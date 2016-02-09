



Иван Шилов ИА REGNUM

США, Франция и Россия занялись палестино-израильским конфликтом

Глава Сионистского лагеря Ицхак Герцог встретился 3 февраля в Риме с министром иностранных дел США Джоном Керри, сообщает оппозиционный портал Nana10. Во время встречи Герцог представил Керри свою программу «разделения» — программу урегулирования палестино-израильского конфликта. Согласно этой программе, следует со всей возможной скоростью провести разделение между центрами компактного проживания евреев и палестинцев, отгородить еврейские поселения забором безопасности и отделить палестинские деревни от Иерусалима. Процесс должен сопровождаться предоставлением «гражданской свободы» палестинцам.

По словам Герцога, нынешнее положение дел в сфере безопасности не может больше оставаться в таком состоянии, необходимо принятие кардинальных мер, выполнение разделения, которое и станет базой для будущего решения конфликта в виде «двух государств для двух народов».

Перед встречей с Керри, глава оппозиции успел побывать во Франции, где встретился с президентом Франсуа Олландом и обсуждал с ним тот же вопрос.

Новостной порталNRG приводит слова анонимного высокопоставленного чиновника из Иерусалима о том, что у французской мирной инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта нет шансов на реализацию. В Иерусалиме ожидают, что президент Франции Олланд не поддержит инициативу своего министра иностранных дел Лорана Фабиуса о признании государственности Палестины в случае, если созываемая им комиссия потерпит поражение в попытках достигнуть соглашения между сторонами. В Иерусалиме разгневаны позицией Франции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что в таких условиях у палестинской стороны отсутствует всякий стимул способствовать успеху переговоров.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели от правящей правоцентристской партии «Ликуд» провела в понедельник 1 февраля краткий визит в Гуш Эцион (находящийся под контролем Израиля район Иудеи, расположенный между Иерусалимом и Хевроном), сообщает телеканал Chanel 7, который является рупором правого лагеря. Хотовели заявила, что политикой нынешнего правительства остаётся «продолжать держаться за землю» и «создать непрерывную цепь поселений, в особенности в Гуш-Эцион, который полон наследия предков». Глава регионального совета Давиди Перель, также относящийся к правому лагерю, отметил, что визит замминистра Хотовели является позитивным началом процесса распространения полного суверенитета Израиля над спорным районом.

На этом фоне генеральный директор министерства иностранных дел Израиля доктор наук Дори Голд заявил, что Израиль должен публично и громогласно объявить о законности еврейских поселений на спорных территориях, даже если такая позиция неприемлема в глазах европейского сообщества. Госслужащим в Израиле запрещено состоять в партии и заниматься политикой, но доктор Голд делает вполне однозначные политические заявления, очевидно, не опасаясь за свою должность.

Визит делегации членов Совета Федерации во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Израиль и Палестину, продолжавшийся со 2 по 4 февраля, не произвёл должного общественного резонанса в Израиле, не смотря на его значение для развития сотрудничества между странами.

СМИ Израиля оставили практически без внимания сам факт визита, подписание межпарламентского договора между странами о дружбе и сотрудничестве, визит Матвиенко в Палестину, её встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином и с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Остались незамеченными и заявления сенаторов о готовности России принять участие в посредничестве для достижения постоянного соглашения между Израилем и Палестиной.

Иран и палестинцы

Возмущение вызвали в Израиле слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, посетившего Великобританию с первым за последние 12 лет официальным визитом. Высказывания Зарифа приводит 5 февраля Walla!News: «Что касается ситуации с Палестиной, то наша проверка привела нас, к сожалению, к выводу о том, что сионисты не могут жить в мире с соседями… Есть жестокие действия по отношению к палестинскому народу, практически ежедневно, и Иран не является частью этого — это не Иран виноват в убийствах жителей в Газе».

