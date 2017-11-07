В Самарской области продолжает набирать обороты скандальная история, связанная с мэром Тольятти Сергеем Анташевым: был ли он одновременно директором местного филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» и главой автограда, а также получал ли он денежные средства (бонусы) как руководитель коммерческой структуры, находясь в кресле градоначальника. На запрос ИА REGNUM, имеют ли место нарушения законодательства о противодействии коррупции, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова сообщила, что будет проведена проверка, о результатах которой надзорное ведомство уведомит в положенный срок.

Сергей Анташев

Что проверит прокуратура?

В запросе в прокуратуру было изложено полученное из источников заявление для дальнейшей проверки. В соответствии с Уставом городского округа Тольятти полномочия главы города начинаются со дня вступления в должность — с момента принятия гордумой решения о его избрании. Решением думы от 11.04.2017 года №1421 высшим выборным должностным лицом Тольятти избран Сергей Анташев. Согласно Уставу, глава города не вправе участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, а также заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности.

«Приказом ОАО «Энергосбыт Плюс» от 02.02.2016 года Сергей Анташев назначен на должность директора Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», — указано в поступившем в надзорное ведомство документе. — Приказом ОАО «Энергосбыт Плюс» от 12.04.2017 года №42-к трудовой договор с Анташевым расторгнут на основании ч.5 ст.77 ТК РФ в связи с переходом на выборную должность. Согласно ТК РФ днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника (ст.84 1), в этот день работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. В соответствии с п.9 ст.32 Устава Тольятти глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Согласно ч.3 с.12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие должности в муниципальной службе, не вправе участвовать в управлении коммерческой организацией, а также заниматься другой оплачиваемой деятельностью».

В документе также сообщается:

«Учитывая, что в день увольнения из ОАО «Энергосбыт Плюс» 12.04.2017 года, Анташев С.А. уже являлся главой города Тольятти, имеет место быть конфликт интересов (закон ФЗ «О противодействии коррупции»). Вследствие чего у Анташева в связи с его должностным положением возникла личная заинтересованность, выражающаяся в получении дохода в виде денежных средств. В день увольнения 12.04.2017 из ОАО «Энергосбыт Плюс» Анташев (будучи главой Тольятти) получил расчет в виде необоснованно завышенных выплат (бонусов). При этом Анташев знал заблаговременно о предстоящем заседании думы и о своем назначении и имел возможность избежать конфликта интересов, однако бонусы от «Энергосбыт Плюс» были получены после вступления в должность главы города. Таким образом, в период с 11.04.2017 г. по 12.04.2017 г. Анташев С.А., одновременно являясь главой Тольятти и работником «Энергосбыт Плюс», исполнял приказы и поручения непосредственно работодателя и получал вознаграждение, как за основную работу».

Прокуратура России

В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции», лица, занимающие государственные, муниципальные должности, нарушившие запреты, несут ответственность, предусмотренную законодательством. По Уставу Тольятти в случае несоблюдения ограничений, установленных законом, полномочия главы города прекращаются. А по закону «О противодействии коррупции» лицо, занимающее муниципальную должность, увольняется в связи с утратой доверия, отмечают одни эксперты.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков пояснил ИА REGNUM, что глава города, будучи чиновником, вправе получать законно начисленные бонусы (премии) с предыдущих мест работы, если их задекларирует.

Претенденты на пост главы Тольятти

На фоне разворачивающегося скандала и слухов об отставке главы автограда Фонд социальных исследований (ФСИ) обнародовал плановый замер мнений жителей — «Мэрские предпочтения тольяттинцев». В документе говорится, что сообщения о недавних проверках и выемках документов в мэрии Тольятти усугубили распространенное в народе мнение о поголовной коррумпированности чиновников. Только 5% тольяттинцев считают обвинения чиновников мэрии в коррупции необоснованными. Более половины (56%) считают городских чиновников коррумпированными, возлагая ответственность либо на прежнюю, либо на нынешнюю городскую администрации. И двое из каждых пяти горожан вообще не осведомлены об обвинениях в адрес городских чиновников.

