Россия остаётся в центре внимания

ИА REGNUM

Тема войны в Сирии при российском участии продолжает оставаться одной из доминирующих в израильской прессе. Мы рассказывали ранее об откровенно антироссийских публикациях в СМИ в последний период. Так, например, известный в Израиле военный обозреватель Рон Бен-Ишай продолжает публиковать антироссийские статьи на сирийскую тему на портале Ynet, (интернет-версия леволиберальной газеты YediothAharonoth). Новая статья аналитика имеет многозначительный заголовок «Израиль решил: Асад и Иран более опасны, чем ДАИШ». Автор утверждает со ссылкой на высокопоставленного политического деятеля, что «после проверки двух плохих вариантов в Израиле пришли к выводу, что стабилизация власти Асада в Сирии и его союз с Ираном и «Хезбаллой» опаснее для безопасности Израиля, чем продолжение хаоса в Сирии».

Рон Бен-Ишай имеет информированные источники в Генштабе ЦАХАЛа, а «высокопоставленного деятеля», на которого ссылается журналист в обзоре, нетрудно вычислить — это министр обороны Израиля Моше Яалон. Он и раньше выступал с аналогичными заявлениями.

Несмотря на заголовок, в котором фигурируют Иран и Асад, первая часть обзора в значительной мере посвящена «раскрытию коварных замыслов Кремля». Россия, согласно Бен-Ишаю, использовала угрозу ДАИШ как предлог для того, чтобы военной силой закрепить, защитить свои стратегические интересы в регионе, удержав от падения правительство Асада, и якобы поэтому русские самолёты практически не бомбят боевиков ДАИШ, сконцентрировав усилия на уничтожении сирийской оппозиции.

От портала Ynet не отстает либеральная газета Maariv, опубликовавшая материал, в котором обвиняет Россию в демонстративном пренебрежении к Совету Безопасности ООН в следующих выражениях: «Авторитет Совета Безопасности ООН, как единственного органа, который имеет право применять силу для принуждения к соблюдению его решений, пошатнулся после того, как такие члены, как Северная Корея, Судан, Нигерия и Иран продемонстрировали пренебрежение Совету. А вызывающее игнорирование Россией — державой, которая является членом Совета и обладает правом вето — решения, которое постановило, что присоединение полуострова Крым является нарушением международного закона, только ускорило процесс заката Совета».

Forbes Israel также решило уделить внимание России и проанализировать тот факт, что иск России к Украине по делу о взыскании государственного долга в 3 млрд долларов будет слушаться в гражданском суде Лондона. Согласно выводам издания, данный прецедент будет способствовать повышению авторитета британской судебной системы и законодательства, что должно сделать Лондон привлекательным местом для решения споров частных инвесторов с третьими странами. Таким образом, Россия прямым образом способствует усилению Лондона как центра мировой экономики и центра решения международных правовых споров.

ЦАХАЛ остро нуждается в американской военной помощи

21 февраля в Израиле начались международные учения JuniperCobra 16. Они проходят в восьмой раз с 2001 года. Для проведения совместных маневров прибыли около 1700 американских солдат из штаба армии США в Европе — EUCOM. В рамках мероприятий будет отрабатываться отражение атак с территории Израиля тактическими и баллистическими ракетами ближнего и дальнего радиуса действия, уточняет ежедневная газета IsraelHayom,лояльная к правой правящей коалиции.

Между тем военная промышленность Израиля испытывает регулярные трудности. Ранее ИА REGNUM сообщало о финансовых проблемах в IsraelAerospaceIndustries, которые вызвали трудовые конфликты между работниками и руководством концерна. На этот раз издание Maariv, которое вместе с газетой The Jerusalem Post принадлежит одному владельцу и относится к умеренному леволиберальному лагерю, сообщает о серьёзных проблемах в разработке всех трёх основных перспективных систем ПРО страны: Arrow, Iron Dome и MagicWand. Первые два комплекса более известны некоторым читателям под названиями ХЕЦ и «Железный купол». Причинами проблем, вызвавших задержки во введении в строй этих важнейших для безопасности Израиля систем, издание называет череду отставок и увольнений ключевых фигур, от которых зависело эффективное управление процессами разработки и испытаний.

Так, центральная фигура в разработке систем ПРО подполковник резерва инженер Яир Рамати был отстранён от должности после того, как он совершил преступление в сфере информационной безопасности (потерял ноутбук, содержащий секретные материалы). Это не единственное увольнение, которое нарушило рабочий процесс. Второй причиной стагнации издание называет неясные перспективы касательно объёмов и сроков выделения американской военной помощи, без которой в Израиле невозможна реализация столь дорогих и масштабных технологических проектов.

Получение американской военной помощи на ближайшее десятилетие является одним из основных направлений, в котором израильская дипломатия работает сейчас наиболее усердно. Maariv утверждает, «что одним из условий, установленных администрацией в Вашингтоне для значительного увеличения объёма военной помощи Израилю, было достижение существенного компромисса с палестинцами, чтобы вновь мотивировать замороженные политические переговоры». «Однако премьер-министр отказался от своего первоначального согласия, отчасти из-за ожидаемого противодействия со стороны правого нацистского лагеря его узкой коалиции», — заключает издание.

