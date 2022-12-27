Депутаты Самарской городской думы проголосовали за назначение главой Самары Елены Лапушкиной, ранее возглавлявшую администрацию Железнодородного района областной столицы. Почему выбор врио губернатора Дмитрия Азарова, который заверил, что базовым качеством нового мэра станет порядочность и честность вкупе с профессионализмом, пал именно на нее? До сих пор среди восьми районов Самары Железнодорожный ничем не выделялся, как и его глава. Публично Азаров в заслуги Лапушкиной поставил то, что она «прошла путь с рядовой муниципальной должности до главы города» и «таким опытом обладают немногие главы городских округов — не только в Самарской области, но и в стране в целом».

Рафиков Искандер Валиуллович. Председатель сельского совета. 1929

Ранее конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра рассмотрела 46 претендентов, среди которых были известные лица — врио главы Самары Владимир Василенко, его первый заместитель Владимир Терентьев, депутат губернской думы Михаил Матвеев. Конкурсная комиссия, возглавляемая врио губернатора Азаровым, остановила свой выбор на трех кандидатурах — советнике директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антоне Алимове, генеральном директоре АО «ЭкоСтройРесурс» Константине Ряднове и главе Железнодорожного внутригородского района Елене Лапушкиной. Из них парламентарии сделали выбор, который политологи называют предопределенным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

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Пикантные «изюминки»

Отметим, внезапно выдвинулись в качестве кандидатов и так же внезапно «отсеялись» Василенко и Терентьев. Некоторые эксперты утверждают, что это — результат определенных договоренностей между руководством региона и самарской элитой, сложившейся в 90-х годах прошлого века. Так, ни для кого не секрет, что негласным хозяином Железнодорожного района является авторитетный предприниматель Олег Борисов, поэтому Лапушкину считают его креатурой. Предполагается, что таким образом конкурсная комиссия и депутаты гордумы решили технологические задачи легитимизации выбора врио губернатора Азарова. Кроме того, некоторые эксперты видят тенденцию к возврату в политику фигур из 90-х годов, акцентируя внимание на уже прошедший передел доходного рынка ритуальных услуг.

Цитата из видео Елена Лапушкина вступила в должность главы Самары (Телерадиокомпания ГУБЕРНИЯ) Елена Лапушкина

На вопрос ИА REGNUM депутату Матвееву, почему его кандидатура на пост главы города-миллионника была отвергнута конкурсной комиссией, депутат ответил так:

«Выбором комиссии Дмитрий Азаров решал не только технологические задачи легитимизации его собственного выбора, но, видимо, и политические, связанные с понижением статуса своих оппонентов. С возможным прицелом на предстоящие губернаторские выборы в 2018 году, чтобы не дать возможности вынести дискуссию о необходимости возврата всенародных выборов мэра, которую я отстаивал в ходе участия в конкурсе на площадке городской думы. В целом рассматриваю такую форму как слабость, боязнь реальной конкурентности, несмотря на заверения о необходимости этого принципа на самых высоких уровнях, и проявление системы отрицательного отбора».

Пикантность ситуации с соблюдением всех процедур придал и тот факт, что спикер Самарской гордумы Галина Андриянова, будучи зампредседателя конкурсной комиссии, участвовала в выборе начальника для своего супруга — руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг мэрии Самары Александра Андриянова. Что это, если не конфликт интересов?

«Есть ли «конфликт интересов» при голосовании председателя гордумы? Не знаю, может быть, — прокоментировал учредитель Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов. — Гораздо больший конфликт интересов у председателя гордумы бывает при утверждении отчетов управления горадминистрации, где руководитель ее муж. Хотя они оба очень честные, умные и достойные люди».

Крутые нравы Самары

Политолог Игорь Семенов обращает внимание на то, что женщина впервые займет столь высокий пост в городе, и это — прекрасно! Что-то подобное давно назревало — Самара не случайно слово женского рода, и её крутые нравы давно уже нуждаются в смягчении, полагает он.

