность повторного введения общенационального карантина и повторной остановки экономики. В Роспотребнадзоре заявили, что согласны: «В блокировании экономики и приостановке работы предприятий нет смысла»...
13 октября 2020
Клуб «1 июля»: о восстановлении конкурса инициативных проектов РФФИ
Клуб «1 июля» приветствует решение о восстановлении конкурса инициативных проектов РФФИ (конкурса). Теперь необходимо вернуть ему прежний формат, отменить вновь введенные бюрократические ограничения, значительно повысить число поддерживаемых проектов и их финансирование за счет существенного...
9 октября 2020
Клуб «1 июля»: о недопустимости сокращения бюджета научных исследований
Клуб считает опубликованные планы (см. «Государственные расходы на гражданские исследования и разработки в 2021 году урезаны на 32,8 млрд руб.») сокращения расходов на науку неразумными и недальновидными. Отношение к научным исследованиям определяет общую атмосферу в стране, задает вектор движения...
8 октября 2020
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано на территории Японии, сообщает Геологическая служба США. Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре к юго-востоку от города Симода. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 118,83 километра. Информации о возможных...
26 сентября 2020
Протесты в Белоруссии не утихают — фоторепортаж ИА REGNUM
В воскресенье 13 сентября в десятках белорусских городов прошли акции протеста противников бессменного правления Александра Лукашенко. Самые массовые манифестации состоялись в областных центрах, крупнейшая из них традиционно прошла в Минске. Многотысячная ненасильственная манифестация в Минске в...
13 сентября 2020
В Подмосковье планируется вакцинировать от гриппа 4,5 млн человек
В Подмосковье утверждён график работы мобильных прививочных бригад на сентябрь и октябрь 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области. Работники мобильных бригад проведут плановую вакцинацию взрослого населения против гриппа. Санитарные автомобили будут...
9 сентября 2020
Экономика Белоруссии рушится, но её власти в восторге
Пандемия поставила крест на планах Александра Лукашенко обеспечить прирост белорусского ВВП в нынешнем году на 2,8%. Этот утвержденный президентом прогноз эксперты и годом ранее считали несбыточным, однако теперь его неадекватность очевидна для многих. Но не для Лукашенко, который требовал от...
9 сентября 2020
Генсек НАТО призвал Косово к диалогу с Сербией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 сентября провел встречу с премьер-министром Косово Авдуллой Хоти. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик приветствовал результаты недавних раундов переговоров между Сербией и Косово, и подчеркнул, что диалог является единственным...
9 сентября 2020
15 лет борьбы: Европейский суд по правам человека поддержал ИА REGNUM
Сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу ИА REGNUM. С российских судов, принявших незаконное решение о взыскании с ИА REGNUM в пользу Раменского молочного комбината компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, Европейский суд взыскал порядка 37 тысяч евро. Это одна...
8 сентября 2020
В Петербурге ушёл из жизни известный спортивный фотограф Андрей Пронин
В Санкт-Петербурге на 62 году ушел из жизни известный спортивный фотограф Андрей Пронин, который много лет сотрудничал с различными российскими изданиями. Об этом 5 сентября сообщил на своей странице в Facebook председатель Гильдии фотожурналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской...
5 сентября 2020
Вся история белорусов — путь борьбы за свою русскость: интервью
Украина и Россия находятся в состоянии конфликта, внутренний конфликт переживает сейчас и Белоруссия. Однако именно в это время пора думать об общем государстве или тесном союзе государств — военном, культурном, экономическом, политическом, цивилизационном. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал...
25 августа 2020
Протесты в Белоруссии не утихают
Минск повторно пережил многотысячные протестные выходные. Около 100 тысяч участников мирной акции протеста против продолжения правления Александра Лукашенко вышли 23 августа на улицы столицы Белоруссии. Аналогичные акции прошли во всех областных центрах постсоветской республики. Продолжается и...
23 августа 2020
Минск против Лукашенко: фоторепортаж
Сегодня, 14 августа, в Минске на площади Независимости граждане Белоруссии выражали недовольство продолжением правления Александра Лукашенко. Участники многотысячной акции требовали отставки главы МВД, обвиняя министра и его подчинённых в крайней жестокости к протестующим (массовые акции протеста...
14 августа 2020
Петербург принял от Германии оборудование для Госпиталя ветеранов войн
Прибывший в Петербург в рамках своего визита в Россию глава МИД Германии Хайко Маас передал первую партию специального оборудования, предназначенного для модернизации реабилитационного центра петербургского Госпиталя для ветеранов войн. Это произошло 11 августа в ходе встречи германского министра с...
11 августа 2020
Клуб 1 июля: О необходимости совета РАН по свободе информационного обмена
О механизме обеспечения свободы информационного обмена Перепутье, на котором сегодня находится наш мир, порождает резкое усиление нестабильности и активности различных политических сил, зачастую переходящих пределы разумной достаточности. Это представляет особую опасность для научного мира...
1 августа 2020
Скончался Валерий Шахов
Редакция ИА REGNUM с глубоким прискорбием сообщает, что 25 июля 2020 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался юрист агентства Валерий Владимирович Шахов. Валерий Шахов, человек широких знаний, талантов и большого сердца, активной, смелой, публичной политической позиции, пользовался всеобщей...
27 июля 2020
Клуб 1 июля о непонимании Минобрнауки специфики аспирантуры НИИ РАН
ДОКУМЕНТ О методике выделения научным институтам бюджетных мест для поступающих в аспирантуру За время проводимых с 2013 года реформ, когда научные институты были выведены из подчинения РАН, была сильно деформирована и система научной аспирантуры. Аспирантура теперь рассматривается не как способ...
26 июля 2020