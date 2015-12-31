25 декабря на официальном сайте МИД РФ появилось сообщение об аресте российского гражданина Алексея Буркова в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле по запросу правоохранительных органов США. В этот же день появилось официальное сообщение в ТАСС.

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Перечислим известные на данный момент факты:

Сам арест произошёл 13 декабря. В посольстве РФ об этом стало известно только 24 декабря, когда на свободу вышел сокамерник арестованного, который по просьбе Буркова произвёл несколько необходимых звонков. Таким образом, власти Израиля скрывали факт ареста иностранного гражданина от официальных представителей России в течение десяти суток.



Бурков обвиняется органами охраны правопорядка США в киберпреступлениях. С точки зрения американского правосудия, этого достаточно для ареста и требований об экстрадиции гражданина любой страны.



27 декабря состоялось слушание по делу об экстрадиции в мировом суде города Иерусалим. На присутствие прессы и на освещение хода дела наложен судебный запрет.



Продолжение слушаний по делу об экстрадиции назначено на 21 января.



Между Израилем и США существует обоюдный договор об экстрадиции преступников. Подобного договора между Россией и Израилем не существует.

Интерпретация фактов

Если выражаться образно, то России нанесён болезненный удар по руке, которую она протянула Израилю. В течение последних полутора-двух лет между Москвой и Тель-Авивом наблюдалось интенсивное сближение, которое проявлялось в налаживании новых и укреплении старых экономических связей. Израиль не поддержал экономические санкции США и Европы против России. Каким-то образом двум странам удалось наладить военное сотрудничество и координацию операций в Сирии, на территории которой вооруженные силы обеих стран решают свои задачи, избегая столкновений и инцидентов.

Возможно, некоторые представители МИДа РФ находились в последнее время в эйфории от дипломатических успехов. Если и было ощущение успеха, то, но абсолютно необоснованно, и данный случай тому доказательство. Арест россиянина по указке из-за океана должен послужить холодным душем для всех горячих голов, мечтающих о том, что Израиль станет для России надёжным партнёром, альтернативой Турции, Египта и Юрмалы.

Арест российского гражданина сам по себе является недружественным государственным актом, но ещё более показательным является то, что факт ареста скрывался в течение продолжительного времени, тем самым нарушая базовые права Буркова, который на территории Израиля не совершал никаких преступлений. Сокрытие ареста на протяжении десяти дней — это демонстрация неуважения, даже презрения к России со стороны следственных органов и спецслужб Израиля. Если бы такое произошло с гражданином Израиля (а такое происходило не раз), то был бы устроен скандал. При аресте израильтянина за рубежом в действие приводятся все возможные механизмы давления. А у Израиля, как правила, таких механизмов больше, чем у России — это и еврейские организации, и местный бизнес, и организации, сотрудничающие с Израилем, просто сочувствующие.

На стороне России в Израиле не выступит никто — в чём-то благодаря и запрету на освещение судебных слушаний. А ещё и потому, что Россия не озаботилась создать в стране, где проживает более одного миллиона русскоязычных граждан, ни организованные пророссийские политические движения, ни выпестовать лояльных ей лоббистов, ни создать лояльные СМИ. Для России в Израиле нет никаких эффективных рычагов разрешения подобных ситуаций, кроме официальных дипломатических. Ни один политический деятель, ищущий контактов с российской властью, не скажет сейчас ни одного осуждающего слова в отношении творящегося правового беспредела, ибо свои интересы дороже.

Невозможно себе представить, чтобы 21 января возле здания суда в Иерусалиме собрался хотя бы маленький пикет из протестующих русскоязычных граждан Израиля против незаконного ареста. Российская дипломатия не создала такой общественной силы в Израиле, которая могла бы встать на защиту обоюдных интересов.

Сам факт объявления процесса закрытым и выдача постановления суда о запрете освещения хода процесса в прессе, является для Израиля событием незаурядным. В судебной системе Израиля закрытые процессы существуют для защиты личной тайны несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными. Второй случай наложения запрета на публикации — это когда рассматриваются, в рамках уголовных дел, преступления против безопасности страны, где предоставлены свидетельства, собранные агентурным методом, для предотвращения раскрытия действующей агентурной сети и методов её работы. Случай ареста Алексея Буркова не попадает в эти категории. В данной ситуации все соучастники сего постыдного действа понимают, что подобные дела лучше стряпать вдали от пристального внимания общественности.

