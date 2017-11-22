Самара, 22 ноября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Королева также просила о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей на содержание воинских захоронений Самарской области и поддержки общественных фондов РФ. Областной суд отказал.

Апелляционное определение Самарского областного суда

ИА REGNUM подробно писало об этой антипатриотичной истории о чиновниках Волжского района, которые отфутболивали Ирину Королёву, невзирая на федеральное законодательство и конституцию страны. «Чиновничья невменяемость» взыграла до такой степени, что на прием к главе администрации Волжского района Евгению Макридину внучке убитого на войне солдата удалось попасть только после обращения в администрацию президента России, а глава поселка Смышляевка Вячеслав Брызгалов отказался ее принять под предлогом того, что она не местная жительница.

«Судом первой инстанции (Волжский районный суд) было установлено, что действия администрации Волжского района незаконны, порядок рассмотрения обращений граждан нарушен, но в моральной компенсации было отказано, — пояснила ИА REGNUM внучка фронтовика. — Областной суд принял новый акт, исходя из которого действия администрации признаются незаконными, но при этом порядок обращений якобы они не нарушали, производство о взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей прекращено».

В резолютивной части определения суда написано:

«…постановить в этой части новый судебный акт, которым в удовлетворении требований Королевой И.В. о признании незаконными действия (бездействия) администрации муниципального района Самарской области, выразившегося в нарушении порядка её обращений, установленного Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» отказать, производство по административному делу о взыскании компенсации морального вреда прекратить. В остальной части решение суда оставить без изменения».

«То есть действия администрации незаконны, но никаких последствий для них из этого не следует. Денег на содержание воинских захоронений тоже нет, у живых-то пенсионеров льготы отняли!» — отметила Королева, назвав предвзятой позицию Самарского областного суда.

Женщина сказала, что после получения мотивированной части судебного решения она направит кассационную жалобу.

Как сообщало ИА REGNUM, красноармеец Егор Иванович Кауров родился в 1904 году, его призвали на фронт из Смышляевки, он погиб в бою 28 июля 1942 года. Данные о нем занесены в Книгу памяти и базу «Мемориал» Центрального архива Минобороны РФ. Место захоронения — братская могила в деревне Ростани в Никольском (прежде Ливенском) районе Орловской области.