Согласно содержанию телефонного разговора заместителя руководителя государственного департамента палестинской организации Хамас Мусы Абу-Мазрука, который опубликован лондонской арабской газетой AsharqAl-Awsat, (на которую часто ссылаются израильские СМИ как на надёжный источник)Иран перестал оказывать какую-либо поддержку Хамасу с 2009 года. Несмотря на попытки Хамаса улучшить взаимоотношения с Ираном, последний ставил перед палестинцами множество трудновыполнимых условий, среди которых — помощь в налаживании отношений с Суданом. Как уточняет Walla!News, ограниченная финансовая поддержка Хамаса Ираном возобновилась с лета 2014 года. Хамас признана в Израиле террористической организацией.

Экономикав удовлетворительном состоянии

Израиль сможет стать экспортёром природного газа на региональном уровне с 2019 года. Такие выводы следуют из заявлений Бини Зомера, генерального директора Nobel Energy в Израиле и Нива Серены, руководителя отдела развития этой фирмы, которого цитирует бизнес-издание Globes.

Несмотря на падение цен на энергоносители, и связанной с этим необходимостью сокращать вложения в инфраструктуру и в развитие проектов, компания может прийти к окончательному инвестиционному решению в 2016 году, если будут заключены внутренние и международные контракты на поставку газа.

Требуются также определённые обязательства и готовность сотрудничать от государственных регуляторов. В таком случае будет завершена разработка месторождения, и первые поставки могут начаться уже в последнем квартале 2019 года. 31 января Nobel Energy сообщила в своём пресс-релизе о первом подписанном контракте на срок 18 лет и на $1,3 млрд с крупнейшим частным производителем электроэнергии в Израиле, компанией Edeltech. В прошлом году были подписаны меморандумы о взаимопонимании по поставкам природного газа в Египет и Иорданию.

Израильская оборонка находится в кризисе

В отличие от энергетики, военная промышленность Израиля находится не в самом лучшем состоянии, о чём свидетельствует кризис в крупном концерне оборонной промышленности — Israel Aerospace Industries. Руководство концерна планирует проведение чрезвычайных мер по «оздоровлению» предприятия и снижению расходов. Об этом сообщает бизнес-издание Calcalist.

Руководству концерна с помощью интенсивных переговоров с профсоюзным руководством удалось достигнуть временной договорённости о заморозке разгоревшегося трудового конфликта, и избежать начала забастовки работников концерна, намеченной на 7 февраля. Руководство компании и профсоюз продолжат переговоры о мерах по «оздоровлению» компании, и обе стороны воздержатся от односторонних мер в отношении друг друга.

Тем временем 5 февраля Calcalist сообщил о том, что рейтинговое агентство S&P заявило о подтверждении прежнего рейтинга Израиля на уровне A+ и о благоприятном дальнейшем прогнозе. Прогноз агентства основывается на ожидании того, что израильское правительство будет придерживаться постоянной фискальной политики, которая сохранит прежнюю долговую нагрузку на государственный бюджет, несмотря на коалиционные соглашения, которые «отъели» 8 млрд шекелей из госбюджета.

По оценке агентства, ожидаемый дефицит бюджета удержится ниже уровня 3%, что приведёт к некоторому снижению соотношения долга/валовый продукт относительно уровня 65%. Снижение этого показателя приведёт к пересмотру рейтинга в сторону его увеличения. А если структурные проблемы израильского хозяйства не будут решены, то рейтинг будет пересмотрен в сторону снижения. Среди таких структурных проблем S&P называет увеличение правительственных расходов. Другим риском является, по мнению аналитиков, риск снижения международной поддержки Израиля, что отразится немедленно на экономике страны, и приведёт к снижению рейтинга.

В статье, опубликованной на сайте тель-авивского Института исследований национальной безопасности (INNS) бригадным генералом резерва, исследователем-синологом Асафом Орионом, рассматриваются аспекты подписанного в ноябре 2015 года договора между КНР и Джибути о строительстве логистической военной базы.

Орион видит в создании военной базы Китая в Аденском заливе, а также в нарастающем присутствии Китая в Африке шанс для Израиля на реализацию выгодных совместных проектов в рамках трёхстороннего китайско-африкано-израильского сотрудничества. В качестве примера рассматривается внедрение современных израильских агропромышленных технологий на африканском континенте.