Газета Israel Hayom раскрыла читателям некоторые дополнительные сведения о переговорах по вопросу об американской военной помощи Израилю. Так, эта тема обсуждалась между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и вице-президентом Джозефом Байденом на экономическом форуме в Давосе в конце января и будет снова поднята во время ожидаемого визита Байдена в Израиль в начале марта. Ранее Нетаньяху обсудил с Обамой вопрос увеличения размеров гранта и приближение срока первого транша. А во время визита Нетаньяху в Белый дом 9 ноября прошлого года они условились, что первая часть денежной помощи поступит уже в 2017 году, рабочие группы двух стран обсудят вопрос повышения ежегодного гранта с 3 миллиардов до 5 миллиардов долларов.

На тему сложных взаимоотношений между Израилем и США пишет и интернет-издание консервативного правого лагеря AruzSheva. Согласно опубликованному материалу, особую пикантность этим отношением придаёт желание Израиля поддерживать хорошие отношения с соперником США на геополитической арене — Россией. Административный директор министерства иностранных дел Дори Голд посетил 18 февраля Россию, где провёл совещания с высокопоставленными представителями российского правительства. Издание отмечает, что подобные визиты тщательно отслеживаются и анализируются американцами в свете большого напряжения в отношениях между Россией и США.

Именно по этой причине в Москву был отправлен не политик, а профессиональный сотрудник МИДа, чтобы продемонстрировать сторонним наблюдателям, что целью визита является решение насущных рабочих вопросов, далёких от принятия далеко идущих геополитических решений. Израиль не заинтересован обострять отношения ни со своим главным союзником, ни со странами Европы, демонстрируя слишком тесные связи с Кремлём.

Israel Hayom сообщает также эксклюзивную информацию о планируемой 20 марта поездке главы израильского правительства Нетаньяху в Вашингтон, где он выступит с речью на конференции AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Как сообщает издание, пока что Иерусалим и Вашингтон не договорились о встрече между Нетаньяху и Обамой во время пребывания первого в США.

Тройной союз средиземноморских карликов

Несмотря на то, что американская администрация оказывает давление на Иерусалим с целью заставить его предпринимать больше усилий и идти на уступки для нормализации отношений с Турцией, дипломаты Израиля пока добиваются успехов на другом участке.

Тройной геополитический союз между Израилем, Кипром и Грецией стал закономерным следствиям многолетних усилий Иерусалима по укреплению военно-экономического сотрудничества с Никосией и Афинами, а также следствием дипломатического напора правительства Нетаньяху, наблюдаемого с начала этого года.

Этому вновь создаваемому геополитическому блоку посвятила обзорную статью старейшая англоязычная газета Израиля The Jerusalem Post. Автором выступил Аарье Мекель, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегина-Садата, работавший в Греции с 2010 по 2014 год в качестве дипломата.

По мнению Мекеля, три страны, укрепляя новый союз, занимаются этим на фоне своих плохих отношений с Турцией, и поэтому стараются никак не подчёркивать и не упоминать военные аспекты сотрудничества, делая акцент на туризме, энергетике, науке и технологиях. Мощная фигура Турции отбрасывает устрашающую тень на новый геополитический блок. Греция и Кипр желают отдаления Израиля от Турции и должны продемонстрировать ему выгоду от дружбы именно с ними. Американцы, в свою очередь, очень заинтересованы в нормализации отношений Иерусалима с Анкарой. Израиль же выигрывает при любом развитии ситуации. Вот как это описывает автор: «Этот блок имеет как военное, так и политическое значение. Греция готова прямо сейчас помочь Израилю в делах Европейского союза, как это и произошло недавно, когда он возглавил оппозицию к идее маркировки продуктов из израильских поселений. Это представляет собой резкое изменение политики Греции в рамках ЕС. Кипр почти автоматически поддерживает греческую позицию, которая дает грекам двойной голос в рамках институтов ЕС. Более близкие израильские отношения с Грецией и с Кипром могут также служить для того, чтобы подтолкнуть Турцию к проявлению большей гибкости в переговорах о нормализации связей между Анкарой и Иерусалимом».

«Русская» пословица стала причиной скандала

Самой скандальной внутриизраильской темой прошедшей недели стал случай выявленной в школьном учебнике расистской пословицы. Абсолютно все ведущие СМИ сочли своим долгом осветить этот вопиющий случай.

По информации, опубликованной 18 февраля порталом MAKO, принадлежащим медиахолдингу, владеющему 50% эфирного времени на 2-м телеканале, в школьном учебнике по обществознанию находится абзац под названием «Пословицы, проистекающие из разных народов». Русским в этом учебнике приписана следующая пословица: «Праздник без водки — что моряк без лодки». В других приведённых пословицах нет никаких намёков о тех или иных негативных чертах разных народов.

«Мы согласны, что это не самый удачный выбор пословицы. Авторы примут это во внимание, но сейчас невозможно извлечь пословицу из книги. Когда решат выпустить обновлённое издание, пословицу удалят из книги», — цитирует MAKO ответ министерства образования на просьбу о комментарии.