«Для Дмитрия Азарова, а назначает мэра, безусловно, только он, сейчас важнее всего гладко и красиво провести выборы 2018 года, в марте и сентябре, и не упасть в грязь лицом по сравнению с выборами при бывшем губернаторе Николае Меркушкине. Поэтому ему тем более важно заручиться поддержкой старой самарской элитки, сохраняющей ресурс на избирательных комиссиях. Лапушкина, как человек Борисова, как раз и олицетворяет первые шаги восстановления этого рационального союза самарских элит, приходящего на смену «мордовскому катку». Сохранят свои места в мэрии и бывшие главные «конкуренты» Лапушкиной — Владимиры — Василенко и Терентьев. Они её уже «подперли» не только на конкурсе, но и «подопрут» в дальнейшей административной текучке, сделав роль главы города окончательно бюрократически декоративной. Для этой роли она подходит, как никто другой», — отметил Семенов.

Роман Rooney МТЛ Арена. Самара

Выбор был предопределен

Депутат Михаил Матвеев утверждает, что «выбор Лапушкиной предопределен Азаровым, как бы он не кокетничал на тему того, что не был в курсе, кто из кандидатов выдвинется, какое решение примет конкурсная комиссия и дума, и даже якобы не принимал участие в работе по отбору кандидатов, чтобы не оказывать давление на итоговый выбор».

«Все прекрасно понимают, что именно Азаров определил фамилию будущего главы города задолго до начала работы комиссии, и всё остальное является формальностью», — резюмировал он.

По словам политика, далеко не самостоятельная фигура Лапушкиной, вся биография которой связана с прохождением в течение двух десятков лет чиновничьих должностей районного уровня, начиная с самых мелких, говорит о том, что Азаров воспринимает главу Самары как простого исполнителя своих решений.

«Понятно, что ни о какой инициативе или о переменах со стороны чиновницы, являющейся частью системы при четырех мэрах Самары, говорить не приходится, — сообщил Матвеев. — Тем более что и сам Железнодорожный район, возглавляемый Лапушкиной, не блещет никакими показателями на фоне других районов Самары. В целом можно сказать, что отсутствие откровенного объяснения Азаровым необходимости доверить город его выдвиженцу, усиливаемое сомнительной позицией о том, что он не причастен к этому выбору, характеризует его видение местного самоуправления и не оставляет надежд самарцам на перемены к лучшему».

«Вотчина Борисова»

Олег Молчанов напомнил, что Лапушкина была назначена на должность главы Железнодорожного района распоряжением Азарова, когда он занимал пост главы Самары.

«Сейчас Дмитрий Игоревич вернулся в новом качестве и вспомнил про своего главу района, — пояснил он. — Именно врио губернатора Азаров был председателем отборочной комиссии, и его мнение было определяющим. Комиссия расспрашивала Лапушкину 40 минут и была удовлетворена ее ответами. Не секрет, что Железнодорожный район всегда был вотчиной Олега Борисова — авторитетного предпринимателя, бывшего депутата губернской думы. Но своим назначением на пост сити-менеджера Лапушкина будет обязано только губернатору. Прошлые связи должны быть забыты. Думаю, так и произойдет».

Рейтинги ФСИ

В разгар «гонки» за пост главы Самары Фонд социальных исследований (ФСИ) опубликовал рейтинг Азарова, депутатов регионального парламента и фамилии возможных претендентов на выборах самарского губернатора в сентябре 2018 года.

2 января исполнится 100 дней со дня назначения врио губернатором Самарской области Дмитрия Азарова. За этот период 48% населения Самары и 44% Тольятти одобрили деятельность нового главы региона, так как, по их мнению, он способствует решению проблем в области. Плохо отозвались о его деятельности 18% жителей Самары и 10% в Тольятти. 14% граждан вовсе не смогли дать оценку назначенцу Кремля, а 20% заявили, что им не известно о деятельности Азарова.

