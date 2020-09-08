Минск, 9 сентября, 2020, 02:28 — ИА Регнум. Пандемия поставила крест на планах Александра Лукашенко обеспечить прирост белорусского ВВП в нынешнем году на 2,8%. Этот утвержденный президентом прогноз эксперты и годом ранее считали несбыточным, однако теперь его неадекватность очевидна для многих. Но не для Лукашенко, который требовал от правительства, причем и от нынешнего его состава, исполнения этого фантастического прогноза. Как чиновники выкручиваются и как при этом можно изолгаться, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Белорусский совет министров создал несколько параллельных президентскому прогнозов, более того, заявил, что радужные горизонты достижимы, повод для надежд есть, и можно как минимум сохранить ВВП на уровне минувшего года. Пусть даже известны данные Национального статистического комитета за первое полугодие, по которым ВВП не вырос, а упал — уже на 1,7%. Но факт для высших белорусских чиновников — вещь не упрямая, а поправимая, неслучайно хорошо известно, как именно считаются в Белоруссии важнейшие экономические показатели, включая инфляцию и ВВП: результат будет именно такой, как надо.

В октябре НИЭИ Минэкономики имеет шанс рассмотреть проблему хронических провалов официальных прогнозов на XXI Международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». И в том же месяце Институт экономики Национальной академии наук Белоруссии проведет Международную научно-практическую конференцию «Стратегия развития экономики Белоруссии: вызовы, инструменты реализации и перспективы», причем так как представители этого государственного учреждения принимают участие в планировании, им должно быть чем поделиться по поводу собственной работы.

Впрочем, проблема с официальными прогнозами не только в том, что строятся они на фантазиях. О других причинах их провалов читайте в статье Сергея Артёменко «Белорусская экономика летит в пропасть. Лукашенко опять надеется на Россию».