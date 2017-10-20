Саратов, 20 октября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Саратовские власти завили, что к концу года МУПП «Саратовводоканал» перейдет в частные руки концессионера, и что это единственный способ спасти стратегическое предприятие, обеспечивающее город питьевой водой. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Александр Анидалов— в числе противников передачи частной компании водопроводных сетей, находящихся в собственности муниципалитета. Как заявил ИА REGNUM парламентарий, «потребители не потянут восстановление изношенной на 80% системы водоснабжения в Саратове за свой счет через концессию с дополнительной прибавкой на «интерес» концессионера».

Inferius Хитрый тарантул

По словам Анидалова, вопрос с плачевным состоянием водоканалов в России лежит в большей степени в плоскости политики, и начинать разбираться надо с конца 1980-х годов. Но если кратко, «то причина зарыта в той системе дани, которую навязал федеральный центр регионам и которую назвал налоговой системой».

Он напоминает, что и в советское время коммуналка не была приоритетным направлением финансирования. Космос, оборонка, энергетика, тяжёлое машиностроение, наукоёмкие производства — да, а ЖКХ — поле деятельности местных властей. Но, во-первых, на местах тогда оставалась львиная доля собираемых налогов, кстати, с тех же оборонки, энергетики и так далее. Во-вторых, вся сфера ЖКХ была поделена между предприятиями-шефами, которые отвечали за инфраструктуру районов, в которых проживали их работники, обращает внимание он. Сейчас предприятия сами медленно доживают свой век вместе с остатками советской на 80% инфраструктуры.

«И без того жалкие налоги почти подчистую отправляются в федеральный центр, а с населения брать дополнительный оброк опасно, да и нечего уже брать, — высказал свою точку зрения депутат. — По этой же причине не сработают здесь и рыночные механизмы. Потребители — граждане с трудом оплачивают текущие платежи и не потянут практически полное восстановление той же системы водоснабжения. И не важно, как с населения собирать эти деньги: через муниципальную систему с потерей на распилы и открытое воровство или через концессию с дополнительной прибавкой на «интерес» концессионера».

Анидалов отмечает, что у федералов не хватит никаких средств на восстановление систем жизнеобеспечения огромного количества городов, городков и посёлков. По его мнению, выхода два: национализация всего топливно-энергетического комплекса страны, всех недр — всего, что якобы принадлежит народу и пока ещё приносит прибыль, введение за счёт этого низких внутренних цен на энергоносители для населения и предприятий. Тогда за счёт снижения платежей ресурсникам можно поднять с колен предприятия, а за ту же квартплату — восстановить коммунальные системы. Параллельно необходимо обуздать госкорпорации и топ-менеджмент.

«В стране идет постепенное сдерживание и растягивание коммунальной катастрофы за счёт разовых программ финансирования и латания дыр, с целью приучения населения к постепенному отвыканию от коммунальных благ. Нам уже доказали, что мусоропроводы — пережиток социализма и рассадник тараканов. Вместо того, чтобы перейти к современным типам этих устройств или хотя бы научится следить за ними. На очереди лифты, потом центральное отопление, а там, глядишь, и колодцы подоспеют. Все сказки про выгоду индивидуальных домовых систем отопления и скважин — для малограмотных обывателей. При централизованной системе тепло вообще сопутствующее благо от выработки электроэнергии, необходимо лишь модернизировать систему его доставки населению, да и подготовка воды дешевле общегородская», — полагает он.

Депутат делает вывод о том, что никаких возможностей, да и никакого желания защитить население ни у городских, ни у иного уровня властей нет.

«У этой экономически обанкротившейся власти других источников нет. Дольше ходить по лезвию ножа между коммунальной катастрофой и социальным взрывом — основная задача временщиков в Саратове, области и России в целом. Боюсь, что государство наше выбрало именно второй выход — постепенное опускание городов в феодализм с помойками на улицах, колодцами во дворах и смиренным, забитым, забывшим про блага цивилизации даже середины 20 века населением», — заявил Анидалов.

Передачу в концессию «Саратовводоканал» он называет «дракой пауков в банке с народными деньгами».

«Какая разница, по каким «воровским» понятиям поделят отжатые у населения средства, и какому «бандиту» достанется награбленное, — подчеркнул представитель КПРФ. — Всё это интересно лишь с точки зрения теории интриги и заговоров. Наверное, интересно было бы ещё раз «раздеть» очередного коррумпированного чиновника, но, по-моему, они уже особо не стесняются этой «наготы». Самое неприятное то, что их «нагота» не вызывает уже эмоций и у населения, которое раздевают уже почти в прямом смысле слова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года власти Саратова заявили о заключении концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Однако позже ФАС выявила многочисленные нарушения при проведении конкурса, в котором также участвовало ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». В результате итоги конкурса были отменены. За этими компаниями стоят структуры известных российских олигархов.

В сентябре (после выборов губернатора и депутатов областной думы) региональное и городское руководство поставило горожан перед фактом, что к концу года МУПП «Саратовводоканал» отдадут в концессию. О претендентах ничего на сегодняшний день не известно. По словам главы комитета по имуществу мэрии Саратова Татьяны Карпеевой, конкурсные предложения принимаются до 31 октября.

Политолог Игорь Семенов заявил, что саратовцам не стоит ждать перемен от любых концессионеров. Если они и будут, то в том, что воду будут отключать еще чаще. А жителям в очередной раз придется раскошелиться на рост тарифов.