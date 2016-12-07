



ИА REGNUM

«Аятоллы побеждают в схватке за Ближний Восток»

Поразительная по откровению обзорно-аналитическая статья о ситуации на Ближнем Востоке опубликована в либеральном издании Mida. Этот материал заслуживает самого тщательного изучения. Мордехай Кидер, профессор Университета Бар-Илан, арабист, специалист по Сирии и телеведущий дал своей статье заголовок: «Время Ирана: Аятоллы побеждают в битве за Ближний Восток». Собственно, главный вывод зашифрован в заголовке, а почти весь текст посвящён обоснованию заголовка и рассказу о том, как это ужасно.

Кидер сожалеет о том, что американские покровители в лице администрации Обамы кидают своих союзников-саудитов и созданные саудитами террористические организации, ведущие войну в Сирии с правительственными войсками. Не меньшее сожаление у аналитика вызывает неспособность американцев поставить террористам в Сирии современные ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), чтобы они могли сбивать сирийские и российские самолёты. «Путин поддерживает всеми силами Асада и Иран, в то время как Обама бросил Саудовскую Аравию и её союзников под колёса автобуса», — так описывает ситуацию автор.

По его словам, продолжается противостояние двух гигантов, Саудовской Аравии и Ирана, в битве за контроль над Ближним Востоком. Сражение ведётся руками бойцов «прокси-организаций»: ДАИШ, Ан-Нусра, «Братья-мусульмане» (организации, запрещенные на территории РФ — прим. ред.) и иные ваххабиты — со стороны саудитов; хуситы, «Хезболла» и иракское ополчение — со стороны Ирана. Иран побеждает, практически уже контролируя ал-Ма́шрик — регион восточнее Израиля, с перспективой установить контроль над значительными территориями в Йемене после заключения мирного соглашения.

Кидер называет причины того, почему Иран получил преимущество в схватке: реальная поддержка со стороны России, невыполнение США своих союзнических обязательств перед саудитами и террористами, нерешительность администрации Обамы в деле защиты интересов союзников, ядерное соглашение, которое позволило Ирану получить огромные средства с замороженных счетов, плохое экономическое положение Саудовской Аравии, разрушение союза между турками, египтянами и саудитами, в результате чего турки перестали поддерживать ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).

Что же делать в сложившейся ситуации, вопрошает профессор? Надежды на Трампа, который «выражает намерение дружить с главным врагом Израиля — Путиным», нет совсем. Поддержки от США союзникам Израиля — саудитам и ИГИЛ, чтобы те и дальше воевали с Асадом, аятоллами и русскими — ожидать тоже не стоит. А поскольку США не выступят против Ирана и его союзников, то Израилю остаётся только надеяться на себя, наращивать мускулы и готовиться к войне.

Израиль продолжает готовиться к войне

Первые два самолёта «Адир» — самолёт-невидимка F-35I в его израильской версии — приземлятся 12 декабря в Израиле на базе Неватим в пустыне Негев, сообщает портал Walla!News. На базе Неватим была построена новая инфраструктура, в которую входят современный авиасимулятор и обучающий класс, с продвинутыми программами симуляции, которые позволяют имитировать одновременный полёт нескольких самолётов «Адир», связанных друг с другом. 27 ноября кабинет безопасности единогласно принял решение о заказе ещё 17 самолётов-невидимок F-35I «Адир».

Таким образом, общее количество самолётов-невидимок, которые поступят на вооружение, составит 50 штук. В августе этого года министерство безопасности Израиля достигло новых соглашений с министерством обороны США по поводу приобретения 33 самолётов, которые поступят в Израиль до 2021 года. Среди них будет один экспериментальный борт, на котором будут испытываться и разрабатываться израильские системы вооружения для F-35I.

Как сообщает портал, ЦАХАЛ также рассматривает возможность приобретения и новых самолётов F-15 четвёртого поколения. В ЦАХАЛе рассматривают вопрос создания дополнительной бригады специального назначения, объясняя это угрозой ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны границы, проходящей по Голанским высотам, уточняет портал Walla!News.

Портал цитирует неназванного высокопоставленного офицера ЦАХАЛа, который указал на авиадесантную бригаду как на наиболее вероятную кандидатуру, на базе которой будет создаваться новая часть. По словам анонимного офицера: «Бригада специального назначения создаётся таким образом, чтобы она была способна вести боевые действия на территории врага полностью самостоятельно. Её миссии будут коренным образом отличаться от задач других бригад».

Уже месяц на страницах израильской прессы не утихает коррупционный скандал вокруг соглашения о покупке Израилем у Германии новых подводных лодок. Российского читателя мало заинтересует тот факт, что личный адвокат и друг премьер-министра Нетаньяху оказался представителем немецкого концерна — производителя подводных лодок. Другие аспекты сделки представляются куда более интересными. Среди них — сведения о том, что бывший министр безопасности Яалон и руководство флота считают заказ новых лодок абсолютно ненужным, расточительным шагом. Но, несмотря на этот факт, решение о приобретении подлодок было принято кабинетом безопасности с Нетаньяху во главе.

