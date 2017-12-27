Ольга Тихонова
Последние публикации
Главой Самары стала Лапушкина. Декорация или перемены?
Депутаты Самарской городской думы проголосовали за назначение главой Самары Елены Лапушкиной, ранее возглавлявшую администрацию Железнодородного района областной столицы. Почему выбор врио губернатора Дмитрия Азарова, который заверил, что базовым качеством нового мэра станет порядочность и...
27 декабря 2017
Тольятти в ожидании: мэра только проверят или снимут?
В Самарской области продолжает набирать обороты скандальная история, связанная с мэром Тольятти Сергеем Анташевым: был ли он одновременно директором местного филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» и главой автограда, а также получал ли он денежные средства (бонусы) как руководитель коммерческой структуры...
15 декабря 2017
Самарским пенсионерам разрешили безлимитный проезд. Де-факто
В Самарской области врио губернатора Дмитрий Азаров распорядился не высаживать пенсионеров и других льготников из муниципального транспорта, если у них исчерпан лимит на 90 поездок, и не требовать с них оплаты. Региональная власть вынуждена прислушаться к роптанию пожилых людей, которые, считая...
4 декабря 2017
Суд над памятью погибшего фронтовика в Самаре: продолжение
В Самарской области произошло событие, которое можно назвать преступлением против памяти о погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Ирина Королёва — внучка геройски погибшего фронтовика Егора Ивановича Каурова — прошла два суда, чтобы имя ее деда было занесено и увековечено на стеле в...
22 ноября 2017
Террор «радаевских»: зачем глава Саратова отпустил цены на проезд
Новый глава Саратова Михаил Исаев 16 ноября подписал постановление № 3494, которым отпустил цены на проезд в автобусах на всех городских маршрутах. В документе не указан «потолок» цен, который должны учитывать перевозчики при повышении тарифов, но прописано, что «руки у них развязаны» с 10 и с 11...
21 ноября 2017
Чиновникам не важно, геройски погиб или умер: история одного солдата
В Самарской области Ирина Королева судится с администрацией Волжского района и ее руководителем Евгением Макридиным за то, чтобы в поселке Смышляевка на стеле в честь павших в годы Великой Отечественной войны односельчан было увековечено имя ее деда Каурова Егора Ивановича, погибшего на фронте в...
16 ноября 2017
В Самаре выборы мэра и гордумы отложили на неизвестный срок
Депутаты Самарской губернской думы большинством голосов отклонили поправку в закон «Об осуществлении местного самоуправления на территории Самары», внесенную парламентарием Михаилом Матвеевым. Как сообщало ИА REGNUM, цель законопроекта — вернуть выборы мэра Самары и депутатов городской думы. 10...
15 ноября 2017
Главой Самары станет женщина?
Главой Самары станет женщина, сообщил ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, но назвать ее отказался. Источники в элите утверждают, что речь идет о кандидатуре главы Железнодорожного района Самары Елене Лапушкиной, которая считается выдвиженцем врио губернатора Дмитрия Азарова...
15 ноября 2017
Политические торги за пост главы Самары
В самарской элите идут политические торги за тёплые чиновничьи места, которые уже вылились в публичное пространство. На заседании комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы 10 ноября обсудили поправки в областной закон о местном самоуправлении, которые продлят полномочия...
10 ноября 2017
Главе Тольятти Анташеву готовят отставку?
Первая информация о том, что главу Тольятти Сергея Анташева вызвали в прокуратуру, появилась в блоге депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева. В прокуратуре Тольятти ИА REGNUM не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако история с Анташевым один в один напоминает отставку...
7 ноября 2017
Драка алкогольного лобби в Самарской области
В Самарской губернской думе прошли слушания законопроекта по снятию региональных ограничений на продажу алкоголя, которые напоминали хорошо отрежиссированное действие под названием «широкое общественное обсуждение». Представители общественных организаций (сплоченные, как утверждают политики...
3 ноября 2017
Кто «наваривается» на благоустройстве Тольятти?
При реализации программы благоустройства в Тольятти нарушения выявлены на 11 площадках и городская администрация неправомерно заплатила по контрактам на благоустройство несколько миллионов рублей. Об этом в своем блоге написал депутат гордумы от КПРФ Максим Гусейнов, ссылаясь на проверку...
2 ноября 2017
«Мягкая революция» в Самаре: зачем врио губернатора сохранил лицо Фурсову
Самарцев волнует вопрос — зачем врио губернатора Дмитрий Азаров сохранил лицо главе Самары Олегу Фурсову, предложив ему должность министра труда, занятости и миграционной политики в региональном правительстве? В самарской элите удивлены не меньше, поскольку «наблюдались признаки того, что последует...
27 октября 2017
Перед выборами президента: реакция ЦИК на крупные скандалы в регионах
ЦИК России «реально заинтересован» в повышении прозрачности выборов и доверия к итогам голосования, а ее глава Элла Памфилова многое делает для этого. Особую значимость эта задача приобретает накануне выборов президента страны. Так считают политологи, полагая, что в ближайшие месяцы достаточно...
26 октября 2017
Концессия водоканалов: «Драка пауков в банке за деньги населения»
Саратовские власти завили, что к концу года МУПП «Саратовводоканал» перейдет в частные руки концессионера, и что это единственный способ спасти стратегическое предприятие, обеспечивающее город питьевой водой. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Александр Анидалов — в числе противников...
20 октября 2017
Тест школьников на наркотики: «Одного тестирования мало. Нация вымирает»
Минобразования РФ подготовило проект приказа о ежегодном социально-психологическом тестировании на наркотики школьников и студентов колледжей и вузов, начиная с основного уровня общего образования, то есть с пятого класса. Председатель Саратовской региональной общественной организации трезвости и...
20 октября 2017
Концессионная «битва» олигархов за «Саратовводоканал»: чья «крыша» круче
В Саратове муниципальное унитарное производственное предприятие (МУПП) «Саратовводоканал» является монополистом по обеспечению населения питьевой водой и водоотведению. Как говорят специалисты, вероятность возникновения на водопроводных сетях повреждений даже не поддается прогнозу — сети изношены...
18 октября 2017
Самарские министры шесть часов оправдывались за антисоциальный пакет
В Самарском областном правительстве прошло первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению. Как сообщил ИА REGNUM депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, врио губернатора Дмитрий Азаров заявил собранию, что не хочет уподобляться тем, кто принимал...
13 октября 2017
Врио самарского губернатора назначил бизнесмена полпредом при президенте
Врио главы Самарской области Дмитрий Азаров назначил временно исполняющим обязанности вице-губернатора — полномочного представителя губернатора при президенте и правительстве РФ Андрея Когтева, который хорошо известен в регионе как комсомольский вожак, бизнесмен, банкир и главный федеральный...
11 октября 2017
Спасти «Фабрику-кухню» в Самаре: пока ищут подрядчика, она может рухнуть
Принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией ООО СК «ЭТС» и поручено заказчику ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» провести новые торги на завершение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня...
9 октября 2017