Тель-Авив, Израиль, 14 января, 2016, 23:25 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Яков Иосифович, добрый день! Вам в прошлом году разрешили въезд в Россию. Скажите, что для Вас это значит?

Это была их проблема, а не моя проблема. Соответствующие структуры пришли к выводу, наверное, что в данный момент их прошлое решение не соответствует реальной обстановке, и отменили его.

Вы воспользуетесь открывшимися возможностями?Вас еще не приглашали на ток-шоу?

Когда будет необходимость или причина, или желание приехать в Россию, то я приеду.Пока конкретных никаких предложений не было, но я думаю, что появятся. Я предполагаю, что в течение этого года буду в России несколько раз.

Перейдем к основной теме беседы. Прежде всего, хотелось бы узнать Ваше мнение о разрыве дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Чем это грозит миру, если Вы видите какую-либо угрозу в принципе?

Это не грозит миру ничем. Речь идет о внутренних проблемах исламского мира. Это отразится на ситуации на Ближнем Востоке. Поиск политического решения, которое требует участие Ирана и Саудовской Аравии, участия стран Персидского залива, будет затруднён, пока эти разногласия между ними не будут улажены. На попытки решения вопроса не лучшим образом влияют эти разногласия и неспособность прийти к общему решению, удовлетворяющему желания враждующих сторон.

Вы думаете, что возможны боевые действия между Тегераном и Эр-Риядом, а также их сателлитами?

Вряд ли, поскольку ни у тех, ни у других нет общей границы. Также ни у кого нет достаточно сил, чтобы начать реальные военные действия с какой-либо оперативной целью. Случайно могут быть столкновения, но для войны ни у тех, ни у других нет соответствующих возможностей.

А война на море, стычки в Персидском заливе возможны?

Какие-то столкновения возможны, но они не перейдут в полномасштабные боевые действия, потому, что для войны ни у одной из сторон нет достаточных военно-морских сил. При этом иранские военно-морские силы гораздо сильней саудовских, если мы говорим о Персидском заливе. А потом, залив полон американских и других кораблей, так что вряд ли что-то может произойти. Американцы меньше всего в этом заинтересованы.

Многие хотели бы увидеть какие-то конфликты и стычки в надежде, что подобные события повлияют на цены на нефть. Многие страны желали бы роста цены на нефть.

Я не думаю, что кто-то будет использовать военные столкновения для кратковременного всплеска цен на нефть, потому что мало кто может определить механизм формирования цен на нефть. Факт в том, что все оценки тех специалистов, которые утверждали, что они разбираются в теме, оказались неверными. А цена на нефть находится под влиянием намного более долгосрочных и глубинных процессов, чем те, которые заканчиваются через несколько часов или дней.

Поговорим о Сирии.Несколько дней назад западная пресса сообщила, что Россия напрямую поставляет современное и высокотехнологичное оружие ливанской «Хезболле». Потом появились опровержения. Как Вы считаете, Россия поставляла вооружения напрямую или она этого не делает, считаясь с интересами Израиля?

То, что Россия считается с интересами Израиля, на эту тему лучше всего выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и военное руководство страны. То, что на вооружении у «Хезболлы» есть современные противотанковые комплексы российского производства — это факт. Но Россия напрямую никогда не поставляла «Хезболле» никаких видов вооружения. Но вместе с тем, те виды вооружений, которые Россия поставляла сирийской армии, а также те, что когда-то были поставлены другим странам, были, например, на вооружении армии Ливии или Ирана, они попадают в руки «Хезболлы». Это тоже факт. И все переговоры, которые ведутся между израильским руководством и российским, они направлены прежде всего на то, чтобы заставить Россию принять более действенные меры, чтобы российское оружие не попадало к «Хезболле».

Кроме того, нам мешает то, что Россия, несмотря на все просьбы, не признаёт «Хезболлу» террористической организацией, а также не признаёт террористической организацией «Хамас». Это выглядит для нас не только не верным, но ещё и не соответствует политике России, заявленной в тот момент, когда её руководство говорило, что нельзя признавать деятельность любых террористических организаций, нельзя давать им легитимность. В данном случае, россияне отходят от тех же правил, которые они установили для самих себя.

Насколько «Хезболла» самостоятельна или она полностью управляется Ираном?

Она поддерживается Ираном, но это ливанская организация, шиитская. Иранцы желают видеть её в полном своём подчинении, но их влияние на «Хезболлу» хоть и огромное, но всё же не абсолютное.