Израильская сторона прекрасно понимает, что вассал не может отказать сюзерену в его требовании выдать неугодного чужака. Не тогда, когда абсолютно вся элита страны связана прочнейшими узами с США. Не тогда, когда можно навсегда лишиться визы в США, где лежат деньги, живут родственники, где проходят интересные семинары, курсы, конференции и друзья. Не тогда, когда весь без исключения крупный израильский бизнес завязан на американские финансовые институты и подпадает под американскую государственную регуляцию.

Закономерный вопрос

Зачем потребовалось держать Буркова в следственном изоляторе две недели до первого судебного слушания, которое ничего не решило? Причём большую часть этого срока о защите прав задержанного никто не заботился. Какие следственные действия производились над задержанным в стране, где практикуются легальные пытки даже своих собственных граждан? Наверное, мы все ещё не скоро про это узнаем.

Абсолютно непонятно для чего нужны две недели, если выдачи ордера на арест требуется предварительное рассмотрение судом переданных иностранным государством улик. Израильские следственные органы не имеют никакого права производить допросы против иностранного гражданина, не совершавшего никакого преступления, попадающего под юрисдикцию государства Израиль. Абсолютный нонсенс.

А тем временем в Израиле скрываются от российского правосудия многочисленные преступники. Часть из них избегает следствия, а часть избегает исполнения наказания. Отлично себя чувствует в Израиле Леонид Невзлин, друг и коллега по опасному бизнесу господина Ходарковского, приговорённый в России к пожизненному заключению за убийство и покушение на убийства. Владеет крупной газетой, учреждает фонды, выдающие премии бывшим судьям. Дочь Леонида Невзлина Ирина живёт гражданским браком со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Создатель и идейный вдохновитель группы PussyRiot, организатор панк-молебна в храме Алексей Плуцер-Сарно находится в международном розыске по запросу следственных органов РФ. Но при этом тихо и мирно живёт в Израиле под Именем Элиша Флоцер, регулярно захаживая на праздники и семейные торжества в дом к израильскому министру Зээву Элкину.

Ничто не мешает посещать Израиль олигарху Игорю Коломойскому, объявленному в международный розыск Следственным комитетом РФ.

Таких случаев лишком много, чтобы все их перечислять. Преступники чувствуют себя в Израиле вполне комфортно и защищённо, если имеют немного знакомств или много денег.

Последствия

Израильская прокуратура и спецслужбы сослужили дурную службу всему народу Израиля. Обычный российский обыватель скорее всего не обратит внимание на данное происшествие. Российский турист готов отдыхать в отеле в километре от тренировочной базы боевиков ДАИШ (запрещённая судом РФ террористическая организация). Российские же бизнесмены люди немного более трезвомыслящие. Они способны трезво оценивать риски, и для многих из них загорелась тревожная красная лампочка. Та же тревожная лампочка должна загореться у каждого, кто собирает строить бизнес-отношения и строить международные договорённости с Израилем.

Дальновидные и осторожные российские бизнесмены и предприниматели «поставят крест» на Израиле. Он перестанет для них существовать. Любой россиянин, даже не совершавший каких-то действий против США, но который способен потенциально заинтересовать американские спецслужбы, теперь должен избегать посещения «единственной демократии Ближнего Востока».

Израиль в 2015 году вычеркнул себя из списка правовых государств. Израиль показал, что, во-первых применяет административные аресты без санкции суда, во-вторых, систематически применяет пытки даже к собственным гражданам, в третьих, нарушает все элементарные права задержанных, и в четвёртых, готов незаконно и тайно арестовывать иностранных граждан по любому запросу из США.

Судебная власть, которая в Израиле независима от какого-либо влияния извне, ещё не сказала своего веского слова. Но мой прогноз будет неблагоприятным для Буркова. Суд в Иерусалиме будет рассматривать дело исключительно в аспекте достаточности улик, а так же причинён ли ущерб гражданам США. Сам вопрос о правомочности запроса об экстрадиции не будет стоять на повестке дня. Уже само наложение запрета на публикации о ходе процесса сигнализирует о том, что дело плохо.

Таким образом, Израиль останется только лишь страной-укрытием для беглых российских преступников и мошенников с еврейскими корнями, и страной-курортом для небольшой прослойки россиян со средним и высоким достатком. Российский бизнес, интересы которого могут войти в соприкосновение с интересами самой большой демократии в мире, общественно-политические деятели, и те, кто находится в санкционных списках — должны впредь избегать визитов в Израиль, ибо на Родину из аэропорта Бен-Гурион уже можно и не вернуться.