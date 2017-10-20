В Саратове муниципальное унитарное производственное предприятие (МУПП) «Саратовводоканал» является монополистом по обеспечению населения питьевой водой и водоотведению. Как говорят специалисты, вероятность возникновения на водопроводных сетях повреждений даже не поддается прогнозу — сети изношены на 80%, а где-то и на все 100%. Ежедневно, как «фронтовые сводки», МУПП публикуются сведения о домах, оставшихся без воды. Наученные горьким опытом горожане хранят в своих квартирах пятилитровые бутыли и канистры с запасом питьевой воды. И платят при этом столько, сколько указано по тарифу. Некоторые эксперты утверждают, что именно это так привлекает олигархические структуры: потребители безропотно взвалят на свои плечи любой тариф и фактически сами станут инвесторами. Поэтому «гиганты» играют мускулами друг перед другом, чья «административная крыша» круче, чтобы выиграть в концессию «Саратовводоканал». Их не смущают ни изношенные сети, ни долги МУПП в размере 1,2 млрд рублей.

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Власти утверждают, что концессионер, вкладывая миллиардные средства в модернизацию стратегического для города предприятия, от которого зависит жизнь и здоровье людей, в будущем получит прибыль. Именно в этом интерес концессионера. Но есть и другое мнение: платить за всё будут рядовые потребители, и не только за услуги, но и за все копившиеся десятилетиями издержки. А концессионер сможет смело выводить собранные с саратовцев огромные средства. Поэтому находящийся в плачевном состоянии «Саратовводоканал» — лакомый кусок для финансовых групп, и битва за него идет нешуточная.

Есть такая байка у специалистов: если подсчитать в городе все платежки за воду и сравнить суммы с отпускной мощностью водоканала, то окажется, что жители заплатили в два раза больше, чем потребили воды.

Стратегический объект

МУПП «Саратовводоканал» — крупнейшее стратегическое предприятие городского коммунального комплекса со статусом гарантирующего поставщика. Предприятие обеспечивает водоснабжение питьевой воды (в соответствии с требованиями СанПиЛ 2.1.40.107 4−01) и водоотведение более 840 тыс. жителей города, свыше 9 тыс. предприятий и организаций, в том числе социальной сферы, а также 320 котельных ПАО «Т Плюс», «Энергосбытовой компании», ТЭГК, МУП «Коммунальные тепловые сети» и других ведомств (в том числе крышных котельных жилых домов и административных зданий) в Саратове и в ряде населенных пунктов Саратовского района.

«Проблемы, которые стоят перед МУПП «Саратовводоканал», носят системный характер и присущи жилищно-коммунальной отрасли в России в целом, их разрешение видится в привлечении финансовых средств как частного инвестора в рамках государственно-частного партнерства, так и за счет бюджетов разного уровня, — пояснил ИА REGNUM генеральный директор МУПП «Саратовводоканал» Павел Ворсунов. — Без утверждения долгосрочной целевой программы по вложению денежных средств в строительство новых и реконструкцию (модернизацию) существующих объектов водоснабжения и водоотведения кардинально исправить ситуацию крайне затруднительно».

На сегодняшний день износ сетей МУПП составляет от 80 до 100%. За прошедший период текущего года зафиксировано 4970 повреждений на сетях водопровода, то есть в среднем 552 прорывов в месяц, в сутки устраняется 17—18 повреждений.

На что претендуют концессионеры? По данным Ворсунова, на сегодняшний день МУПП «Саратовводоканал» эксплуатирует 3 водопроводных очистных комплекса с насосными станциями первого и дополнительного подъемов, городскую станцию аэрации, локальные очистные сооружения в пос. Латухино, 72 водопроводных и 21 канализационную насосные станции, 2392 км сетей водопровода и канализации.

За МУПП «Саратовводоканал» на праве хозяйственного ведения закреплено: сетей водопровода — 1544,13 км, при этом более 1311,38 км сетей имеют износ от 70% до 100%, что составляет 84,9% от общей протяженности сетей; сетей канализации — 847,72 км, при этом более 668,1 км сетей имеют износ от 70% до 100%, что составляет 78,8% от общей протяженности сетей.

На воду бюджет денег не дает

«Саратовводоканал» осуществляет свою деятельность за счет собственных средств, полученных от потребителей услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, сообщило руководство предприятия.