«Несмотря на то, что тольяттинцы, как, впрочем, и самарцы, предпочитают выбирать главу города на всеобщих выборах, они смогли назвать фамилии возможных кандидатов на случай, если врио губернатора Дмитрий Азаров решит сменить мэра Сергея Анташева. Первое место занял депутат и врач Николай Ренц с 22% поддержки горожан, второе — бывший руководитель крупного химического предприятия Виктор Герасименко с 16%. Далее идут глава администрации Автозаводского района Тольятти Юрий Хвостов (7%), экс глава Центрального района Сергей Крымцев, бывший вице-мэр Евгения Бычкова, генеральный директор компании «Тевис» Глеб Максимов и генеральный директор департамента ЖКХ Виктор Попов… Несмотря на то, что почти половина (45%) горожан не знали никого из предложенных депутатов, из тех тольяттинцев, кто сделал тот или иной выбор, высказали свое предпочтение коммунисту Максиму Гусейнову 11%, в то время как действующий спикер Дмитрий Миккель занял только второе место, хотя и с небольшим отрывом (9%). Другие депутаты получили существенно меньшую поддержку горожан», — сообщает ФСИ.

Отметим, депутат Самарской губернской думы от фракции «Единая Россия», кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Николай Ренц обсуждается в истеблишменте как наиболее вероятный преемник Анташева.

Dumatlt.ru Депутаты Тольяттинской городской думы

«Снимут — не снимут»

«Снимут, не снимут Анташева — вопрос не к нам, — прокомментировал ситуацию депутат гордумы Тольятти от КПРФ Юрий Сачков. — Сегодня реально всё, потому что нет выборности главы города. Как было при бывшем губернаторе Николае Меркушкине: скажет — снимут, скажет — назначат. На мой взгляд, снимать Анташева нецелесообразно. Его заинтересованность мы видим, он работает на благо города, это заметно. Проводятся мероприятия по вывозу мусора, ЖКХ, нет отписок от жалоб. Другой вопрос — прежде, чем кого-то снять, нужно понять, будет ли лучше новый глава города? Мэр, как жена, — каждая следующая хуже предыдущей. У меня надежда, что Анташев не очередной мэр, а глава администрации города, и надежда, что он будет нашей первой любимой «женой». А прокуратура на то и прокуратура, чтоб заниматься проверками. Думаю, что кто-то пытается раскачать лодку. На мой взгляд, лучше бы вернуть выборы мэра всенародным голосованием. Народ хочет выборов».

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев полагает, что после смены главы области в обществе действительно есть запрос на смену управленческой команды, связываемой с прежним губернатором Николаем Меркушкиным.

«Поэтому отставку мэра Тольятти вслед за сменой главы Самары, уже инициированной врио губернатора Дмитрием Азаровым, исключить нельзя», — отметил он.

Бывший первый вице-мэр Тольятти Виталий Зыков сказал по поводу слухов о возможной отставке Анташева следующее:

«Неразумно снимать главу города, который не проработал даже год на своем посту. Анташев сильный руководитель, разумный, толковый. Слухи и сплетни не соответствуют действительности, лишь бы языки почесать. Ренц никогда не будет главой Тольятти, ему это не нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, инициировал выдвижение Сергея Анташева на пост главы Тольятти бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин. 12 апреля депутаты Тольяттинской городской думы большинством голосов избрали его главой автограда (до этого Анташев был директором самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», который входит в компанию ПАО «Т Плюс», аффилированную олигарху Виктору Вексельбергу). Вскоре разразился политический скандал. Поводом стала инициатива градоначальника, согласно которой депутаты гордумы внесли изменения в положение о денежном вознаграждении парламентариев и должностных лиц в местном самоуправлении, увеличив жалование главы Тольятти в два раза — до 210 тыс. рублей в месяц.