На что сейчас похожи отряды «Хезболлы» — они ближе к регулярной армии или к партизанским отрядам?

Это неорганизованная полупартизанская «милиция», которая прошла довольно неплохую армейскую подготовку. Но эта организация понесла серьёзные потери в Сирии. Более полутора тысяч убитыми только в Сирии, не считая Ирака, и примерно в четыре-пять раз больше раненых. При численности организации в 15−20 тысяч человек брутто, это чрезвычайно серьёзные потери.

Насколько «Хезболла» полезна на сегодняшний день для ограниченного контингента российских войск в Сирии или для ослабшей сирийской армии?

Учитывая тот факт, что у России практически нет сухопутных войск в Сирии, за исключением того минимума, который необходим для охраны и обслуживания военных баз, и она не ведёт военных действий на земле, то у российских сил нет практически никакого взаимодействия с бойцами «Хезболлы». Россия взаимодействует в основном только с сирийской армией. Насколько сирийская армия использует те или иные подразделения «Хезболлы»? Пять-шесть тысяч бойцов, которые организованы чуть лучше сирийского ополчения, насчитывающего около восьмидесяти тысяч бойцов, являются некоторым подспорьем для сирийской армии в некоторых локальных стычках, которая насчитывает более ста тысяч человек. Однако критического значения участие «Хезболлы» не имеет.

Я могу сказать, что большее значение имеют силы сирийской оппозиции, которые взаимодействуют с Асадом и пользуются поддержкой российской авиации, они уже насчитывают около семи тысяч человек, и имеют некоторый вес.

Как Вы оцениваете успехи операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии?

С того момента, как Россия вмешалась в этот конфликт, произошло два процесса. Первый — перелом в самой гражданской войне. Полностью прекратились наступления всех видов оппозиции или террористических организаций, которые до этого захватывали всё больше новых земель. Мало того, сирийская армия при помощи «Хезболлы», российских и иранских советников медленно, но последовательно освобождает всё больше новых территорий, захватывая те или иные критические точки, имеющие или оперативное, или тактическое значение. Эти успехи, в конце концов, приведут к тому, что или оппозиция будет сломлена на территории между морем и Ефратом, или сирийское руководство войдёт в процесс переговоров с позиции силы, а не с позиции слабости.

Вопрос ухода Асада, как непременное условие переговоров, практически снят с повестки дня. В течение какого времени будет подавлена вся оппозиция или основные её исламистские части — это вопрос времени. Сирийская армия оказалась намного менее боеспособной, чем рассчитывали и планировали российские военные специалисты, но она достигает своих целей последовательно и систематически на всех участках фронта.

В то время, когда в Сирии находятся Воздушно-космические силы России, обладающие прикрытием из современных комплексов ПВО С-300 и С-400, израильская авиация успешно наносит удары по боевикам «Хезболлы» на территории Сирии. Каким образом стали возможны израильские ракетно-бомбовые удары на территории Сирии?

Во-первых, Россия разместила в Сирии системы противоракетной и противовоздушной обороны, например, системы на морских платформах, оснащённых С-300, вначале на базе ракетного крейсера «Москва», а потом на базе крейсера «Варяг», а также системы С-400 на суше и системы ближнего радиуса. Все эти системы предназначены для защиты российских войск и баз, а не территории Сирии как таковой, или сирийских военных баз. Поскольку удары израильской авиации не направлены против российского контингента войск, то Россия не предпринимает никаких действий, чтобы им препятствовать.

Во-вторых, существует договорённость и работают механизмы координации действий как российского контингента войск, так и израильского правительства о том, что ни одна сторона не станет предпринимать действий, несущих угрозу другой стороне. А те действия, которые необходимо производить, они координируются на оперативном уровне. Поэтому нет никаких причин, если договорённости и дальше будут соблюдаться, для возникновения каких-либо конфликтов между российским контингентом войск и израильскими ВВС.

Беседовал Равид Гор, израильский журналист — специально дляИА REGNUM

Справка ИА REGNUM:

Яков Иосифович Кедми (Казаков) родился в СССР. Эмигрировал в Израиль в 1966 году. Руководил израильским разведывательным агентством «Натив» с 1992-го по 1999 годы. Вплоть до выхода на пенсию работал на территории РФ. С 2001 года по конец 2015 года в отношении Кедми действовал запрет ФСБ на въезд в Россию.