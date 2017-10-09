Самара, 9 октября, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Принято решение о расторжении контракта с подрядной организацией ООО СК «ЭТС» и поручено заказчику ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» провести новые торги на завершение ремонтных и реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Фабрика-кухня завода имени Масленникова». Об этом ИА REGNUM сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, получивший ответ на свой запрос из Минкульта РФ.

Culture.ru «Фабрика-кухня завода имени Масленникова»

Ремонтные и реставрационные работы уникального памятника истории проводятся на условиях софинансирования. Под проект перепрофилирования «Фабрики-кухни» в государственный центр современного искусства выделено 580 млн рублей, из них 400 млн — федеральные средства, 180 млн — региональные.

«Эти средства уже заложены в бюджет, — прокомментировал ИА REGNUM один из авторов проекта перепрофилирования знаменитого здания архитектор Александр Исаков. — На первом этаже «Фабрики-кухни» распланированы выставочные залы, детские студии, кафе НАРПИТ (народное питание) и студия для художников. На втором этаже — администрация «Фабрики-кухни», выставочные залы, музей «Фабрики-кухни». Запланировано восстановить летнюю террасу в дуге «Фабрики-кухни».

Culture.ru Макет «Фабрики-кухни»

По словам Исакова, на сегодняшний день работы на этом объекте остановлены, расторгается контракт с питерской строительной компанией «ЭТС», будет назначен новый тендер.

«К сожалению, сложившаяся ситуация может привести к потере этого уникального объекта конструктивизма в Самаре, так как подрядная организация «ЭТС» приступила к проекту реставрации и демонтировала частично перекрытия, в верхней части дуги раскопала фундаменты, — сказал он. — Это может привести к обрушению «Фабрики-кухни». Необходимо срочно провести восстановительные работы по укреплению фундаментов и провести дальнейшую реставрацию».

Другой архитектор и автор проекта перепрофилирования «Фабрики-кухни» Виталий Стадников тоже обратил внимание на тот факт, что ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центру «РОСИЗО» вело себя спокойно, несмотря на возмущение общественности.

«С июня месяца не велись никакие работы, весь теплый сезон был потерян, за время реставрации были проведены только демонтажные работы, — уточнил ИА REGNUM Стадников. — При таком состоянии нужно срочно делать усиление конструкции и накрывать здание. Здание оголено и находится в самом зыбком конструктивном состоянии. Кровля полностью демонтирована, что было на этом этапе совсем необязательно делать. РОСИЗО все это время никаких действий не предпринимало. Так дотянули до холодного сезона».

Culture.ru Эскиз «Фабрики-кухни»

По информации источников, существует угроза не только потери здания из-за разрушения, но и утраты памятником статуса федеральной собственности, поскольку суды признали сделку между бывшим владельцем здания ООО «Самарский пассаж» и администрацией Самарской области ничтожной, потому что указанной фирме так и не был передан объект (недострой) в обмен на «Фабрику-кухню», который, согласно договору, должна была обеспечить региональная власть.

В документе, полученном Матвеевым, указано, что решение о смене подрядчика было принято в Минкульте 21 сентября.

«Смена подрядчика ООО СК «ЭТС» — это закономерный итог бездействия с его стороны на грани преступного умысла, — полагает Матвеев. — Здание разобрано до такого состояния, что есть реальная угроза его утраты. Возможно, со стороны подрядчика это была тактика шантажа по выбиванию дополнительных средств, не входящих в первоначальную смету восстановления «Фабрики-кухни». Можно радоваться, что нерадивого подрядчика сняли, но проведение конкурсных процедур — это долгий процесс, сейчас остро стоит вопрос — насколько быстро можно провести консервационные работы, поскольку осенние дожди и зимние холода могут окончательно разрушить объект культурного наследия федерального значения. Как это сделать в отсутствии подрядчика? Думаю, что выходом может стать резервный фонд самарского губернатора, с учетом того, что реконструкция «Фабрики-кухни» ведется на основе софинансирования федерального и регионального бюджетов».

Как сообщало ИА REGNUM, «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» — это уникальное в мире здание, шедевр советского авангарда — стоит в Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой. Сверху видно, что оно имеет форму скрещенных серпа и молота.

Напомним, в 2013 году, после визита в Самару министра культуры РФ Владимира Мединского, «Фабрика-кухня» была передана в собственность региона. Мединский дал обещание помощь восстановить здание, построенное по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой в 1930—1932 годах.

Реставрационные работы начались в 2016 году. Государственным заказчиком является ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», подрядчиком — ООО СК «ЭТС» (Санкт-Петербург). Окончание работ по госконтракту было запланировано на конец 2017 года.