«Финансирование предприятия из городского бюджета или других источников (региональный, федеральный бюджеты) не осуществляется. Из средств городского бюджета в 2015 году были выделены субсидии в сумме 68,6 млн рублей (в том числе 63,6 млн — на электроэнергию, 5 млн рублей — на ремонт транспортных средств и специализированной техники). В 2016 году — в сумме 24,5 млн рублей — на работы по восстановлению фонтана. За истекший период 2017 года субсидии не предоставлялись», — прокомментировал Ворсунов.

По данным гендиректора МУПП, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 1 января 2015 года составляла 646,3 млн рублей, на 1 января 2016 года — 910,2 млн рублей, на 1 января 2017 года — 903 млн рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года составила 1 млрд 121 млн рублей, в том числе задолженность населения — 843,8 млн рублей.

«Несмотря на тяжелое финансовое положение, в 2017 году в рамках «Первоочередных мероприятий по снижению потерь воды» проводилась замена оборудования на водопроводных комплексах, в результате чего снижены непроизводительные потери воды при ее очистке, ремонт и замена оборудования на насосных станциях, замена или капитальный ремонт аварийных участков водопроводов, замена запорной арматуры на сетях водопровода, замена и ремонт водоразборных колонок и другие виды работ», — отметил Ворсунов.

Плачевный путь

«На протяжении последних 20—30 лет сфера ЖКХ финансировалось по остаточному принципу, — пояснил сложившуюся ситуацию депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов. — Когда в 90-х годах прошлого века экономика перешла на рыночные рельсы, такие непрофильные активы, как водопроводные сети, которые прежде обслуживали предприятия, были переданы муниципалитету. В таких условиях городские власти должны были предпринять определенные меры, чтобы покрыть затраты «Саратовводоканала». Для этого нужно было либо существенно увеличить тарифы, либо найти другой источник, который бы компенсировал расходы. Исходя из сложившейся финансово-экономической ситуации в стране, возникли неплатежи. Муниципалитет остался один на один с этой проблемой. Мы активно поднимали эту тему последние 15 лет».

По словам Кудинова, управляющие компании, которые пришли на рынок ЖКХ, успешно пользовались пробелами в законодательстве. Это привело к тому, что на сегодняшний день долги «Саратовводоканалу» приближаются к 1 млрд 200 млн рублей. Такова накопленная задолженность в условиях многолетнего недофинансирования предприятия.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Счетчик воды

«Единственный выход»

Для того, чтобы спасти «Саратовводоканал» необходимо вкладывать средства либо из бюджета, либо искать другие источники финансирования. Инвестора городским властям привлечь не удалось.

«Передача в концессию МУПП «Саратовводоканал» — это единственный выход спасти предприятие в плане санации и денежного оздоровления, — считает депутат Кудинов. — По разным оценкам, необходимо финансирование предприятия в размере от 15 до 40 млрд рублей. Эти средства позволят водоканалу развиваться, модернизировать оборудование. Следует учитывать также, что Саратов растет, количество потребителей увеличивается. В городском бюджете таких средств нет».

Согласно закону о концессии, сети «Саратовводоканала» остаются в собственности владельца — муниципалитета. Город их не дарит, не уступает, а предоставляет в пользование на длительный срок, обращает внимание Кудинов.

«В чем заключается выгода концессионера, который берет «старьё и ржавый металл»? Его выгода заключается в экономии, которую он получит в результате замены устаревшего энергозатратного оборудования, изношенных сетей, насосного оборудования, установки новой гидравлики, — пояснил парламентарий. — Все это долгосрочные параметры регулирования. На первом этапе концессионер должен вложить около 6—7 млдр рублей, а в общей сложности — порядка 18 млрд рублей. Модернизация принесет концессионеру прибыль, поскольку резко сократятся его затраты на обеспечение города водой».

И.о. заместителя главы Саратова по градостроительству и архитектуре Татьяна Карпеева также настаивает на том, что концессия — фактически единственный работоспособный способ передачи объектов водоснабжения и водоотведения инвестору. При этом объекты концессионного соглашения по истечении срока его действия возвращаются в пользование муниципального образования в модернизированном виде. Необходимость привлечения частных инвестиций в строительство и модернизацию существующей системы водоснабжения и водоотведения послужила основанием для принятия решения о передаче «Саратовводоканала» в концессию. За счет средств МУПП «Саратовводоканал» в имеющихся условиях осуществить это не представляется возможным, подчеркнула она.

