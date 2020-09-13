Минск, 13 сентября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В воскресенье 13 сентября в десятках белорусских городов прошли акции протеста противников бессменного правления Александра Лукашенко. Самые массовые манифестации состоялись в областных центрах, крупнейшая из них традиционно прошла в Минске.

ИА REGNUM Перемен. Манифестация в Минске 13.09.2020

Многотысячная ненасильственная манифестация в Минске в воскресенье 13 сентября называлась «Марш героев». Её участники намеревались посетить элитный коттеджный посёлок «Дрозды» в пригороде белорусской столицы — там живут высокопоставленные чиновники и их приближённые.

Милиция и военнослужащие заблокировали центр Минска. Власти также заблокировали работу минского метрополитена, остановили общественный транспорт. Протестующие многотысячными колоннами прибывали пешком в микрорайон Веснянка (проспект Победителей), неподалёку от которого находится элитный посёлок белорусской номенклатуры. Они шествовали с бело-красно-белыми флагами националистов, с духовым оркестром, скандируя: «Лукашенко, уходи!», «Как ашчушчэния?» (на местном диалекте — «трасянке»), «Жыве Беларусь», «Отпускай!» и «Выпускай!» (требование освободить политзаключённых), «Не забудем, не простим!», «Саша, ты уволен!», «Сабачку!» (передразнивая официозный слоган «Я Батька»), «Выйди посчитай!», «Сам ты крыса!», «Разведка доложила, что Саня — чепушило!», «Один за всех и все за одного!».

Участок проспекта Пушкина от одноимённой площади был перекрыт манифестантами с одного направления движения (четыре полосы полосы движения), так как тротуар и газон не вмещали несколько соединившихся колонн, прибывших со стороны улицы Кальварийской. Многие манифестанты были с малолетними детьми в колясках, несли плакаты и флаги.

ИА REGNUM Манифестация в Минске 13.09.2020

ИА REGNUM Манифестация в Минске 13.09.2020

На перекрёстке проспектов Пушкина и Победителей в районе моста объединённая колонна выдвинулась в микрорайон Веснянка. Неподалёку от православного храма (Крупецкий приход) путь ей преградил кордон спецназа. После недолгого стояния, примерно в 17:30 колонна развернулась и направилась обратно, в сторону проспекта Пушкина. Часть колонны дошла до станции метро Пушкинская на одноимённой площади.

МВД Белоруссии проинформировало: «По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек». В частности, в Минске «задержаны более 400 человек».