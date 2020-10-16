Приштина, Сербия, 17 октября, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Вьоса Омани 15 октября выступила с критикой заявления лидера Демократической лидера Косово Исы Мустафы относительно Ассоациации сербских муниципалитетов в Косово. Политик выступил за создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово без исполнительных полномочий. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kuvendikosoves.org Вьоса Османи

Османи назвала заявление Мустафы крайне низким и вызвала политика на телевизонные дебаты.

Вьоса Османи Он знает меня давно и знает, что я не терплю несправедливости. Абсолютно в любое время и в любой момент, в любых СМИ и с любым посредником я готова вести дебаты.

Напомним, Османи до сентября 2020 года была членом Демократической лиги Косово. в июне 2020 года она была исключена из руководства этой партии за то, что не одобрила курс Мустафы на выход из коалиции с «Движением за самоопределение» и сближение с президентом Хашимом Тачи.