Тематический военный сайт IsraelDefence рассмотрел некоторые вопросы в связи с этой сделкой, например, зачем нужно заказывать ненужные сейчас подлодки, каков интерес Германии в субсидировании трети от стоимости сделки и что же, на самом деле, Израиль приобретает сейчас в Германии? Израиль и Германия подписали меморандум о взаимопонимании — не договор о приобретении трёх подлодок совершенно нового проекта. Тактико-технические характеристики будущих субмарин ещё даже не обговаривались сторонами.

Сейчас Израиль уже располагает пятью подлодками проекта «Дельфин», из них одна — устаревшей версии и одна ещё не вошла в строй. Последняя, шестая, субмарина из этой серии должна быть достроена в 2019 году. По сообщениям иностранных СМИ, Израиль приспособил 650-мм торпедные аппараты своих субмарин для пуска крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. Таким образом, субмарины являются для Израиля единственной надёжной и неуязвимой платформой для размещения ядерного оружия возмездия. Поэтому логично предположить, что правительство стремится использовать благоприятные обстоятельства для приобретения этих носителей ядерного вооружения, несмотря на их очевидную ненужность для выполнения текущих боевых задач.

Как отмечает портал, сейчас в Германии у власти находится наиболее дружелюбное к Израилю правительство во главе с Меркель, которое к тому же готово субсидировать треть от стоимости сделки, оцениваемой в полтора миллиарда долларов. Совсем не очевидно, что в будущем в Германии будет такое же произраильское правительство. У канцлера Меркель есть глубокие религиозные убеждения касательно обязательства обеспечить выживание государства Израиль, предоставив ему необходимое вооружение. Интересом Германии, как утверждается, является обеспечение непрерывной работы судостроительной верфи. Традиционно умения немецких судостроителей в области постройки подлодок считаются стратегическим активом. Кроме того, у нынешнего правительства Германии действительно особая симпатия к Израилю и его военным потребностям.

Между тем израильские журналисты выяснили, кто заработает на сделке между Германией и Израилем. Экономическое издание Calcalist, ссылаясь на журналистское расследование, проведённое газетой Yedioth Aharonoth, рассказало, что немецкий концерн ThyssenKrupp AG, который строит все субмарины и корабль «Саар 6» для ВМС Израиля, находится в частичном владении иранской государственной инвестиционной компании IFIC, Iran Foreign Investment Company.

Эта организация является основной государственной компанией, инвестирующей деньги иранского правительства, через два дочерних предприятия, и владеет 4,5% акций немецкого концерна. В Израиле обеспокоены возможностью доступа иранских акционеров к информации по одному из самых секретных проектов ЦАХАЛа.

«Израиль радуется маленьким победам»

Как сообщает IsraelDefence, 23 ноября компания «Элбит» опубликовала пресс-релиз о том, что её дочерняя компания Elbit Systems of America выиграла тендер вида IDIQ на пять лет на производство и поставку армии США неопределённого количества миномётных комплексов на максимально возможную сумму в $103 млн.

Первый заказ на незначительное количество миномётов фирма уже получила. «Элбит» подписала соглашение с компанией US Army’s Waterviet Arsenal из Нью-Йорка, которая станет второстепенным подрядчиком — производителем комплектующих для миномётов. Данный контракт закрепляет за фирмой Elbit Systems of America статус лидирующего производителя миномётных комплексов для армии США.

Портал Walla!News опубликовал статью военного аналитика Амира Бухбута от 30 ноября «Молчание — знак согласия: молчание Кремля означает признание красной линии Израиля в Сирии», в которой тот выражает удовлетворение от «маленькой победы» Нетаньяху над Владимиром Путиным. Бухбут комментирует сообщения сирийского телевидения о том, что Израиль нанёс авиаудары с территории Ливана в ночь с 29 на 30 ноября по колонне, якобы перевозящей оружие для «Хезболлы», и по складу в районе Дамаска. В течение целого дня, вплоть до публикации статьи в 18:30, никакой реакции из Кремля не поступило. Этот факт, по словам военного аналитика, свидетельствует о том, что президент Путин признал право Израиля бомбить кого он посчитает нужным, если посчитает нужным, ради своей безопасности, даже если удар наносится по союзникам России в борьбе против ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).

Бухбут опасается, что решение Белого дома во главе с избранным президентом Трампом сократить участие США в сирийской кампании и уменьшить военное присутствие во всём регионе нарушит относительное равновесие на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, позволит русским чувствовать себя более свободными и менее обязанными перед Израилем. Но пока что у русских нет решимости нарушить правила игры, когда израильские пилоты летают спокойно, где хотят, не опасаясь систем С-300 и С-400.