Согласно другому рейтингу ФСИ, в областной столице наиболее известными депутатами являются спикер областного парламента Виктор Сазонов и лидер оппозиции — Михаил Матвеев (49%). За ними с большим отрывом следуют Александр Милеев и Александр Колычев (12% и 11% соответственно), Марина Сидухина (9%) и Алексей Лескин (5%). Примерно каждый седьмой (14%) самарец не знает никого из депутатов. Уровень доверия к самым известным депутатам существенно ниже их известности. Наибольшее доверие горожане оказывают многолетнему спикеру думы и формальному лидеру большинства в думе Сазонову — 26% и фактическому лидеру местной оппозиции Матвееву — 16%.

«На сентябрь 2018 года намечены выборы губернатора Самарской области. Кажется, до них еще далеко, но, учитывая предстоящие в марте выборы президента страны, а затем чемпионат мира по футболу, шансов завоевать поддержку избирателей у тех или иных кандидатов не очень много. По крайней мере, информационные каналы будут заняты другими, более глобальными для нашего региона, событиями. Поэтому уже сложившиеся лагеря поддержки различных кандидатов имеют важное, если не решающее, значение», — отмечают аналитики.

Если бы выборы губернатора проходили сегодня, Азарова готовы поддержать 61% самарцев и 49% тольяттинцев. Второе место в предпочтениях горожан имеет Матвеев (КПРФ), за которого в Самаре готовы проголосовать в среднем 9% горожан, а в Тольятти — 4%. Третье место на сегодня занимает представитель «Справедливой России» Михаил Маряхин, чья поддержка целиком сконцентрирована в Тольятти — 7, в Самаре он имеет нулевую поддержку. Четвертую строку итогового протокола занял бы представитель ЛДПР Александр Степанов с 1% по Самаре и 4% в Тольятти (вероятно, это — следствие совпадения его фамилии с фамилией бывшего главы Центрального района и депутата — Анатолия Степанова). Традиционный «спойлер» избирательных компаний власти Валерий Синцов (Патриоты России) традиционно замыкает рейтинг — 1%, сообщает ФСИ.

Клятва Лапушкиной

Произнося присягу при вступлении в должность главы Самары, Лапушкина поклялась уважать и охранять права и свободы человека, действовать в интересах населения, соблюдать Конституцию РФ, законодательство, действующее на территории страны и региона. Градоначальница заверила региональные власти, что понимает свои первоочередные задачи — подготовку к выборам президента России, проведение чемпионата мира по футболу и формирование управленческой команды.

Sstoryteller.com Нерушимая клятва

Врио губернатора в своем напутственном слове предупредил, что у нее нет времени на раскачку, на «создание ситуации доверия горожан муниципальной власти — главе региона, депутатскому корпусу, к тем людям, которые принимают решения», «создание условий для свободного волеизъявления граждан, в том числе, доведение до жителей информации о местонахождении избирательных участков, порядке голосования, а также обеспечение безопасности и комфорта людей». Что ей необходимо ликвидировать, наконец, отставание в сроках строительства стадиона «Самара Арена».

Как сообщалось ранее, по информации источников ИА REGNUM, кандидатура Елены Лапушкиной на пост мэра Самары обсуждалась после отставки в конце октября градоначальника Олега Фурсова. Она считается выдвиженцем Азарова. В июле 2013 года, будучи мэром Самары, он назначил её главой администрации Железнодорожного района. Лапушкина начала свою работу в администрации Железнодорожного района в 1992 году в должности председателя комитета по делам молодежи. До этого она, химик по образованию, работала инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист». Подробная биография Лапушкиной отсутствует.

Напомним, прием документов от претендентов на пост главы Самары проходил с 20 ноября по 18 декабря. Подали документы 46 человек (среди них 6 женщин и 40 мужчин, 10 граждан безработные). На заседании конкурсной комиссии врио губернатора Дмитрий Азаров заявил, что «борьба будет действительно конкурентной, а выбор нелегким», и выразил надежду на то, что члены конкурсной комиссии сделают обдуманный, стратегически верный выбор.

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