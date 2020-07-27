Москва, 27 июля, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Редакция ИА REGNUM с глубоким прискорбием сообщает, что 25 июля 2020 года на 64-м году жизни скоропостижно скончался юрист агентства Валерий Владимирович Шахов.

ИА REGNUM Валерий Шахов

Валерий Шахов, человек широких знаний, талантов и большого сердца, активной, смелой, публичной политической позиции, пользовался всеобщей симпатией и особым доверием коллектива, каждого из тех, кто обращался к нему за деловыми и личными консультациями.

Верный и надёжный товарищ, юрист высшей квалификации и огромного опыта, Валерий Шахов был одним из главных авторов наших многочисленных юридических и судебных побед, которые обеспечили ИА REGNUM абсолютную юридическую чистоту вещания и качественную свободу слова.

Дорогой друг, мы понесли очень тяжёлую утрату. Вечный покой тебе и вечная память!

Информацию о прощании, отпевании, похоронах и поминовении В. В. Шахова можно получить по телефону.