



Иван Шилов ИА REGNUM

Провал турецко-курдского мирного процесса

Израильская пресса внимательно следит за конфликтом между Анкарой и курдами. Об этой проблеме рассуждают не только журналисты, но и представители академического сообщества. «Крах мирного процесса создаёт трудности перед теми, кто желает привлечь Турцию в качестве полноправного партнёра в совместных усилиях по борьбе с ДАИШ, не только по той причине, что Турция всячески противится поставкам вооружений со стороны Запада сирийским курдам, но и потому, что занята войной на два фронта» — утверждает доктор общественных наук тюрколог Галья Линденштраус в статье для ежемесячного издания Idkun Astrategi, которое выходит под эгидой израильского Института исследований национальной безопасности (Institute for National Security Studies, INSS).

Автор анализирует основные причины краха мирного процесса между Турцией и курдами. Точкой бифуркации называется теракт ДАИШ в июле 2015 года в пограничном городке Суруч против гуманитарной миссии, которая готовилась к отправке курдам. Утверждается, что предпосылкой конфликта стали две причины: 1) разочарование Реджепа Эрдогана от того, что не удалось привлечь курдов к изменению конституционного строя Турции; 2) усиление позиций сирийских курдов, что ухудшило отношение к курдскому меньшинству внутри Турции.

Эрдоган, как утверждают в Турции, сделал гораздо больше для курдов, чем кто-либо до него, и был единственным, кто мог довести переговоры до конца, сообщает Линденштраус. Из её анализа следует, что курды сейчас расплачиваются за то, что не были достаточно гибкими и «не оправдали ожиданий амбициозного и всемогущего турецкого правителя».

По ее мнению, несмотря на заинтересованность Анкары в израильских военных технологиях (в том числе и БПЛА), а также из-за сотрудничества турок с «Хамасом», Тель-Авив вряд ли сможет продать Турции эти системы. Сделке помешает и то, какое значение придают сегодня в Турции требованию делиться технологическими знаниями, чтобы в будущем самим производить подобные системы, и не удовлетворяться «покупкой товара с прилавка». Израиль не заинтересован в передаче своих технологий неблагонадёжным туркам.

Газета правоконсервативного лагеря Israel Hayom публикует аналитический обзор по сирийско-курдско-турецкой теме, написанный полковником запаса, преподавателем Тель-Авивского университета Ераном Лерманом.

Доктор Лерман, армейский аналитик с 25-летним стажем, озабочен нарастанием напряжения между США и Турцией, в котором видит препятствие будущему урегулированию сирийского конфликта: «Турция должна решить, будет ли Эрдоган вести страну по пути продолжающихся конфликтов на нескольких фронтах одновременно, включая продолжение поддержки террора «Хамаса», который углубляет имеющиеся в стране трудности и вызывает отторжение Запада, или же вернёт страну на путь, достойный страны с большим весом в НАТО, и вернёт модель поведения, которая позволит тесное согласование действий с США — даже ценой уступок курдским силам, которые выполняют важную роль в войне с ДАИШ. Выбор именно этого пути позволит влиться в большой лагерь политических сил, заинтересованных в возвращении стабильности в Средиземноморский регион».

ЦАХАЛ готовится к войне в 2016 году

Israel Hayom рассказала о прогнозе аналитиков ЦАХАЛа на 2016 год. Авторы документа не видят угрозы большой тотальной войны, но насчитали пять основных вызовов, которые могут спровоцировать необходимость отражать атаки. Однако их будет невозможно подавить за пару суток. Следующий конфликт, как прогнозируют в армии, будет очень сложным в связи с огромным количеством оружия, которое имеется в регионе, и тяжелой обстановкой на Ближнем Востоке. По оценке ЦАХАЛа, будущая война будет отличаться от тех, к которым готовились последние 20 или 30 лет. Могут быть уничтожены морские суда, будут сбиваться самолёты, и международный аэропорт будет закрыт.

Главной угрозой Израилю Генштаб ЦАХАЛа назвал «Хезболлу», у которой насчитали от шести до семи тысяч имеющих сирийский опыт сражений боевиков. И тут же отмечается, что вероятность нападения «Хезболлы» невелика, и сама организация находится в тяжёлом финансовом положении, нет прямых поставок современного оружия от русских.

Второй по важности угрозой назван Иран, который может усилиться финансово, вернуть замороженные Западом средства и направить их на поддержку террора. Но из опубликованного изданием материала остаётся неясным, как упомянутый процесс экономического и военного усиления ИРИ может пройти до конца в течение года и вылиться в конфликт с Израилем на фоне имеющегося конфликта с Саудовской Аравией.

Третьей угрозой в штабе ЦАХАЛа считают Сирию, но не могут решить, кого больше надо опасаться — ДАИШ или коалиции Асад — Иран — «Хезболла». Ни те, ни другие опять же, по признанию аналитиков, не представляют мгновенной угрозы.

Вызов с другого направления, на который указали израильские стратеги, — это ячейка ДАИШ на Синайском полуострове, которая насчитывает примерно тысячу боевиков, сражающихся с египетской армией. И тут же объясняется, что на данный момент в среде боевиков ДАИШ на Синае нет единства мнений, с кем надо воевать в первую очередь, с египтянами или с сионистами. Как израильские стратеги увидели угрозу со стороны одной тысячи боевиков без тяжёлого вооружения, рассыпанных по огромной территории, которых и близко нельзя сравнить по боеготовности с одной бригадой ЦАХАЛа, — остаётся загадкой. Последней названной угрозой традиционно остаётся военное крыло «Хамаса» в секторе Газа. Масштабные военные операции там проводятся ЦАХАЛом нечасто, но достаточно регулярно, и назвать это «войной» вряд ли можно.