Как играет «высшая лига»

Другого мнения по поводу концессии политик из соседнего региона — депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев. В 2012 году МП «Самараводоканал» был передан в концессию ООО «Самарские коммунальные системы» («СКС» входит в ГК «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга) на 35 лет.

«Во всех городах передача властями коммунальных предприятий происходит по одной схеме, — высказал свою точку зрения Матвеев. — Потребителям объясняют, что придет крупный инвестор и вложит в коммунальные системы миллиарды рублей. Например, в случае с Самарой и Тольятти обещали вложить в один город 5 млрд рублей, в другой — 3 млрд рублей. На практике никаких инвестиций даже приблизительно в этих объемах не было. И все проблемы текущего содержания сетей и их развития решались за счет увеличения тарифов. То есть частный собственник сделал ровно то, что муниципальные власти могли бы сделать и без него. Буквально на днях в Самарской губернской думе заслушивался отчет о реализации инвестиционной программы за 2016 года по Тольятти. Исполнение составило в среднем 15% от 150 млн рублей, которые они обещали вложить в течение года. Все обещания о вложении миллиардов оказались исключительно на словах и в тексты соглашений о передаче коммунальных систем в концессию и в аренду не вошли».

При этом, обращает внимание Матвеев, когда депутаты городских дум согласовывали концессию, ответственные чиновники били себя в грудь, что обещание миллиардных инвестиций — абсолютная реальность.

«Вывод из всей этой истории заключается в том, что муниципалитетам не нужно отдавать в концессию и аренду собственные сети, либо обещания многомиллиардных вложений должны быть конкретным пунктом соглашения и основанием для последующего его расторжения в случае неисполнения, — резюмировал самарский политик. — Важно также определить, что инвестиции производятся из прибыли и собственных средств инвестора, а не за счет увеличения тарифа. В противном случае инвесторами фактически являются жители города, и причем здесь частная структура, становится непонятно».

В этой связи напомним, что еще в 2015 году, говоря о провальной работе «СКС» по модернизации городских систем водоснабжения и водоотведения, глава Самары Олег Фурсов заявлял, что «компания взяла у муниципалитета в аренду на 35 лет «Водоканал». По их инвестиционной программе они должны были вложить 5,2 млрд рублей в развитие сетей. А вложено всего 400 млн, менее 8%».

Власти о тарифах в Саратове

Кудинов настаивает: тариф для населения не будет расти резко, а планомерно с учетом уровня инфляции — 3—4% в год. Максимальное увеличение тарифа на воду произойдет в переходный период — на 5—7%.

Карпеева подтверждает его слова:

«Динамика повышения тарифов на холодное водоснабжение при заключении концессионного соглашения будет находиться под контролем органа власти субъекта Российской Федерации — Саратовской области. При этом следует отметить, что заключение концессионного соглашения не является определяющим фактором, при наличии которого происходит изменение тарифа в сторону увеличения».

Лакомый кусок

По мнению политолога Игоря Семенова, ценность «Саратовводоканала», за который развернулась концессионная «битва гигантов», заключается, прежде всего, в его монопольном положении на рынке соответствующих услуг. Государство просто не может оставить жителей и предприятия без воды, и в любом случае будет ему помогать, дотировать его.

«Любая региональная, тем более городская власть сейчас бессильна перед федеральными естественными монополиями, так что выкручивать им руки некому, — пояснил свою точку зрения он. — Поэтому платить за всё будут рядовые потребители. Не просто за услуги, но и за все копившиеся десятилетиями издержки. И это вторая причина привлекательности этого актива. Коммуналка — самая удобная сфера для воровства прямо сейчас. Официально потери воды в «Саратовводоканале» — 54%, больше половины «утекло» неизвестно куда. Чтобы будет завтра — тоже никому не известно. Но уже сейчас выводить огромные средства, собранные с населения, на свои нужды можно смело, это по-настоящему лакомый кусок, один из немногих оставшихся еще, и битва за него идет нешуточная. Кто получит «Водоканал»? У меня сомнений нет: тот, у кого круче «административная крыша», интересы жителей, профессионализм и репутация претендентов роли не играет».

Первая попытка концессии сорвалась

В прошлом году первая попытка саратовских властей передать в концессию «Саратовводоканал» потерпела фиаско. В борьбу за изношенные коммунальные системы вступили две компании — ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья».

