



timesofisrael.com Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Президент Израиля выбирает Россию

Дипломатический скандал разгорелся между Израилем и Австралией, в результате которого президент Израиля Реувен Ривлин принёс Канберре официальные извинения. Об этом сообщает радио «Голос Израиля» на канале ReshetBet.

Портал Ynet, разделяющий взгляды либеральной оппозиции, сообщает подробности: президент Ривлин решил 25 февраля отменить свой официальный визит в Австралию, назначенный по его просьбе на 17 марта. Причиной отмены названа необходимость посетить Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Это решение, несмотря на предварительную договорённость с Канберрой, было принято после долгих и сложных совещаний с МИД Израиля, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с министерством безопасности. В итоге было решено отправить Ривлина на совещание с президентом Путиным по вопросам, которые тревожат Израиль в связи с операцией ВКС РФ в Сирии.

Издание передает реакцию высокопоставленных госслужащих Австралии, не называя их имён: «Ты не можешь воспринимать кого-то в качестве союзника или друга, как само-собой разумеющееся. Очень трудно понять, почему президент обязан отправиться в Москву в такое время. Мы знаем, что президент в Израиле это символическая фигура, и кто в действительности управляет взаимоотношениями с Россией — это глава правительства, глава Генштаба и глава Моссада. Если бы был кризис в отношениях с Россией, мы бы это поняли, но если бы был кризис, то не послали бы Ривлина с самого начала. Поэтому поведение Израиля вызывает недоумение, разочарование и гнев. Вы должны относиться с большей осторожностью и чувствительностью к такому союзнику и другу, как Австралия».

Гнев австралийцев усиливается тем, что ради приёма израильского президента свои текущие заграничные поездки отменили генерал-губернатор Австралии и многие высокопоставленные чиновники. Несмотря на негодование австралийцев, Ривлин остался при своём решении: сначала президент Путин, а затем визит в Австралию, как только там согласятся его принять.

Иран выплатит пособия семьям палестинских боевиков

Самая обсуждаемая тема в конце февраля — Иран. Заявление посла Ирана в Ливане Мухаммада Фатах Али, которое он сделал 24 февраля на пресс-конференции в Бейруте, в одинаковом ключе осветила пресса и леволиберального, и правоконсервативного лагеря, проявив редкое единство мнений.

«Иран подливает масло в огонь террора и стимулирует палестинских террористов продолжать совершать теракты посредством выделения денежных пособий… Тегеран выплатит пособия в 7000 долларов семье каждого палестинца, который погибнет в теракте. А также пособие в 30,000 долларов каждой палестинской семье, дом которой будет разрушен Израилем» — пишет газета IsraelHayom, которая является рупором правящей коалиции.

Оппозиционное издание Maariv сообщает дополнительные подробности: «Помощь будет предоставлена через палестинское отделение иранской «организации поддержки шахидов», основанной в 1992 году. Фатах Али призвал арабов-мусульман объединиться вокруг палестинской проблемы, отметив, что «кровь погибших освободит всю Палестину, от реки до моря».

Между тем, религиозная газета KikarShabat рассказала читателям о «проигранной Ираном битве» на другом фронте — в американском суде. Окружной суд в Сан-Диего, штат Калифорния, своим постановлением обязал Иран выплатить компенсацию в размере 9,4 миллиона долларов пострадавшим и семьям пострадавших в террористической атаке, совершённой «Хамасом» в Иерусалиме 4 сентября 1997 года. Деньги будут выплачены из иранских средств, арестованных в США.

Иск в суд подавала израильская общественная организация ShuratHa-Din, представляющая интересы жертв теракта, имеющих двойное гражданство Израиля и США. В том теракте погибли 5 человек, среди которых три 14-летних девочки. Пострадало несколько десятков человек. Данное постановление является (с точки зрения пострадавших) важным прецедентом, который позволит им с большей эффективностью продолжать «юридическую войну» против Тегерана.

Выборы в ИРИ

Наибольшее внимание израильская пресса уделила прошедшим в Иране парламентским выборам, которые обсуждались во всех без исключения СМИ.

Портал NRG, принадлежащий издательскому дому Maariv, опубликовал аналитику специалиста по Ирану и партийного функционера правящей партии «Ликуд» Давида Шаина. В своей статье он разбирает результаты выборов, по которым укрепили свои позиции в тегеранском избирательном округе «реформаторы» под руководством президента Хасана Рухани. Вместе с тем, представители консерваторов сохранили большинство мест в Совете экспертов и в Меджлисе.

Шаин считает, что Иран находится в «сложном положении, когда силы у двух противоположных лагерей с различной идеологией более-менее сравнялись, что не может не играть на руку Израилю». Эксперт указывает на то, что крупные города концентрируют более либеральное население, которое можно отнести к среднему и высшему классу иранского общества. Эти слои «поддерживают политику президента, направленную на развитие экономики и на сближение с Западом». Небольшие города и периферия «концентрируют бедное население», которому «близка консервативная шиитская идеология Стражей Революции». Напряжение между двумя лагерями нарастает, и народ Ирана, по мнению израильского аналитика, «разделён на две практически равные части».

