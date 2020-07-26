Москва, 26 июля, 2020, 21:29 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Itp.ac.ru Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН

О методике выделения научным институтам бюджетных мест для поступающих в аспирантуру

За время проводимых с 2013 года реформ, когда научные институты были выведены из подчинения РАН, была сильно деформирована и система научной аспирантуры. Аспирантура теперь рассматривается не как способ подготовки научных кадров, а просто как еще одна ступень высшего образования; соответственно, и в научных институтах, и в вузах к ней применяются общие правила и методики. Однако эти методики, рассчитанные в первую очередь на университеты и крупные учебные институты, мало пригодны для исследовательских организаций.

Это, к сожалению, в полной мере проявилось в этом году, когда для расчета количества мест приема в бюджетную аспирантуру, выделяемых академическим институтам на 2021/22 гг., была применена новая методика, утвержденная министром науки и высшего образования В. Н. Фальковым 3 апреля 2020 года (приказ № 550). Новые правила практически не учитывают научный уровень института, а вместо этого ставят во главу угла, например, такие параметры, как внебюджетные доходы и количество обучающихся иностранцев. Существенным параметром для оценки является также доля защитившихся в предшествующие годы аспирантов от числа всех обучающихся в аспирантуре. Но эта доля учитывается, только если число аспирантов превышало пять человек в год. Для тех же институтов, где это число было меньше пяти (а это характерно для небольших научных организаций), применялось среднее по области знания значение доли защитившихся. Это среднее значение существенно меньше соответствующей доли защищающихся, типичной для небольших научных институтов высокого уровня, где практически все заканчивающие аспирантуру защищались.

Применение такой методики приводит к дискриминации небольших исследовательских институтов, в том числе заслуженно пользующихся лучшей репутацией в научном сообществе. Ярким примером этого является казус с Институтом теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, которому на 2021 год не выделено ни одного (!) места в аспирантуре. Необдуманность новых правил и отсутствие понимания специфики научной аспирантуры в исследовательских институтах приведут к оттоку талантливой научной молодежи и, как следствие, уничтожению потенциала развития российских академических институтов, в том числе и ведущих высококачественные научные исследования.

Вопрос о разумных методах распределения мест в аспирантуре требует отдельного серьезного обсуждения. Пока же, чтобы у существующей методики было меньше негативных последствий, мы предлагаем:

1) не применять имеющуюся методику расчета контрольных цифр приема в аспирантуру на 2021/22 гг. для успешно работающих научных организаций и учитывать специфику аспирантуры в научных институтах, в том числе небольших. Вопросы выделения мест решать совместно с РАН в индивидуальном порядке;

2) после обсуждения с научным сообществом разработать новую методику для распределения бюджетных аспирантских мест, которая будет учитывать специфику аспирантуры в научных институтах.

Клуб 1 июля