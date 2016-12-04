Равид Гор
Последние публикации
Израиль готовится к войне
«Аятоллы побеждают в схватке за Ближний Восток» Поразительная по откровению обзорно-аналитическая статья о ситуации на Ближнем Востоке опубликована в либеральном издании Mida. Этот материал заслуживает самого тщательного изучения. Мордехай Кидер, профессор Университета Бар-Илан, арабист, специалист...
4 декабря 2016
Израиль: «Путину нельзя отказать»
Президент Израиля выбирает Россию Дипломатический скандал разгорелся между Израилем и Австралией, в результате которого президент Израиля Реувен Ривлин принёс Канберре официальные извинения. Об этом сообщает радио «Голос Израиля» на канале Reshet Bet. Портал Ynet, разделяющий взгляды либеральной...
6 марта 2016
Израиль: Стабильная Сирия и сильный Асад угрожают еврейскому государству
Рон Бен-Ишай имеет информированные источники в Генштабе ЦАХАЛа, а «высокопоставленного деятеля», на которого ссылается журналист в обзоре, нетрудно вычислить — это министр обороны Израиля Моше Яалон. Он и раньше выступал с аналогичными заявлениями. Несмотря на заголовок, в котором фигурируют Иран и...
26 февраля 2016
Израиль: «Русские беспощадны, они перепахали в Сирии всех террористов»
Провал турецко-курдского мирного процесса Израильская пресса внимательно следит за конфликтом между Анкарой и курдами. Об этой проблеме рассуждают не только журналисты, но и представители академического сообщества. «Крах мирного процесса создаёт трудности перед теми, кто желает привлечь Турцию в...
17 февраля 2016
«Сионисты не могут жить в мире с соседями»
Глава Сионистского лагеря Ицхак Герцог встретился 3 февраля в Риме с министром иностранных дел США Джоном Керри, сообщает оппозиционный портал Nana 10. Во время встречи Герцог представил Керри свою программу «разделения» — программу урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно этой...
9 февраля 2016
Яков Кедми: «Россия переломила ход сирийской войны»
Я не думаю, что кто-то будет использовать военные столкновения для кратковременного всплеска цен на нефть, потому что мало кто может определить механизм формирования цен на нефть. Факт в том, что все оценки тех специалистов, которые утверждали, что они разбираются в теме, оказались неверными. А...
14 января 2016
Друг или недруг? Почему Израиль арестовал гражданина России?
25 декабря на официальном сайте МИД РФ появилось сообщение об аресте российского гражданина Алексея Буркова в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле по запросу правоохранительных органов США. В этот же день появилось официальное сообщение в ТАСС. Перечислим известные на данный момент...
31 декабря 2015