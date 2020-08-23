Минск повторно пережил многотысячные протестные выходные. Около 100 тысяч участников мирной акции протеста против продолжения правления Александра Лукашенко вышли 23 августа на улицы столицы Белоруссии. Аналогичные акции прошли во всех областных центрах постсоветской республики. Продолжается и забастовка на промышленных гигантах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

В воскресенье 23 августа после обеда десятки тысяч мирных манифестантов прибыли на центральную площадь столицы постсоветской республики — площадь Независимости. Оттуда они проследовали по одноимённому проспекту в сторону Октябрьской площади. Затем десятки тысяч человек направились ко Дворцу спорта, от него — к стеле «Минск — город-герой».

Около стелы манифестантов встретило оцепление из вооружённых солдат за ограждением из спирали Бруно. Простояв около часа, протестующие выдвинулись по проспекту Победителей к резиденции президента Белоруссии. Около минского завода холодильников «Атлант» дорогу им преградил кордон вооружённого спецназа. Постояв около часа, манифестанты вернулись к стеле. Там они увидели вертолёт — как позже выяснилось, Александр Лукашенко вылетел из своей резиденции и облетел центр Минска.

Простояв около часа около стелы, митингующие разошлись. Ни одного погибшего на этот раз не было — как и массовых задержаний.

ИА REGNUM Солдаты сворачивают спираль Бруно

ИА REGNUM У резиденции Лукашенко

Очередные протестные выходные — в фоторепортаже ИА REGNUM.