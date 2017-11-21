Саратов, 21 ноября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Новый глава Саратова Михаил Исаев 16 ноября подписал постановление № 3494, которым отпустил цены на проезд в автобусах на всех городских маршрутах. В документе не указан «потолок» цен, который должны учитывать перевозчики при повышении тарифов, но прописано, что «руки у них развязаны» с 10 и с 11 декабря (в зависимости от маршрута). Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Геннадий Свиридов произнес дежурные слова про то, как мэрия приложит все усилия, чтобы переход на свободные цены прошел «наиболее безболезненно». У политолога Игоря Семёнова другое мнение:

Gov.ru Михаил Исаев

«Мантрами про «безболезненный переход», слишком похожий на подобный вынужденный шоковый переход на свободное ценообразование 1992 года, никого не обманешь — вопрос стоит именно «болезненный», и степень этой болезненности в текущей ситуации никто гарантировано определить не сможет», — отмечает он, делая акцент на политической обстановке в регионе.

Как отметил эксперт ИА REGNUM, есть стойкое ощущение что это «первая ласточка» больших и негативных перемен в городе (хотя куда уже хуже). Чтобы понять, что же сейчас происходит, нужно разделить одну проблему на три вопроса. Первый — почему вообще в Саратове «отпущены» цены на проезд в маршрутках? Второй — почему это сделано сейчас? Третий — как это сделано?

«Цены на проезд для населения в регионах пошли вверх, поскольку денег в городских и региональных бюджетах на компенсацию уже нет, кризис нарастает и вырывается из управляемого русла, несмотря на приближение президентских выборов — что само по себе беспрецедентно, — пояснил Семёнов. — Это объективный процесс, но волна в стране только поднимается и затронула всего несколько регионов. Почему это произошло именно в Саратове, именно сейчас, после назначения нового главы города Михаила Исаева, перед выборами президента и на фоне демонстративно затратного городского благоустройства? Это крайне неприятный для жителей Саратова знак, предвещающий нарастание проблем, которые будут связываться теперь с фигурой нового главы».

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По словам политолога, «областная власть отказала Исаеву в финансировании, рассматривая его как «чужого» главу, навязанного администрацией президента России, но страдать вместе с ним будут простые саратовцы».

«И дело не только в самих маршрутках и том, кому они принадлежат, — сказал эксперт. — Катастрофическая ситуация с городским электротранспортом не оставила Исаеву выбора — чтобы спасти хоть что-то, нужно для начала увеличить его пассажиропоток, а для этого проезд в трамваях и троллейбусах должен стать сильно дешевле, чем на маршрутках, а затем уже можно будет поднимать плату за проезд и на них. Платить за это придется нарастанием протестных настроений, и Исаеву уже, судя по всему, плевать на это. Выбираться он, очевидно, никуда больше не собирается, и это хорошая новость для губернатора Валерия Радаева — сильным конкурентом на следующих выборах меньше».

Alexander Anders Тролейбус

Развивая тему политики и отношений губернатор — мэр, Семенов отметил:

«Но плевать ли теперь на падение рейтинга власти в городе самому Радаеву? Поражает и то, что всю ответственность за столь непопулярное решение беспечно взял на себя лично сам новый глава Исаев, даже не попытавшись переложить часть ответственности — на депутатов гордумы от «Единой России», отказавшихся поддержать его предложения по корректировке бюджета, на область и губернатора, весьма своеобразно финансирующих столицу региона. Либо у него полностью отсутствует пиар-служба и политическое чутье, либо он устремился во все тяжкие и приступил к террору «радаевских» — не перед лицом граждан, а перед лицом Кремля. Ситуация в городском хозяйстве, судя по всему, «на грани», если не «за гранью», и Саратов ждет по настоящему «веселая» зима».

Прокуратура проверит законность принятого Исаевым постановления, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Стоит отметить, что мэрия пытается «выкручиваться» с помощью сказок о том, что печется о комфорте горожан, и незатейливых обещаний про то, как будет держать вопрос на контроле. Губернатор Радаев тоже на фоне своих речей о заботах и чаяниях людей 8 ноября подписал постановление о прожиточном минимуме на третий квартал 2017 года, сократив его для всех слоев населения. На душу населения прожиточный минимум установлен в размере 8750 рублей (меньше на 168 рублей, чем во втором квартале), для трудоспособного населения — 9402 рубля (урезан на 179 рублей), для пенсионеров — 7206 (минус 152 рубля), для детей — 9003 (минус 156 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после сентябрьских выборов губернатора и депутатов областной думы глава региона Валерий Радаев отправил в отставку мэра Валерия Сараева из-за многочисленных нарушений во время голосования. В октябре депутат Госдумы от Саратовской области Михаил Исаев досрочно сложил полномочия и приступил к исполнению обязанностей главы администрации Саратова. Он прошел формальную процедуру конкурсного отбора на пост градоначальника, и 10 ноября был избран главой Саратова.