Более оптимистичный взгляд на ситуацию выразила в эфире радио ЦАХАЛа GaleiZahal Сима Шаин, экс-глава иранского отдела в министерстве стратегического планирования Израиля, ныне — начальница исследовательского отдела в разведке «Моссад». «Граждане Ирана послали сигнал религиозным лидерам и консерваторам — мы поддерживаем президента Рухани, который желает открыть ворота перед Западом… Результаты выборов — очень заметная смена вектора, наблюдаемая впервые за 8 последних лет. Не смотря на то, что, кто не соответствует генеральной линии — не может быть кандидатом, в любом случае, идёт речь о крупном достижении», — заявила она в эфире.

Пора громких заявлений

Хотя ситуация в Сирии ушла в СМИ на второй план, но о ней не забыли политические деятели Израиля, которые выступили с рядом заявлений на данную тему, не забывая бросить камень в сторону Ирана, который принимает активное участие в сирийском конфликте. Общественное мнение страны готовят к возможному вмешательству ЦАХАЛа в конфликт.

Отличился министр обороны Моше Яалон, заявив 1 марта, что сирийский режим использовал химическое оружие против гражданского населения уже после вступления в силу соглашения о прекращения огня. Его заявление приводит портал NRG: «Сирийцы используют химическое оружие на армейском уровне и использовали недавно вещества, хлор, против гражданских, включая самые последние дни, после якобы наступившего прекращения огня, и сбрасывали бочки с хлором на гражданских». К сожалению, министр не раскрыл ни источник сведений, ни конкретных фактов, ни каких-либо иных подробностей, ни то, как можно положить газообразный хлор в бочку. Проявляется знакомый стиль, который мы наблюдаем у заокеанских партнёров.

Что касается премьер-министра Нетаньяху, то его заявление от 28 февраля имеет однозначный подтекст. Вот как глава правительства отреагировал на просьбу прокомментировать соглашение о прекращении огня в Сирии (цитирует Aruz Sheva):

«Мы одобряем попытки достигнуть устойчивое, продолжительное и действительное прекращение огня в Сирии. Любая вещь, которая остановит там ужасную бойню, она важна, прежде всего, с человеческой точки зрения. Но в то же самое время важно, чтобы всем было ясно: любое соглашение по Сирии должно включать в себя прекращение иранской агрессии в отношении Израиля с территории Сирии. Мы не потерпим поставок современного оружия Хезболле из Сирии и Ливана. Не потерпим создания второго террористического фронта на Голанских Высотах. Это та красная черта, которую мы прочертили, и она остаётся красной чертой государства Израиль».

Глава оппозиционной партии «Наш Дом Израиль» Авигдор Либерман тоже решил высказаться на тему угрозы со стороны Ирана и «Хезболлы». Сделал он это на партийном съезде в Иерусалиме 25 февраля. По словам главного «русского» политика, как только Иран и «Хезболла» помогут Башару Асаду восстановить контроль над всей территорией Сирии, при активной помощи России в этом, они сразу нападут на Израиль. Либерман сравнил «слепоту евреев Германии», которые «шли в печи, не желая верить в страшную реальность», с нынешней «слепотой израильского общества, которое не желает видеть прямой и немедленной угрозы».

Между тем пресса Израиля обвиняет по отдельности то Россию, то правительственную армию Сирии в нарушении соглашения о прекращении огня в Сирии. Медиа-холдинг Mako, поставляющий контент для 2-го телевизионного канала, на своем сайте обвиняет Россию в том, что она «не соблюдает перемирие, совершая бомбардировки ДАИШ, Фронта ан-Нусра и умеренной оппозиции, включая ту её часть, которая поддерживается США».

Крупнейший независимый новостной портал Walla!News обвиняет в нарушении перемирия армию Асада, ссылаясь на свои сведения, получаемые напрямую от сирийских повстанцев. Так, согласно пресс-секретарю Свободной Сирийской Армии, действующей в Латакии, правительственная армия начала наземное наступление на умеренных повстанцев без поддержки авиации, и вела бои, в результате которых повстанцы несли потери.

В другой публикации издание приводит интервью бывшего генерального секретаря «Хезболлы» Субхи Туфейли лондонской газете AsharqAl-Awsat:

«Мы превратились в активного и центрального участника гражданской войны безо всякого оправдания. Сегодня мы — не более чем наёмники, обслуживающие российскую политику. Как и все наёмники, мы действуем для достижения чужих целей, и это убийства без причины, неважно, кто его совершает — Иран или Хезболла».

Слова Туфейли свидетельствуют о его антииранской позиции. Он считает, что «Хезболла» должна защищать интересы Ливана, а не сражаться в чужих битвах. Туфейли был последовательным противником участия «Хезболлы» в сирийском конфликте.