Оппозиция Асада призывает Израиль войти в Сирию

К какой же войне готовится ЦАХАЛ на самом деле? Ответ на этот вопрос даёт изучение регулярных публикаций издательства YediothAharonot, которому принадлежит одноимённая ежедневная газета и новостной портал Ynet. Вместе они по охвату оставляют позади все остальные печатные и интернет-СМИ. Владельцы издательства тесно связаны с американскими демократами и оказывают информационную поддержку левому либеральному лагерю.

Портал Ynet публикует статью бывшего военного разведчика, подполковника резерва Рона Бен-Ишая (известный журналист, военный обозреватель на телевидении, радио и в печатной прессе) под заголовком «Новая российская стратегия: этнические чистки в Сирии». Аналитик обвинил российское военно-политическое руководство в осуществлении «массового и целенаправленного истребления гражданского суннитского населения» Сирии, оказывающего разнообразную поддержку благородным «повстанцам», которые сражаются с «безжалостным» режимом Асада, «Хезболлы» и иранских стражей исламской революции. Сделал он это в следующих красочных выражениях:

«Они поняли (российские генералы), что для того, чтобы повернуть события в сторону истребления и вырождения сирийских повстанцев и их боевых качеств — необходимо отделить повстанцев от двух центров их силы: от поддержки и преимуществ, которые предоставляет сочувствующее населения, а также от военной и гуманитарной помощи, поступающей извне через Турцию, Иорданию и Ливан. Новая выстроенная стратегия направлена на уничтожение этих двух центров силы повстанцев с помощью этнических чисток, которые прогонят сирийских граждан и направят их в двойном количестве в Турцию, Иорданию и Ливан, а оттуда — в Европу. Как дополняющая мера — блокада, которая сломит или уморит голодом повстанцев или суннитов, которые не сбежали. Таким образом, согласно достоверным европейским источникам, работает «русский способ» в Сирии: вначале назначаются избранные полевые командиры российско-иранско-сирийской коалиции или населённые пункты, захват которых у повстанцев и размещение там лояльных сил необходимо для выживания режима Асада. Русские начинают интенсивно бомбить эти населённые пункты, деревни и города. Боевые вылеты производятся круглосуточно без перерывов, практически без усилий различить между жилыми районами и общественными зданиями и позициями повстанцев».

Открытым текстом указываются союзники террористов, а сами террористы названы «повстанцами», поддерживаемые населением. Указан враг, выбрана сторона конфликта. Общественное мнение страны готовится к тому, чтобы принять необходимость лишений, к которым приведёт война с антитеррористическим союзом, который возглавляет такая мощная военная держава, как Россия.

На следующий день издание публикует большое интервью с сирийцем Аведом аль-Кадером Абу Юсефом, жителем города Азаз, расположенного вблизи Алеппо, рядом с сирийско-турецкой границей. Статья под кричащим заголовком «Сириец: Израиль жалостливей в тысячу раз, чем Россия» выставляет бесчеловечными монстрами сирийских курдов, воюющих в составе «Демократических сил Сирии», поддерживающую их с воздуха российскую авиацию и правительственные войска Сирии.

«Россия действует методом тотального разрушения в противовес американцам и израильтянам, которые стараются поражать цели точно. Когда они хотят завоевать какой-либо район, то они превращают его в перепаханную землю», — это одно из самых запоминающихся высказываний сирийского оппозиционера, которого цитирует Ynet.

В разговоре с Ynet Абу Юсеф также заявил: «Сирийцы надеются, что любая страна, даже Израиль, вмешается, чтобы освободить нас от ДАИШ, курдов и правительства. У нас нет проблемы ни с кем, только бы избавили нас от бойни и от ежедневных атак. Ненависть арабов к Израилю известна, но только в Сирии люди увидели, насколько Израиль милосерден. Когда ты видишь, что в войне в Газе гибнут сто или двести человек, а в то же время в Сирии русские бомбы убивают только гражданских, тогда ты понимаешь, что Израиль милосердней в сотню раз. Многие люди здесь говорят, пусть Израиль нас завоюет, лишь бы русские и правительство не пришли. Они говорят это из страха. Представь себе, что шесть самолётов над тобой наносят сто ударов в день. Очень страшно!»

Гуманитарная обстановка в Сирийском Курдистане остается тяжелой

Издание ZuAderech Коммунистической партии Израиля опубликовало интервью с командиром женского ополчения региона Рожава в сирийском Курдистане Насрин Абдалла, данное журналисту французской L'Humanité Пьеру Барбенси.

Насрин рассказала, что гуманитарная обстановка в городе Кобани, который был освобождён курдами год назад, очень тяжёлая, и курдское самоуправление не справляется с восстановлением домов и инфраструктуры, особенно во всём, что касается медицинских услуг. Одной из основных проблем для восстановления города является Турция, которая закрыла проходы и не позволяет провозить строительные материалы. В городе Африн, на западе Рожава, положение ещё хуже, там продолжаются постоянные атаки террористов.

Силами курдов контролируются 510 из 600 километров общей границы с Турцией. «Вся граница закрыта армией Турции, и в некоторых местах турки заняли позиции по обе стороны границы для того, чтобы предотвратить проход людей и товаров на сторону курдов. Если мы сможем освободить 90 оставшихся километров, то ДАИШ не сможет получать помощь людьми и оружием с турецкой стороны границы», — утверждает Насрин.

В руководстве образованных в прошлом году Демократических сил Сирии отсутствует чёткая вертикаль подчинения или, как называет это женщина-командир, «принимаются решения демократическим способом». Зато женские бригады представлены в руководстве Демократических сил, где следят за подобающим отношением к женщине со стороны бойцов на освобождаемых территориях.