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» создано 29 сентября 2015 года. Уставный капитал — 1 млн рублей. Учредители: 90% ЗАО «Инвестиционная компания «Лидер» 900 тыс. рублей, 10% ООО «Концессии водоснабжения» 100 тыс. рублей.

ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». Уставной капитал — 190 млн рублей, учредитель ООО «РКС-ХОЛДИНГ» (с 1 февраля 2017 года).

На основании постановления мэрии Саратова от 23 марта 2016 года «О заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» комитет по управлению имуществом Саратова провел конкурс, по результатам которого 19 октября было заключено концессионное соглашение с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

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ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на действия организатора торгов. Решением ФАС от 21 сентября 2016 года было установлено, что при проведении конкурса были допущены нарушения процедуры торгов. Комитету по управлению имущества было выдано обязательное для исполнения предписание, которое комитет по управлению имуществом Саратова пытался обжаловать. В мае 2017 года в Арбитражный суд Москвы отказал ему в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. На основании этого торги, на которых победителем было объявлено ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», были отменены, а заключенное концессионное соглашение расторгнуто в добровольном порядке.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Чья «крыша» круче

«Круче крыша, безусловно, у прежнего победителя «Концессии водоснабжения — Саратов» («КВС» — дочерняя структура ИК «Лидер» Анатолия Гавриленко, связанная, по данным СМИ, с семьями Шамаловых и Ковальчуков), — полагает политолог Семенов. — То, с какими вопиющими нарушениями прошел предыдущий конкурс, да и продолжающиеся немотивированные переносы и откладывания нового конкурса, говорит о степени категоричности задания, спущенного мэрии Саратова, так и об уровне ее компетентности. Впрочем, топорный управленческий стиль сегодняшней саратовской администрации ни для кого не секрет. Главный конкурент «КВС» — «Новогор Прикамья» («Новая городская инфраструктура Прикамья», дочерняя структура ГК «Российские коммунальные системы», концерн «Ренова»), то есть Вексельберг, — безусловно, административно слабее Ковальчуков. Их вообще допустили до конкурса, только чтобы оттеснить более опасного конкурента — «Росводоканал», связанный с «Альфа-групп» и Фридманом, и который повторно грубо «отпихнули».

Как заявил Семенов, «обе участвующие в конкурсе структуры имеют кровные интересы в коммунальном Саратове — «Ренова» Вексельберга контролирует «Т-плюс», то есть все саратовские ТЭЦ, «Интер Рао» Ковальчуков — «Саратовэнерго», которому, собственно, «Саратовводоканал» и задолжал большую часть своего чудовищного долга (за электроэнергию)».

"Так что деньги первым делом переложат из одного кармана в другой, — считает он. — Перемен на месте саратовцев я бы ждать от любых концессионеров не стал. Об этом можно спросить у самарцев, чей «Водоканал» уже несколько лет контролируют структуры Вексельберга, или у волгоградцев, чей «Водоканал» уже два года контролируют структуры, связанные с Ковальчуками. Даже руководство «Водоканала», в лице Павла Ворсунова, вряд ли поменяется, ведь собственник давно уже «назначен». Да и перемены эти тоже идут по кругу: два года назад в Водоканале «сменилась власть» — последнего «подшипниковского» директора заменили на Сергея Винарского, до этого возглавлявшего «Водоканал» в Иркутске, а того еще через год пришлось выгнать и поменять на «родного» Ворсунова. Между прочим, и Винарский из обоймы не пропал, а возглавляет ныне «Водоканал» Сочи. Не выпадет и Ворсунов. И вообще — кто-нибудь заметил перемены? Если они и будут, то знакомые — воду будут отключать еще чаще, еще дольше, и снова придется раскошелиться от повышения тарифов, не получая взамен ничего нового. Так что — всё идет по плану».

Вторая попытка концессии

По словам Карпеевой, в настоящее время конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Саратова, находится на стадии приема конкурсных предложений. Срок представления конкурсных предложений установлен до 31 октября 2017 года.

11 октября на заседании Саратовской областной думы зампред регионального правительства Александр Буренин заявил, что до 20 ноября новое концессионное соглашение будет подписано. Концессионер начнет работать с 2018 года.

«А через два года мы увидим изменения», — заявил Буренин.