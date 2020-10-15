Ученые Института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета совместно с зарубежными коллегами исследовали влияние уровня стресса на показатели спортсменов. Исследование проводилось во время пандемии коронавируса, что делает его еще более актуальным. Ученые пришли к выводу, что во время пандемии, вызванной вирусом COVID-19, спортсмены продемонстрировали более низкий уровень стресса, кроме того, были выявлены гендерные различия стратегий борьбы со стрессом. Результаты исследования были опубликованы в высокорейтинговом научном журналеPhysicalTherapy, SportsTherapyandRehabilitation (Q2).

Андрей Пронин ИА REGNUM Каратэ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Стресс в условиях пандемии

Совместно с командой зарубежных ученых из Испании, Польши, Румынии, Словакии, Литвы, Ирана и Индонезии доктор педагогических наук, профессор Евгений Черепов провел исследование, показавшее, что успешность спортсменов, находящихся на одном уровне спортивного мастерства, зависит от индивидуальных различий, связанных с тем, как они переносят стресс. Пандемия COVID-19, которая продолжается с начала этого года, повлияла на все сферы жизни, являясь одним из источников стресса.

Ученые предположили, что эмоциональное напряжение и внешний стресс у спортсменов значительно выше в разгар пандемии, чем до нее, и что спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами, реже используют активные стратегии борьбы со стрессом в разгар пандемии. Целью исследования была проверка этих двух гипотез.

«Более высокий уровень эмоционального напряжения, внешнего стресса и интрапсихического стресса наблюдался у польских и румынских спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, в предпандемический период. Уровень стресса был выше перед пандемией, чем во время ее пика, когда самый низкий уровень эмоционального напряжения и внешнего стресса отмечался у спортсменов в Румынии, а самый высокий — в Литве и Испании. С другой стороны, самый низкий уровень интрапсихического стресса у спортсменов в Польше, а самый высокий — в Литве», ─ поясняет Евгений Черепов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Каратэ

Ученые пришли к выводу, что последствия пандемии не связаны с усилением субъективно воспринимаемого психологического стресса у спортсменов из стран, в разной степени затронутых пандемией. Использование неадаптивных стратегий выживания — отрицание, употребление психоактивных веществ, выход негативных эмоций и так далее — позволяет снизить субъективно переживаемый стресс (эмоциональное напряжение, внешний стресс и интрапсихический стресс). Именно использование этих стратегий способствовало снижению уровня стресса у спортсменов, занимающихся единоборствами.

Гендерные различия в стратегиях преодоления стресса

Для оценки регуляции стресса использовалась методика COPE, выделяющая 14 стратегий работы со стрессом. До пандемии в исследовании принимал участие 781 спортсмен, в том числе 116 представителей боевых искусств из Польши, Румынии и Словакии. В период роста заболеваемости в исследовании приняли участие спортсмены из Венгрии, Индонезии, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Испании, — всего 1032 спортсмена, включая 396 представителей боевых искусств. Проанализировав результаты опросов, ученые пришли к выводу, что мужчины и женщины по-разному справляются со стрессом.

«Мы выявили ключевые стратегии борьбы со стрессом в зависимости от половой принадлежности спортсменов. Вне зависимости от пола спортсмены использовали такие стратегии борьбы со стрессом, как отрицание, сосредоточенность на эмоциях, выплескивание эмоций, принятие, а также медикаментозные способы борьбы со стрессом. Однако мужчины чаще прибегают к такой стратегии, как самообвинение, а женщины предпочитают стратегию избегания. В целом мы сделали вывод, что во время пандемии, вызванной вирусомCOVID-19, представители боевых искусств продемонстрировали более низкие показатели стресса, чем до пандемии», — поясняет Евгений Черепов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортсмен

Таким образом, подтвердилась гипотеза о том, что спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами, реже использовали проблемно-ориентированные стратегии борьбы со стрессом в разгар пандемии. Но стоит отметить, что вне зависимости от рода занятий женщины вообще чаще, чем мужчины, прибегают к использованию мысленного ухода от проблемы, концентрации на эмоциях и их активному выражению, а также использованию инструментальной и эмоциональной социальной поддержки. В целом эти особенности полностью соответствуют существующим данным о склонности женщин к эмоциональному реагированию и большей готовности использовать социальную поддержку в трудных ситуациях.

Добавим, что ЮУрГУ — участник Проекта 5−100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.